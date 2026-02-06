יום שישי, 06.02.2026 שעה 19:14
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
5523-6022ברצלונה1
5418-4722ריאל מדריד2
4517-3822אתלטיקו מדריד3
4223-3921ויאריאל4
3528-3622בטיס5
3427-2622אספניול6
3323-2922סלטה ויגו7
2830-3022ריאל סוסיאדד8
2627-2622אוססונה9
2527-2022אלאבס10
2531-2122אתלטיק בילבאו11
2536-2122ג'ירונה12
2432-3022אלצ'ה13
2434-2822מיורקה14
2437-2922סביליה15
2327-1622חטאפה16
2335-2322ולנסיה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1834-2421לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

אמו של אמבפה מרוויחה יותר מ-8 שחקנים בריאל

פייזה למארי מנהלת את הקרן של בנה, ובנוסף מקבלת גם "שכר" ממנו, כשהיא חשפה את המשא ומתן הפרטי ביניהם: "אני כובש את השערים, איך את מצפה ל-50%?"

|
פלורנטינו פרס, פייזה למארי וקיליאן אמבפה (IMAGO)
פלורנטינו פרס, פייזה למארי וקיליאן אמבפה (IMAGO)

קיליאן אמבפה הוא אחד השחקנים שמרוויחים הכי הרבה בכדורגל האירופי. הצרפתי מקבל שכר של 31.25 מיליון אירו ברוטו לעונה, והוא המשתכר הגבוה ביותר בריאל מדריד, יחד עם ויניסיוס.

לפי נתוני ‘Transfermarkt’, אמבפה מוערך בשווי שוק של 180 מיליון אירו ונחשב לאחד השחקנים הטובים בעולם. בגיל 27 הוא כבר צבר יותר מ-20 תארים משמעותיים בקריירה, בהם זכייה במונדיאל עם צרפת, זכייה בליגת האומות ומספר אליפויות צרפת עם מונאקו ופאריס סן ז’רמן, לצד גביעים וסופר קאפ צרפתיים, הן ברמת המועדונים והן בנבחרת.

הבונוס של אמו של אמבפה

במהלך הקריירה שלו אמבפה התקדם בהדרגה גם ברמת החוזים. במונאקו כבר נהנה משכר טוב, אך בפאריס סן ז’רמן עשה קפיצה לחוזה חריג במיוחד, שנתמך בכסף הקטארי, ובהמשך נוסף גם הכסף שהוא החל להרוויח במדריד. מבחינה אישית, אמבפה מחזיק בהון שמוערך בכ-250 מיליון דולר, שמורכב מהמשכורות שלו ומהסכמי פרסום שמוסיפים לו קרוב ל-10 מיליון נוספים. אמבפה עדיין בונה מורשת שיכולה להפוך אותו לאחד הכדורגלנים העשירים ביותר בעתיד.

קיליאן אמבפה (IMAGO)קיליאן אמבפה (IMAGO)

העיתון הפורטוגלי ‘A Bola’ דיווח כי פייזה למארי, אמו של אמבפה, מקבלת שכר מהשחקן של ריאל מדריד. האם חתמה על חוזה שמבטיח לה 4.5 מיליון אירו נטו לשנה. למארי מנהלת את חייו האישיים, המקצועיים והפיננסיים. היא גם הייתה דמות מרכזית במשפט נגד פאריס סן ז’רמן, שהסתיים בניצחון של השחקן בעקבות אי תשלומים מצד המועדון הפריזאי.

בראיון סיפרה כי אחת המחלוקות שהיו לה עם בנה סביב כסף נגעה לאחוזים. פייזה רצתה 50% מהשכר שלו, ואמבפה סירב: "אני לא אתן לך אפילו חצי. מה עובר עלייך? זה אני שכובש את השערים, איך את יכולה לצפות ל-50%?", אמר.

אך פייזה התעקשה והזכירה לו שהיא חלק מהצוות שלו ועובדת בשבילו: "אני אוסיף לך ערך, אבל נחלק את זה 50-50", המשיכה. "הורדתי את זה ל-30% ואמרתי לו שמתחת לאחוז הזה אני פורשת ומשאירה אותו לבד, אבל לא עשיתי את זה. אני אטוס לחופשה במלדיביים ולא אעבוד יותר בשבילו. אז הוא הסכים ל-30%. בטווח הבינוני הוא יצטרך לתת לי 30%", סיפרה.

פייזה למארי (רויטרס)פייזה למארי (רויטרס)

למארי אמורה לקבל כ-4.5 מיליון אירו נטו בשנה. עם זאת, חלק גדול מהכסף הזה מיועד לקרן של קיליאן אמבפה, שהוקמה ב-2020 על ידי הכדורגלן במטרה לתמוך בילדים ובצעירים בתחומי החינוך, הספורט והתרבות. מדובר בסכום שגבוה מהשכר של ראול אסנסיו, פרנקו מסטנטואונו, גונסאלו גארסיה, אנדריי לונין, פראן גארסיה, ארדה גולר וברהים דיאס.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */