עם מריה קארי: טקס הפתיחה של אולימפיאדת החורף

אולימפיאדת החורף 2026 יצאה לדרך היום (שישי) במילאנו-קורטינה שבאיטליה, ותהיה ה-25 במספר מאז החלה המסורת ב-1924. לראשונה היא תתקיים בשתי ערים נפרדות, על רקע הרי הדולומיטים, ותחזיר את משחקי החורף לאיטליה אחרי טורינו 2006 וגם לאירופה לראשונה מאז סוצ’י 2014. באירוע ישתתפו כ-2,900 ספורטאים מ-94 מדינות, שיתחרו במשך 18 ימים ב-16 ענפים ו-116 מקצים, כשהם מתאכסנים בשישה כפרים אולימפיים שונים. גם המשלחת הישראלית תיקח חלק עם תשעה ספורטאים. טקס הפתיחה ייערך הערב ב-21:00 באצטדיון סן סירו, עם מופעים מוזיקליים, לפיד שעבר ברחבי איטליה, והתלהבות ציבורית גדולה שהובילה למכירת כ-1.2 מיליון כרטיסים.

לצד החגיגה הספורטיבית, סוגיות אבטחה ופוליטיקה נמצאות ברקע. האפיפיור קרא להפסקת אש אולימפית, ובוועד המארגן הבהירו כי ישראל תשתתף ללא סנקציות, תוך הדגשה שהאמנה האולימפית מכובדת. באיטליה הוחלט על אבטחה כבדה סביב המשלחות, על רקע מחאות והמתיחות הגלובלית. תקציב האירוע עומד על כ-1.3 מיליארד דולר, לצד השקעה של 3.5 מיליארד דולר בתשתיות, עם צפי לכ-2.5 מיליון מבקרים. במקביל, בוועד האולימפי הבינלאומי כבר בוחנים שינויים עתידיים בשל שינויי האקלים, כולל אפשרות להקדמת המשחקים לינואר, כשאולימפיאדות החורף הבאות נקבעו ל-2030 באלפים הצרפתיים ול-2034 ביוטה.

טקס הפתיחה הצבעוני

טקס הפתיחה של אולימפיאדת החורף 2026 יצא לדרך באצטדיון סן סירו במילאנו, והציג ערב עמוס צבע, תרבות, מוזיקה וסמלים איטלקיים, רגע לפני פתיחת המשחקים במילאנו וקורטינה. עוד לפני הטקס הרשמי, האווירה באצטדיון כבר הייתה חגיגית, עם גלי “וייב” ביציעים, מסוקים שחגו מעל והתרגשות שהלכה ונבנתה ככל שהשעות התקדמו.

את הטקס פתח מסר וידאו של מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש, שקרא לכיבוד ההפוגה האולימפית ולשלום עולמי, מסורת שמקורה עוד בימי יוון העתיקה. הקריאה נשמעה עוצמתית, אך גם נוגעת בעצב, על רקע המציאות הגלובלית המורכבת והקונפליקטים שממשיכים להתקיים ברחבי העולם. נציין שכשהגיע תורה של המשלחת הישראלית להיכנס למצעד המשלחות, הניפה את דגל ישראל מריה סניוק. המשלחת הישראלית ספגה קריאות בוז מהקהל המקומי באיטליה.

מאחורי המופע עמדו מספרים מרשימים במיוחד: 1,200 מתנדבים מ-27 מדינות, יותר מ-700 שעות חזרות, 1,400 תלבושות שונות, 1,500 זוגות נעליים, 7,500 מטרים של בדים, לצד 110 מאפרים ו-70 מעצבי שיער. לא מפתיע, בהתחשב בכך שמילאנו נחשבת לאחת מבירות האופנה הגדולות בעולם.

עם פתיחת המופע, סן סירו הפך למעין מוזיאון חי. במרכז הבמה נראו קופידון ופסיכה בריקוד סימבולי, מחווה ליופי, אהבה ושינוי, מוטיבים ששואבים השראה מהתקופה הנאו קלאסית ומהשפעתה העמוקה על התרבות המערבית. הבלט המרשים סיפק ניגוד אלגנטי לענפי הספורט החורפיים שיגיעו בהמשך, והדגיש את החיבור בין אמנות גבוהה לאירוע ספורט עולמי.

בהמשך נכנסו לבמה המוני רקדנים מחופשים לסמלים איטלקיים מוכרים, אתרים היסטוריים, המצאות, אופנה, קולינריה וספרות. ילדים בתלבושות צבעוניות הובילו מצעד דמיוני שייצג את היצירתיות והדמיון האיטלקי, בעוד התאורה והקצב יצרו תחושה של חגיגה תרבותית מתמשכת.

מריה קארי עלתה מתוך החשכה

אחד הרגעים הבולטים בטקס היה המחווה לאופרה האיטלקית, עם הופעתם של שלושה ענקי תרבות בדמות ראשי ענק: רוסיני, ורדי ופוצ'יני. שלושתם סימלו את התרומה האיטלקית לאמנות הבמה, תרומה שממשיכה להשפיע עד היום על אולמות ומבצעים בכל רחבי העולם.

ואז הגיע רגע השיא המוזיקלי. מתוך החשכה עלתה לבמה מריה קארי, לקול תשואות אדירות מהקהל. היא ביצעה באיטלקית את “Nel Blu, dipinto di Blu”, השיר האייקוני המוכר בעולם כ“Volare”, כשהיא לבושה בשמלה נוצצת בעיצוב פאוסטו פוגליזי. הבחירה בשיר, שמסמל חופש, תעופה וחלום, התאימה באופן מושלם לרוח האולימפית.

קארי המשיכה עם “Nothing is impossible”, מחווה ישירה לערכים שמלווים את המשחקים האולימפיים ולרוח הספורטיבית של הספורטאים שיתחרו בשבועות הקרובים. מזג האוויר, שלפי התחזיות היה אמור להיות גשום, שיתף פעולה והותיר את הבמה יבשה, מה שאפשר למופע להתרחש במלוא עוצמתו.

לקראת סיום, חזרו המאסטרים של האופרה לבמה והובילו את הקהל בפזמון “Milano, Cortina, Oh, Oh, Oh!”, הפעם בקצב אלקטרוני מודרני, רגע שסימן את המעבר מהעבר התרבותי המפואר אל ההווה והעתיד של המשחקים. טקס הפתיחה הסתיים בתחושת התעלות ברורה: אולימפיאדת החורף 2026 יצאה לדרך, עם הצהרה חד משמעית על זהות, תרבות ושאיפה לבלתי אפשרי.