יום שישי, 06.02.2026 שעה 17:52
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

מרשים: הופעה אדירה לדולגופיאט בגביע האיגוד

עם ציון שהיה מעניק לו מדליית זהב עולמית, המתעמל הישראלי נראה נפלא בהדר יוסף עם תרגיל קרקע בסיומו קיבל 15.150 נק'. ברקוביץ שני, זיידל שלישי

|
ארטיום דולגופיאט (IMAGO)
ארטיום דולגופיאט (IMAGO)

הופעה אדירה לארטיום דולגופיאט בתחרות גביע האיגוד שנערכה היום (שישי) באולם הדר יוסף בתל אביב, לאחר שמתעמל המכשירים הבכיר ביצע תרגיל קרקע מרשים בסיומו קיבל ציון גבוה של 15.150 נקודות.

דולגופיאט, סגן האלוף האולימפי מפאריס 2024 בתרגיל הקרקע, לא התחרה באליפות העולם שנערכה באינדונזיה. לאחר הפסקה קצרה, הישראלי חזר להתחרות בתל אביב ושם היה ניתן להבחין עד כמה הענף פספס הופעה נדירה שלו בתחרות העולמית.

ביצוע מדהים

המתעמל ממכבי תל אביב הופיע לתחרות גביע האיגוד, שפותחת את השנה, ורשם ביצוע מדהים שהביא לו ציון של 15.150 נקודות - תוצאה שאם היה קובע אותה באליפות העולם, על הנייר היא הייתה מביאה לו את מדליית הזהב העולמית. במקום השני בתרגיל הקרקע בגביע האיגוד סיים נועם ברקוביץ עם ציון של 13.450 ובמדליית הארד זכה אורי זיידל לאחר שקיבל 13.050 נקודות.

דולגופיאט לא השתתף בקרב רב בגלל פציעה. בסיום תחרות הקרב רב, אורי זיידל זכה במדליית הזהב בקרב רב לאחר שקיבל 76.467 נקודות, בכסף זכה איליה ליובימוב עם 75.517 נקודות ובארד זכה רון שניר שקיבל 74.317 נקודות.

