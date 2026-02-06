רונאלדו ממשיך לשבות: שוב מחוץ לסגל אל נאסר

העימות בין כריסטיאנו רונאלדו לליגה הסעודית מחריף, והמשבר סביב הכוכב הפורטוגלי הגיע לשיא חדש כאשר גם מול אל איתיחאד הוא כלל לא יתלבש. אחרי שכבר נעדר מהמשחק הקודם של אל נאסר, רונאלדו נעדר גם מהסגל למפגש המרכזי מול יריבתה הישירה לצמרת, במהלך שמוגדר בסעודיה כהסלמה של ממש במאבק מול הנהלת הליגה.

רונאלדו עומד על שלו, ובשלב הזה נראה שאין דרך חזרה. הכוכב בן ה-41 בחר שלא לשחק מול אל איתיחאד, ובכך רשם היעדרות שנייה ברציפות, הפעם מול קבוצה שאיתה נקשר הטריגר לפרשה כולה. מעברו של קארים בנזמה מאל איתיחאד לאל הילאל, עסקה שאושרה על ידי הנהלת הליגה, הוא זה שהצית את זעמו של רונאלדו והוביל למחאה הפומבית שלו.

מאז אותו מעבר, רונאלדו למעשה נעלם מהליגה מרצונו. הוא לא נפצע, לא הושעה, אלא פשוט בחר שלא לקחת חלק במשחקים, צעד שנתפס בסעודיה כמעין שביתה אישית. בליגה הסעודית לא נשארו אדישים, ושלחו אזהרה ברורה דרך דובר רשמי: “אף שחקן, חשוב ככל שיהיה, לא קובע החלטות שמעבר למועדון שלו”.

בהנהלת הליגה הדגישו כי כל קבוצה פועלת באופן עצמאי, עם הנהלה משלה ומדיניות מקצועית ופיננסית משלה, וכי החלטות רכש מתקבלות במסגרת כללים זהים לכולם. בליגה אף ניסו להתנער מאחריות לרכש המרשים של אל הילאל בחלון החורף, והבהירו שהמימון הגיע מהבעלים הפרטיים של המועדון ולא מקרנות משותפות.

כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)

רונאלדו לא נרתע

אלא שהמסר הזה לא הרתיע את רונאלדו. מבחינתו, העובדה שקבוצה אחת מתחזקת בצורה משמעותית באמצע מאבק האליפות, בעוד אחרות אינן מסוגלות לעשות זאת, מהווה פגיעה בהוגנות ובאיזון של הליגה. הפורטוגלי מביע את מחאתו דרך היעדרות מכוונת, גם אם בליגה מנסים לרכך את הטון ומודים כי הרצון שלו לנצח הוא טבעי לשחקן ברמתו.

המשבר הזה מגיע בעיתוי רגיש במיוחד. רונאלדו האריך את חוזהו באל נאסר רק בקיץ האחרון עד 2027, אך לפי דיווחים קיימת בחוזה שלו סעיף יציאה בסכום של כ-50 מיליון אירו. בסעודיה כבר מבינים שאם המתיחות תימשך, הפעלת הסעיף בקיץ הקרוב היא תרחיש ריאלי לחלוטין.

רונאלדו (רויטרס)

בינתיים, אל נאסר נאלצת להתמודד גם מקצועית עם היעדרותו של השחקן המשמעותי ביותר שלה, בזמן שמאבק האליפות בעיצומו. בליגה מנסים לשדר עסקים כרגיל ולהחזיר את הפוקוס לדשא, אך ברור לכולם שהיעדרותו של רונאלדו, ובמיוחד אי הופעתו גם מול אל איתיחאד, היא רעידת אדמה שמטלטלת את כל מה שנבנה בכדורגל הסעודי מאז הגעתו.

המלחמה יצאה לדרך, והסיום שלה רחוק מלהיות ברור. רונאלדו ממשיך להפעיל לחץ, הליגה מתבצרת בעמדתה, ובתווך עומד מועדון אחד שמנסה לשמור על סיכויי האליפות שלו, בלי הכוכב שאמור היה להוביל אותו לשם.