מכוון למונדיאל: חאמס רודריגס חתם במינסוטה

ארבעה חודשים נותרו לגביע העולם שייערך באמריקה, כשמי שמכוון לקחת חלק ביחד עם נבחרתו, קולומביה, הוא חאמס רודריגס, שחתם היום (שישי) במינסוטה יונייטד מה-MLS, זאת אחרי שעזב את קלאב לאון המקסיקנית.

הקשר הוותיק, ששיחק בין היתר בעברו בריאל מדריד ובאיירן מינכן, קושר למספר קבוצות ממדינת הולדתו, ממקסיקו, ארגנטינה, אקוודור, קבוצות באירופה ומספר מועדונים נוספים מארצות הברית לפני שקיבל את ההחלטה להצטרף למינסוטה.

“אני שחקן נלהב שרוצה לתת הכל על המגרש”

“אני מאוד שמח על השלב החדש בקריירה שלי”, שיתף רודריגס, שחתם עד לחודש יוני הקרוב בקבוצה האמריקאית. “אני מקווה להיות במיטבי על מנת להביא שמחה לעיר ולכל אחד שמאמין בי. אני מצפה לפגוש את כל האוהדים הנלהבים, כי גם אני שחקן נלהב שרוצה לתת הכל על המגרש ורוצה לנצח תמיד”.

זו תהיה הקבוצה ה-13 בקריירה של הקולומביאני שפרץ בפורטו הפורטוגלית, כשמעבר לריאל ובאיירן, שיחק גם באנביגאדו הקולומביאנית, בנפילד הארגנטינאית, מונאקו, אברטון, אל ראיין, אולימפיאקוס, סאו פאולו, ראיו וייקאנו וכאמור, קבוצתו האחרונה הייתה קלאב לאון.