יום שישי, 06.02.2026 שעה 16:40
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3926-4321מכבי ת"א3
3825-3921הפועל ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

מתרחק ממכבי חיפה: ברוניניו בדרך ליעד אחר

בכרמל קיוו לסגור את מעברו בהקדם, אך הברזילאי של קרפטי עשוי להישאר בליגה האוקראינית, כשמטאליסט נכנסה למרוץ אחריו והגישה הצעה רשמית. כל הפרטים

|
ברוניניו (IMAGO)
ברוניניו (IMAGO)

למרות שבמכבי חיפה קיוו להשלים את עסקת ברוניניו כבר בסוף השבוע, המהלך נמצא בהאטה משמעותית, ואף מתרחק. הירוקים כבר לא נחשבים למועמדים המובילים לצירופו של הקשר ההתקפי הברזילאי, והכיוון הכללי של העסקה השתנה, למרות שבכרמל הציעו שני מיליון אירו עבורו.

המשא ומתן בין קרפטי לבוב למכבי חיפה נתקע בשלב זה, ובמקביל נכנסה לתמונה מתעניינת חדשה ומשמעותית מהליגה האוקראינית. מדובר במטאליסט 1925 חרקוב, שנחשבת כרגע לפייבוריטית להחתים את ברוניניו ואף הגישה הצעה רשמית לקרפטי, שגבוהה מזו של הירוקים.

לא יגיע לכרמל?

למרות שבשלב מוקדם יותר השחקן נטה למעבר לישראל ואף סימן את מכבי חיפה כיעד מועדף, ההתפתחויות האחרונות טרפו את הקלפים. מספר קבוצות אירופיות הביעו עניין בברזילאי בן ה-25, אך רק מטאליסט 1925 הפכה את ההתעניינות למהלך ממשי עם הצעה קונקרטית.

ברוניניו (IMAGO)ברוניניו (IMAGO)

אם ברוניניו יחליט להישאר במדינה, העסקה עשויה להיסגר כבר במהלך השבוע הקרוב. במצב כזה, מכבי חיפה תמצא את עצמה מחוץ לתמונה, אחרי שציפתה להתקדמות מהירה בימים האחרונים.

בכרמל ממשיכים לעקוב אחרי ההתפתחויות, אך נכון לעכשיו באוקראינה טוענים כי העסקה שהייתה אמורה להיסגר במהירות נכנסה למבוי סתום. אם לא תהיה תפנית של הרגע האחרון, ברוניניו עלול להישאר בליגה האוקראינית.

