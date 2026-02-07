מערכת ONE
|
07/02/2026 21:45
מנור סולומון (IMAGO)
פיורנטינה מארחת בשעה זו את טורינו באצטדיון ארטמיו פרנקי במסגרת המחזור ה-24 בליגה האיטלקית, למשחק חשוב בתחתית הטבלה. הוויולה מגיעים למפגש כשהם במקום ה-18 עם 17 נקודות בלבד מ-23 משחקים, ויודעים שכל נקודה קריטית במאבק ההישרדות. מנור סולומון פותח בהרכב של פיורנטינה ומקבל הזדמנות משמעותית להשפיע במשחק ביתי מול יריבה ישירה.
כושרה של פיורנטינה בתקופה האחרונה אינו יציב. בחמשת המחזורים האחרונים רשמה הקבוצה שני הפסדים, ניצחון ושתי תוצאות תיקו, כאשר במחזור הקודם נכנעה 2:1 לנאפולי בחוץ (סולומון עם השער לסגולים). העונה בבית היא מציגה נתונים מעורבים, עם 15 שערים שכבשה בפרנקי, שהם 60% מסך שעריה העונה, אך גם 17 ספיגות. בממוצע היא כובשת 1.36 שערים וסופגת 1.55 למשחק בית, נתונים שממחישים את הקושי לשמור על יציבות הגנתית, למרות העובדה שכבשה ב-10 מ-11 משחקי הבית האחרונים.
טורינו מגיעה מהמקום ה-13 בטבלה עם 26 נקודות מ-23 משחקים, אך המומנטום שלה שלילי. בחמשת המשחקים האחרונים הפסידה 4 פעמים וניצחה פעם אחת בלבד, 0:1 ביתי על לצ’ה במחזור האחרון. במשחקי החוץ העונה המצב מורכב עוד יותר, עם 10 שערים בלבד שכבשה ו-20 שספגה, ממוצע של 0.91 שערי זכות ו-1.82 שערי חובה למשחק. בנוסף, היא הפסידה בשני משחקי החוץ האחרונים בליגה, נתון שמדאיג לקראת הביקור בפירנצה.
בכל הנוגע למפגשים הישירים, לפיורנטינה יתרון ברור. בחמשת המפגשים האחרונים בין הקבוצות היא ניצחה פעמיים ושלושה משחקים הסתיימו בתיקו, כולל 0:0 באוגוסט 2025, והיא בלתי מנוצחת מול טורינו ב-7 משחקי ליגה רצופים. המשחקים בין השתיים נוטים להיות סגורים, כאשר ב-9 המפגשים האחרונים 5 הסתיימו עם 0 או 1 שער בלבד. פיורנטינה אמנם מרבה לאבד נקודות העונה, עם 12 הפסדים ב-23 משחקים, אך היא מובילה את הליגה בכמות העבירות שנשרקות לזכותה, בעוד טורינו מצטיינת במשמעת, עם 0 כרטיסים אדומים העונה. כל אלה מבטיחים עוד קרב צמוד, עם חשיבות גדולה במיוחד למארחת.
מחצית ראשונה
-
'40
- דודו כעס שלא קיבל שריקה לעבירה שבוצעה עליו, וראה בעקבות התלונות שלו כרטיס צהוב
-
'39
- המכבש נמשך כשהפעם היה זה תורו של פייטרו קומוצו לסכן את השער כשנגח לקרן שהוגבהה לעברו, אבל גם הא שלח את הכדור מעל השער
-
'36
- הפעם גודמונדסון ניסה בעצמו כששחרר בעיטה עוצמתית מרחוק, שנעצרה רק בצידי הרשת של השוורים. פיורנטינה מתקרבת
-
'33
- קרן קצרה של מנור סולומון הגיעה אל גודמונדסון ששלח רוחב לרולאנדו מנדרגורה. האחרון ניסה לסובב לרשת אבל פליארי הגיע גם לזה והדף לקרן נוספת
-
'33
- חילוץ יפה של ניקולו פג'יולי המשיך להכנסת כדור גדולה אל מרקו ברשיאניני שמהאוויר ניסה לכבוש אבל נעצר על ידי פליארי שהדף לקרן
-
'31
- ולנטינו לזארו משך בחולצתו של פביאנו פאריסי וספג כרטיס צהוב
-
'26
- שער! טורינו עלתה ליתרון 0:1: שיתוף םפעולה בין שני קשרי השוורים כשאמירחאן אילקן מצא בהגבהה יפה את צ'זארה קסאדיי, שניצל שמירה לקויה של דודו כדי לנגוח לרשת של דויד דה חאה
-
'10
- מויסה קין עם החמצה אדירה! החלוץ האיטלקי קיבל כדור עומק אדיר ממרין פוגרצ'יץ', אבל האיטלקי עדיין לא הסיר חלודה ובאחד על אחד שלח את הבעיטה שלו מעל המסגרת של פליארי
-
'7
- ולנטינו לזארו השווה את מאזן החמצות ל-2:2 אחרי שסובב בעיטה שלו מעט מעל המסגרת של הסגולים
-
'7
- התקפה רודפת התקפה כבר בפתיחה, כשהפעם זו הייתה טורינו כשחלוץ הרכש שלה, סנדרו קולנוביץ' ניסה לאיים על שערו של דויד דה חאה, אבל פביאנו פאריסי עמד במקום ובלם את הניסיון לקרן
-
'6
- קין הצליח להגיע להזדמנות נוספת, כשעלה לכדור הקרן ונגח כדור אל עבר אלברטו פליארי ששמט אותו, אבל היה שם שחקן הגנה שעמד כדי להרחיק מסכנה
-
'5
- הזדמנות ראשונה לפיורנטינה! אלברט גודמונדסון מצא את מויסה קין, שפתח לראשונה מאז שנפצע, אבל החלוץ האיטלקי שלח בעיטה שפגעה בשחקן הגנה ויצאה לקרן
-
'1
- השופט אנדראה קולומבו הוציא את קרב התחתית בין פיורנטינה לטורינו לדרך! עם סולומון בהרכב, הוויולה רוצים לנצח. השוורים יקלקלו את התוכנית?