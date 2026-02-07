מתחת לרדאר: רועי דוד שווה דו ספרתי בכל עונה

בזמן שרוב הפוקוס בהפועל פתח תקווה הולך ובצדק לשחקני הכנף המסוכנים והמהירים, שווה לעצור רגע. בתוך השטף ההתקפי של המלאבסים, כדאי לתת זרקור דווקא לשחקן שפועל במרכז המגרש, לעיתים מתחת לרדאר, אבל בחודשיים האחרונים מציג מספרים מרשימים של שערים ובישולים: רועי דוד.

השקט המטעה והפוטנציאל למספרים

רועי דוד הוא מסוג השחקנים שלא תמיד "קופצים לעין" מהרגע הראשון. אין אצלו שואו מיותר. כל פעולה שלו נראית טבעית, נכונה ומתבקשת בלי תנועות מיותרות ובלי רעש.

אבל אסור לתת לשקט הזה להטעות. כשמעמיקים בפרופיל ובנתונים, מגלים שחקן עם פוטנציאל מספרים ברור. עם 6 שערים העונה ותפקוד בעמדת הקשר המרכזי (8/10), דוד הוא שחקן שיכול להגיע באופן קבוע לעמודת כיבושים דו ספרתית בכל עונה. השילוב בין הנתונים האלו מייצר קשר מודרני, עם פוטנציאל ממשי לפריצה למועדון גדול בישראל.

שהשקט לא יטעה אתכם. רועי דוד (ראובן שוורץ)

טביעת האצבע של עומר פרץ

בנקודה הזו, אי אפשר לנתק את ההצלחה של דוד מהמערכת שבה הוא משחק. ראוי לציין את עבודתו של המאמן עומר פרץ לא רק בבניית סגל חכם בתקציב נמוך, אלא בעיקר ביכולת לשפר, לדייק ולקדם שחקנים לאורך זמן. הפריחה של דוד היא עדות לתהליך האימון הזה.

מה בארגז הכלים?

כשמפרקים את המשחק של רועי דוד לגורמים, אלו התכונות שבולטות בדו"ח הסקאוטינג:

- צעד ראשון ומהירות: נתונים טובים מאוד לסטנדרט של הליגה.

- אינטליגנציית משחק: מיקום ראשוני מצוין הוא קורא את המשחק מוקדם ונמצא איפה שצריך להיות לפני שהכדור מגיע.

- תנועה ללא כדור: תנועה חכמה ובלתי פוסקת לעומק זהו הגורם המשמעותי לכך שהוא מגיע להרבה מצבי הבקעה.

- סיומת: בעיטה איכותית ונקייה בשתי הרגליים, מה שמאפשר לו לנצל מצבים ולא להיות תלוי בזווית או ברגל דומיננטית.

נתונים טובים בסטנדרט של הליגה. רועי דוד חוגג (חג'אג' רחאל)

המפתח לקפיצת המדרגה: אירופה על הכוונת?

הבסיס קיים ומרשים, אבל כדי לממש את מלוא הפוטנציאל, ישנם שני אספקטים שרועי דוד חייב לשפר:

- חיזוק המהירות המחשבתית והדיוק בפס.

- שיפור עוצמת הבעיטות לטווחים של 20–25 מטרים.

אם הוא יידע לשדרג את הנקודות הללו, נקבל שחקן מסוכן עוד יותר. כזה שלא רק משפיע ומכריע בליגה המקומית אלא גם מועמד טבעי להתפתחות מעבר לים.

לסיכום, שאפו גדול לעומר פרץ ולצוות שלו על קבוצה מאומנת, מחושבת וברורה, על בחירת שחקנים חכמה, ובעיקר על שיפור אישי עקבי של שחקן-שחקן. הפועל פתח תקווה של העונה היא קבוצה שיכולה להפתיע כל יריבה, בכל מגרש ורועי דוד הוא אחד הסמלים השקטים והאיכותיים של זה.