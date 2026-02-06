יום שישי, 06.02.2026 שעה 17:52
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4215-3719מכבי אחי נצרת1
3722-3919מ.ס. טירה2
3321-2819מכבי נווה שאנן3
3215-2619מכבי אתא ביאליק4
3120-2819הפועל כרמיאל5
3026-3319הפועל ב.א.גרבייה6
2727-2419בני מוסמוס7
2623-2319הפועל בית שאן8
2519-2219הפועל מגדל-העמק9
2533-2519עירוני נשר10
2127-2019צעירי אום אל פאחם11
1832-2719הפועל עראבה12
1841-2419צעירי טמרה13
1533-2019הפועל טירת הכרמל14
1433-1319מכבי נוג'ידאת15
831-2519הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
5116-4819מכבי קרית גת1
3318-3019מ.כ. צעירי טירה2
3124-2319מ.ס. דימונה3
3024-3619מ.כ. ירושלים4
3026-2519מכבי קרית מלאכי5
2924-3519מכבי יבנה6
2823-2519מ.כ. כפ"ס7
2732-2619בית"ר יבנה8
2631-3319מכבי עירוני אשדוד9
2624-2319שמשון תל אביב10
2131-1719הפועל מרמורק11
2034-2119הפועל הרצליה12
1932-3019מ.כ. חולון ירמיהו 13
1919-1519הפועל אזור14
1838-2019הפועל ניר רמה"ש15
1531-2419בית"ר נורדיה ירושלים16

מוסמוס וטירה הפסידו, אחי נצרת השיגה נקודה

המחזור ה-19 בליגה א' צפון: שחקניו של ברשאן הובכו מול נשר, המוליכה איבדה 2 נקודות. זועבי מפסיד לאחר 3 ניצחונות ברצף. 0:1 לא.א פאחם על כרמיאל

|
עאמר גבארין מאוכזב (חג'אג' רחאל)
עאמר גבארין מאוכזב (חג'אג' רחאל)

המחזור ה-19 בליגה א' צפון: כבר אתמול (חמישי) נפתח לו המחזור, כאשר הפועל אום אל פאחם רשמה ניצחון בדמות 0:1 על הפועל עירוני כרמיאל, שקירב אותה עוד יותר ליציאה מהמקום האחרון. המוליכה, מכבי אחי נצרת, התקשתה מול עראבה ונפרדה ממנה ב-2:2. מ.ס טירה הפסידה 2:0 לעירוני נשר, הפועל בני מוסמוס ספגו הפסד בדמות 1:0 מול הפועל בית שאן.

בתוך כל זה, מכבי קריית אתא ממשיכה לאבד נקודות, כשהפעם רושמת 0:0 מול מכבי נוג'ידאת מהתחתית. מכבי נווה שאנן הובסה 4:1 בידי הפועל ע. באקה אל גרבייה. הפועל טירת הכרמל ממשיכה דרכה בחזרה לליגה ב', כשהפסידה 2:0 לטמרה ואף שחררה מספר שחקנים בכירים. הפועל מגדל העמק נהנתה מ-1:3 על צעירי אום אל פאחם.

הפועל בני מוסמוס – הפועל בית שאן 1:0

לאחר שלושה ניצחונות רצופים למאמן החדש-ישן של הפועל בני מוסמוס, אדהם זועבי, יורד הוא אל הקרקע וסופג הפסד, דווקא כשהקבוצה הייתה במומנטום חיובי, כשאף הייתה קרובה עד מאוד להיצמד לצמרת הגבוהה. אבל בכדורגל, כמו בכדורגל, לכל טוב, יש גם סוף פחות טוב. הפועל בית שאן ידעה לקחת את עצמה בידיים ולהשיג ניצחון בזכות שער בודד של ינון בן עמי.

אדהם זועבי (חגאדהם זועבי (חג'אג' רחאל)
עמראן אגבריה שומר על הכדור מפני ירין גברי (חגעמראן אגבריה שומר על הכדור מפני ירין גברי (חג'אג' רחאל)

מי שתפס יום נהדר היום הוא אלמוג מלול, שהגיע לקבוצה הבית-שאנית מקריית גת, מוליכת טבלת ליגה א' דרום, הרי שהדף שתי בעיטות עונשין של בני מוסמוס (דניאל אבו סעדה ושאדי מסארווה). בדקה ה-83 להתמודדות ראמי מיאזנה השאיר את בית שאן ב-10 שחקנים, כשבדקה ה-89 להתמודדות, מוחמד ג'בארין השאיר גם את בני מוסמוס ב-10 שחקנים.

אלמוג מלול (חגאלמוג מלול (חג'אג' רחאל)

הפסד ליגה שישי העונה להפועל בני מוסמוס, בעוד ניצחון שישי העונה לבית שאן, כשמשיגה היא הנקודה ה-25 שלה העונה, שתי נקודות פחות מבני מוסמוס. בית שאן תפגוש את הפועל אום אל פאחם במסגרת המחזור הבא, כשאום אל פאחם תחפש לצאת מהמקום האחרון לראשונה העונה. בני מוסמוס תצא למשחק מול אתא ביאליק, שלא נראית מי יודע מה באחרונה.

שחקני הפועל בית שאן חוגגים (חגשחקני הפועל בית שאן חוגגים (חג'אג' רחאל)

גיא דיין, עם תום ההתמודדות, ציין בפני ONE: "הגענו למשחק חוץ במגרש קשה מול קבוצה במומנטום הכי טוב בליגה. החצי הראשון היה שוויוני והגיע לנו פנדל ב-100%. חצי שני היינו פחות טובים, ומוסמוס השתלטו על המשחק. מוסמוס קיבלו שני פנדלים, שאחד מהם אין ספק שלא היה והשני בסימן שאלה גדול, אבל השוער שלנו נתן הצגה גדולה והשחקנים ללא יוצא מן הכלל נתנו את כל הלב על המגרש. אני שמח שהפעם המזל היה לצידנו. ברכות לינון על שער בכורה חשוב שנותן לנו להמשיך את התקופה המצוינת שאנחנו נמצאים בה".

גיא דיין (חגגיא דיין (חג'אג' רחאל)

מ.ס טירה – עירוני נשר 2:0

הקבוצה של גל ברשאן חזרה מלוד בתחושת אכזבה גדולה, בוודאי אחרי הניצחון על אחי נצרת. במקום להתקרב אליה עוד יותר, הרי שהפעם הפסידה, כשעידו גונן, הקפטן, נפצע ונפרד מכר הדשא לאחר שמונה דקות בלבד. לנשר לקחו 78 דקות משחק בכדי להשיג הנקודות, בזכות שערים של יוחנא ח'ליל וספיר רזון, מלך שערי הקבוצה העונה.

הפועל עירוני באקה אל גרבייה – מכבי נווה שאנן 1:4

באקה החזירה לנווה שאנן על ההפסד בגביע האזורים מאמצע השבוע ובענק. לאחר 12 דקות משחק, פראס תלחמי ועלי עדוי קבעו 0:2 מהיר על נווה שאנן, כשיאסר אבו נאסר צימק ל-2:1 במחצית הראשונה. במחצית השנייה, השלימו החגיגה באדום גיא קליין ושער שני לפראס תלחמי. מוחמד ג'בארין, מנגד, ראה כרטיס צהוב שני ואדום בדקה ה-57.

יתר תוצאות משחקי המחזור:

הפועל אום אל פאחם – הפועל עירוני כרמיאל 0:1 (הבקיע לאום אל פאחם: מג'ד ח'ורי).

הפועל טירת הכרמל – מ.כ צעירי טמרה 2:0 (הבקיעו לטמרה: ראני חמזה וחאלד עואד).

הפועל מגדל העמק – צעירי אום אל פאחם 1:3 (הבקיעו למגדל העמק: נהוראי בורה, עוז פרץ ושי אלגרבלי; הבקיע לאום אל פאחם: יונס ג'בארין).

מכבי נוג'ידאת – מכבי אתא ביאליק 0:0

הפועל עירוני עראבה – מכבי אחי נצרת 2:2 (הבקיעו לעראבה: עודאי שלאעטה וואסים בדארנה; הבקיעו לאחי נצרת: חמזה מוואסי ואחמד עבד).

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */