שביונטק וריבאקינה במוקד: הגרלת דוחא נחשפה

עונת טורנירי ה-WTA 1000 לשנת 2026 יוצאת לדרך באופן רשמי עם טורניר דוחא היוקרתי בקטאר. בהיעדרה של המדורגת ראשונה בעולם, ארינה סבלנקה, כל העיניים נשואות לאיגה שביונטק, המדורגת ראשונה בטורניר ושלוש פעמים אלופה בעבר, ולאלופת אליפות אוסטרליה הטרייה, אלנה ריבאקינה. הטורניר מבטיח קרבות מרתקים כבר מהסיבובים הראשונים, כאשר שבע מתוך עשר המדורגות הראשונות בעולם הגיעו לקטאר.

ברבע הראשון של ההגרלה, שביונטק מובילה חבורה הכוללת את ג'סמין פאוליני, לינדה נוסקובה ואליס מרטנס, שזכתה בתואר בדוחא ב-2019. אחד המשחקים המסקרנים ביותר בסיבוב הראשון יפגיש את נוסקובה הצעירה, המדורגת 12 בעולם, מול מאיה ג'וינט האוסטרלית בת ה-19, בקרב בין שתי כוכבות עולות. אם הכל ילך כמתוכנן, שביונטק עשויה לפגוש ברבע הגמר את פאוליני, שהפתיעה אותה במפגש האחרון ביניהן בטורניר סוף השנה.

ילנה ריבאקינה נואמת ומחזיקה גביע. (רויטרס)

אמנדה אניסימובה, שזכתה בדוחא בתואר הגדול בקריירה שלה בשנה שעברה, עומדת בראש הרבע השני של ההגרלה. היא עשויה לפגוש ברבע הגמר את אלינה סביטולינה המנוסה, שנמצאת בכושר מצוין וחזרה לאחרונה לעשירייה הראשונה בעולם. בסיבוב הראשון של רבע זה, אמה נבארו האמריקאית, שזקוקה לניצחונות כדי להחזיר לעצמה את המומנטום אחרי פתיחת עונה מגומגמת, תתמודד מול טטיאנה מריה הוותיקה.

קוקו גאוף היא המדורגת הבכירה ברבע השלישי, שנראה פתוח לחלוטין ומלא בשמות מסקרנים. גאוף מגיעה אחרי הדחה מוקדמת מהצפוי במלבורן ותקווה לנצל את ההזדמנות לצבור נקודות דירוג יקרות. הסיבוב הראשון ברבע זה מזמן מפגש ענק בין שתי שחקניות צמרת: פאולה באדוסה, שממשיכה במסע הקאמבק שלה למגרשים, מול ילנה אוסטפנקו, פיינליסטית אשתקד שמחפשת לחזור לכושר שיא. גם אמה רדוקאנו משובצת ברבע הזה, מה שמוסיף עוד עניין למאבקים הצפויים.

הרבע האחרון שייך לאלנה ריבאקינה, השחקנית הלוהטת ביותר בסבב כרגע, שניצחה ב-20 מתוך 21 משחקיה האחרונים. המכשול העיקרי שלה בדרך לחצי הגמר עשוי להיות מירה אנדרייבה הצעירה, שגברה על ריבאקינה פעמיים בשנה שעברה. בנוסף, הרבע הזה יספק את חזרתה למגרשים של ג'נג קינוון, שתתמודד בסיבוב הראשון מול סופיה קנין, שבעצמה חוזרת לסבב לאחר שנעדרה מאליפות אוסטרליה בשל פציעה.

עם הגרלה כה עמוסה בכוכבות וסיפורים מרתקים, טורניר דוחא 2026 מבטיח להיות יריית פתיחה מרשימה לסדרת טורנירי ה-1000 של העונה, כאשר המאבק על התואר נראה פתוח מאי פעם.