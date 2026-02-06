יום שישי, 06.02.2026 שעה 19:26
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3926-4321מכבי ת"א3
3825-3921הפועל ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

חודדה: אנחנו נגד הקבוצה במומנטום הטוב בליגה

עירוני טבריה מנסה לשים בצד את הפרשה ולהתרכז בכדורגל, לקראת משחקה מחר מול האדומים הלוהטים. ניב גוטליב: "משתדלים לשמור את הפוקוס על המגרש"

|
אלירן חודדה (עודד חסין, עירוני טבריה)
אלירן חודדה (עודד חסין, עירוני טבריה)

תחת הצל של פרשת החוזים הכפולים, שמעסיקה מאוד את הנהלת הקבוצה מן הסתם, עירוני טבריה תנסה להתרכז בכדורגל ותפגוש מחר (שבת, 15:00, אצטדיון בראל) את הפועל תל אביב, במסגרת המחזור ה-22 בליגת העל.

טבריה מגיעה אחרי הופעה טובה מול מכבי חיפה, אך עדיין נשארה עם המחמאות בלבד מהמשחק בסמי עופר, עם הפסד 3:2. האדומים, לעומת זאת, במצב רוח מרומם, אחרי הניצחונות בדרבי ועל מכבי נתניה. בסיבוב הראשון גברה הפועל ת''א על הקבוצה של אלירן חודדה 0:2, במשחק בו היו לטבריה טענות קשות לצוות השיפוט. 

נראה כי חודדה ימשיך בהרכב שבו עלה בהפסד למכבי חיפה, כשיונתן טפר, שהורחק במשחק הקודם, ייעדר כמובן. הקפטן גיא חדידה, שנעדר בארבעת משחקי הקבוצה האחרונים עקב קרע בשריר הירך האחורי, יחזור לסגל, אך צפוי לפתוח על הספסל. מחמד אוסמן עשוי לפתוח במקום פיראס אבו עקל.

גיא חדידה עם הכדור (שחר גרוס)גיא חדידה עם הכדור (שחר גרוס)

אלירן חודדה אמר לקראת המשחק: "אנחנו מצפים למשחק נגד קבוצה מאוד טקטית, פיזית ואיכותית שנמצאת במומנטום הכי טוב בליגה. לנו יש את המטרות והצרכים שלנו. בטח בבית שלנו נבוא למשחק בשביל לקחת נקודות"

“אי אפשר להתעלם מהפרשה, אבל אנחנו מתמקדים בכדורגל”

הקשר, ניב גוטליב, התייחס ליריבה: "הפועל ת״א קבוצה חזקה ובתקופה מעולה, בסיבוב הקודם היו לנו רגעים פחות טובים שאיבדנו ריכוז והם הענישו אותנו וזה הספיק להם. הפעם נצטרך להיות הרבה יותר מרוכזים, לשמור על משמעת טקטית לאורך כל המשחק ולהאמין בדרך שלנו. אם נעשה את הדברים והדגשים שעבדנו עם הצוות השבוע אני מאמין מאוד שנשיג תוצאה אחרת". 

ניב גוטליב במאבק עם יילה בטאיי (עמרי שטיין)ניב גוטליב במאבק עם יילה בטאיי (עמרי שטיין)

גוטליב נשאל על החזרה שלו בקיץ מקפריסין, איך הוא חזה את תפקידו בטבריה ואיך הוא רואה בפועל את מקומו בקבוצה מתחילת העונה וענה: "החזרה מקפריסין הייתה מתוך תחושה שטבריה זה המקום הנכון בשבילי לתקופת הזמן הנוכחית.

“ידעתי שאני מגיע לקבוצה חדשה, עם הרבה שחקנים איכותיים שרוצים להוכיח את עצמם. יש דברים שעובדים כמו שציפיתי ויש דברים שעדיין בתהליך, וזה טבעי בקבוצה שנבנית. אני מרגיש חלק משמעותי, מאמין בדרך, ויודע שעם הזמן ניראה את זה גם יותר בתוצאות", סיכם. 

גוטליב נשאל איך השחקנים הצליחו להתרכז השבוע בהכנה למשחק, תחת כל פרשת החוזים וענה: "ברור שאנחנו שומעים וקוראים, אי אפשר להתעלם מזה, אבל ביום-יום אנחנו מתמקדים בכדורגל. אנחנו שחקנים, באים לאימון, באים למשחק, ורוצים להצליח מקצועית ולהתעסק בדברים שתלויים בנו, יש בעלים ומערכת הנהלה שמטפלים בדברים האלה, ואנחנו משתדלים לשמור את הפוקוס על המגרש".

ניב גוטליב (חגניב גוטליב (חג'אג' רחאל)

מצבה של טבריה לקראת סיום חלון ההעברות

נכון לעכשיו, תכניות החיזוק של חלון ינואר נתקעו לחלוטין, בגלל פרשת החוזים. בטבריה החליטו לא לעשות דבר כרגע, כשהמצב בו הקבוצה עלולה למצוא את עצמה בעוד כחודש לא ברור. 

ההרכב המשוער: עידו שרון: רון אונגר, אונדרז' באצ'ו, סמביניה, אלי בלילתי: מחמד אוסמן (פיראס אבו עקל), דוד קלטינס, ניב גוטליב, ווהיב חביבאללה, דניאל גולאני וסטניסלב בילנקי.

