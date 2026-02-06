יום שישי, 06.02.2026 שעה 21:35
עד האירו האחרון: אמבפה באולטימטום לפ.ס.ז'

הצרפתי קיבל 55 מיליון, אבל זכאי לעוד 5.9 מ' אותם הוא דורש ב-8 הימים הקרובים, כאשר הוא שלח נציג משפטי למשרדי המועדון. האיום: הליך עיקול נכסים

|
קיליאן אמבפה (IMAGO)
קיליאן אמבפה (IMAGO)

העימות בין קיליאן אמבפה לפאריס סן ז’רמן נכנס לשלב החריף ביותר שלו, ומקבל כעת ממד משפטי דרמטי. החלוץ הצרפתי, שכבר לובש את מדי ריאל מדריד, הציב אולטימטום ברור למועדון שבו שיחק עד הקיץ האחרון, ודורש את תשלום מלוא הסכום שנפסק לטובתו על ידי בית הדין לעבודה בצרפת, סכום שטרם שולם במלואו.

על פי הדיווחים בצרפת, עורכי דינו של אמבפה שלחו בימים האחרונים נציג משפטי רשמי למשרדי פ.ס.ז’, עם דרישת תשלום מיידית של 5.9 מיליון אירו. מדובר ביתרה האחרונה שנותרה לתשלום מתוך פסק הדין, לאחר שהמועדון כבר העביר 55 מיליון אירו, מתוך סכום כולל של 60.9 מיליון אירו שנפסקו לטובת השחקן.

הסכום שנותר פתוח כולל בעיקר תשלומים בגין חופשות בתשלום וריביות. לפי פסק הדין, בית הדין לעבודה בפאריס קבע כי שכר הייחוס של אמבפה עמד על 11.8 מיליון אירו ברוטו, וכי המועדון מחויב לשלם לו שכר, מענקים ופיצויים על החודשים האחרונים לחוזהו.

קיליאן אמבפה ונאסר אל חלאיפי (IMAGO)קיליאן אמבפה ונאסר אל חלאיפי (IMAGO)

8 ימים להסדיר את התשלום

המשמעות של שליחת הנציג המשפטי אינה סמלית. מדובר בצעד פורמלי שמוגדר כהתראה אחרונה לפני נקיטת הליכי אכיפה. לפאריס סן ז’רמן ניתנו שמונה ימים להסדיר את התשלום, ואם לא יעשה כן, עורכי דינו של אמבפה יוכלו לפנות להליך של עיקול ישיר של חשבונות או נכסים של המועדון, תרחיש שמעלה את רמת המתח לשיא חדש.

במועדון הצרפתי ניסו לשדר רגיעה וטענו כי הם פועלים בהתאם לפסק הדין. בהודעה שמסרו נטען כי פאריס סן ז’רמן שילמה את כל השכר והמענקים המגיעים לאמבפה, וכי מתקיימים מגעים עם נציגי השחקן בנוגע להסדרת התשלום של הסכומים שנותרו. עם זאת, בצרפת מדווחים כי גרסת המועדון אינה תואמת את המציאות בשטח, וכי התשלום טרם בוצע.

נקודה נוספת שמחזקת את עמדתו של אמבפה היא העובדה שבית הדין הורה למועדון לפרסם את פסק הדין במלואו באתר הרשמי שלו למשך חודש, הוראה שטרם יושמה. גם פרט זה מצטרף ללחץ המשפטי שמפעיל מחנה השחקן על המועדון.

קיליאן אמבפה ונאסר אל חלאיפי (רויטרס)קיליאן אמבפה ונאסר אל חלאיפי (רויטרס)

לפ.ס.ז’ עומדת עדיין האפשרות לערער על פסק הדין, עם מועד אחרון שנקבע ל-19 בפברואר, אך במקביל הנהלת המועדון הצהירה בעבר כי בכוונתה “להביט קדימה”. בפועל, המאבק עם הכוכב לשעבר רחוק מלהסתיים, והצעדים האחרונים של אמבפה מבהירים שהוא מתכוון ללכת עד הסוף.

כך, מה שהיה אמור להיות סיום שקט של פרשה חוזית, הפך לאחד העימותים המשפטיים הרגישים והמביכים בתולדות פאריס סן ז’רמן. אמבפה מגביר את הלחץ עד היורו האחרון, והמועדון ניצב בפני ספירה לאחור שעלולה להסתיים בצעד חסר תקדים של עיקול נכסים.

