יום שבת, 07.02.2026 שעה 17:24
יום שבת, 07/02/2026, 17:15אצטדיון קאמפ נואוליגה ספרדית - מחזור 23
מיורקה
דקה 7
0 0
שופט: אלחנדרו קינטרו
ברצלונה
ליגה ספרדית 25-26
5523-6022ברצלונה1
5418-4722ריאל מדריד2
4517-3822אתלטיקו מדריד3
4223-3921ויאריאל4
3528-3622בטיס5
3427-2622אספניול6
3325-3023סלטה ויגו7
2928-2823אוססונה8
2830-3022ריאל סוסיאדד9
2527-2022אלאבס10
2531-2122אתלטיק בילבאו11
2536-2122ג'ירונה12
2432-3022אלצ'ה13
2434-2822מיורקה14
2437-2922סביליה15
2335-2322ולנסיה16
2327-1622חטאפה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1834-2421לבאנטה19
1634-1222אוביידו20
מערכת ONE | 07/02/2026 17:15
הרכבים וציונים
 
 
לאמין ימאל (IMAGO)
לאמין ימאל (IMAGO)

ברצלונה מארחת בשעה זו את מיורקה בקאמפ נואו במסגרת המחזור ה-23 בליגה הספרדית. המוליכה מגיעה למשחק ביתי נוסף כשהיא שולטת בפסגה, בעוד האורחת נאבקת בתחתית ומנסה לשרוד בליגה. הפערים על הנייר גדולים, אך עבור האדומים כל נקודה עשויה להיות קריטית במאבק ההישרדות.

בארסה נמצאת בכושר מצוין ומובילה את הטבלה עם 55 נקודות מ-22 משחקים. בחמשת המחזורים האחרונים היא רשמה 4 ניצחונות והפסד אחד בלבד, ובמחזור הקודם ניצחה 1:3 את אלצ’ה בחוץ. בקאמפ נואו הנתונים מרשימים במיוחד, עם 31 שערי זכות מול 5 שערי חובה בלבד, ממוצעים של 3.1 שערים למשחק בית ו-0.5 ספיגה, הטובים בליגה. לא פחות חשוב, ברצלונה ניצחה בכל 10 משחקי הבית האחרונים שלה העונה.

האורחת מדורגת במקום ה-18 עם 21 נקודות מ-21 משחקים ומגיעה במומנטום שלילי. בחמשת משחקיה האחרונים רשמה ניצחון אחד בלבד, לצד שלושה הפסדים ותיקו, כאשר במחזור הקודם הובסה 3:0 אצל אתלטיקו מדריד. במשחקי החוץ היא מתקשה במיוחד, עם 10 שערים בלבד שכבשה ו-20 שספגה, ממוצע של 0.91 שערי זכות ו-1.82 שערי חובה למשחק, ו-10 משחקי חוץ ללא ניצחון ב-11 האחרונים.

במאזן המפגשים הישירים לברצלונה יתרון ברור. בחמשת המשחקים האחרונים בין הקבוצות היא ניצחה 4 פעמים ועוד משחק אחד הסתיים בתיקו, כולל 0:3 באוגוסט 2025. גם הסטטיסטיקה מצביעה על שליטה ברורה של המארחת, עם אחוזי המרה גבוהים משמעותית ו-60 שערים בליגה, הכי הרבה העונה. מיורקה, מנגד, לא כבשה בשלושת משחקי החוץ האחרונים שלה מול הקטלונים.

מחצית ראשונה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אלחנדרו קינטרו הוציא את ההתמודדות המסקרנת בקאמפ נואו לדרך!
