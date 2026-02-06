יום שישי, 06.02.2026 שעה 16:59
 ליגה א צפון 
4215-3719מכבי אחי נצרת1
3722-3919מ.ס. טירה2
3321-2819מכבי נווה שאנן3
3215-2619מכבי אתא ביאליק4
3120-2819הפועל כרמיאל5
3026-3319הפועל ב.א.גרבייה6
2727-2419בני מוסמוס7
2623-2319הפועל בית שאן8
2519-2219הפועל מגדל-העמק9
2533-2519עירוני נשר10
2127-2019צעירי אום אל פאחם11
1832-2719הפועל עראבה12
1841-2419צעירי טמרה13
1533-2019הפועל טירת הכרמל14
1433-1319מכבי נוג'ידאת15
831-2519הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
5116-4819מכבי קרית גת1
3318-3019מ.כ. צעירי טירה2
3124-2319מ.ס. דימונה3
3024-3619מ.כ. ירושלים4
3026-2519מכבי קרית מלאכי5
2924-3519מכבי יבנה6
2823-2519מ.כ. כפ"ס7
2732-2619בית"ר יבנה8
2631-3319מכבי עירוני אשדוד9
2624-2319שמשון תל אביב10
2131-1719הפועל מרמורק11
2034-2119הפועל הרצליה12
1932-3019מ.כ. חולון ירמיהו 13
1919-1519הפועל אזור14
1838-2019הפועל ניר רמה"ש15
1531-2419בית"ר נורדיה ירושלים16

מכבי קריית גת פתחה פער 20 נקודות ממקום שני

המחזור ה-19 בליגה א' דרום: גם ב-10 שחקנים, הקבוצה של רומן זולו הייתה פי כמה וכמה מיבנה, שהרבתה להחמיץ והפסידה 2:1. הרצליה הובסה 5:1 למ.כ י-ם

|
שחקני מכבי קריית גת חוגגים ניצחון (יונתן גינזבורג)
שחקני מכבי קריית גת חוגגים ניצחון (יונתן גינזבורג)

המחזור ה-19 בליגה א' דרום: מכבי קריית גת ממשיכה לנצח כל שעומד מולה והפעם, בניצחונה ה-16 העונה, רשמה 1:2 על מכבי יבנה. מ.ס דימונה הפסידה ועל כן, הפער בין המקום הראשון למקום השני עומד על לא פחות מ-20 נקודות, מה שלא נראה מזה שנים ארוכות, אם בכלל. הפועל מרמורק התרחקה במעט מהתחתית, לאחר 0:2 יקר ערך מול בית"ר יבנה.

בתוך כך, בית"ר נורדיה ירושלים והפועל ניר רמת השרון, שסיימו ב-1:1, נשארו להן מתחת לקו האדום. מי שנחלצה מירידה מתחת לקו זו מ.כ ירמיהו חולון, שהפסידה אף היא, הפעם 2:0 לשמשון תל אביב. הפועל הרצליה ודור לוי, רשמו הפסד צורם בדמות 5:1 למ.כ ירושלים. צעירי טירה רשמה 0:3 חלק על עירוני אשדוד ומכבי קריית מלאכי עם 0:1 על הפועל אזור.

מכבי קריית גת – מכבי יבנה 1:2

20 נקודות הפרש בין מכבי קריית גת למקום השני. תרשמו את היום הזה בספרי ההיסטוריה. מה שעושה רומן זולו, צוותו ושחקניו הוא בלתי ניתן לתיאור. לאחר חמש דקות של משחק, אליאור משלי מצא עצמו חולף על פני מי שאמור לשמור אותו, עבד חמודה, וקבע בלי בעיות מול דודי אלון 0:1 למקומיים, כשרץ הוא לחבריו ומשפחתו בקהל וחגג גם עם חבריו את שערו ה-13 העונה בליגה.

אדום לעברו של צחי יצחק (יונתן גינזבורג)אדום לעברו של צחי יצחק (יונתן גינזבורג)

בדקה ה-27 צחי יצחק רואה אדום ישיר, כשבסמוך לרחבת יבנה מכשיל הוא את עידו דוידוב, מה שהביא את דניאל וזין להוציא לעברו הכרטיס שהותיר את קריית גת ב-10 שחקנים. לאחר שנותרה המוליכה ב-10 שחקנים, יבנה דחפה יותר קדימה וניסתה בכל דרך אפשרית להביא לשוויון, אלא שיום טוב של ראם גולן בשער מנע פעם אחר פעם מיבנה להשיג ולו נקודה במשחק הזה.

במחצית השנייה, עופר טסלפפה ביצע שלושה שינויים שהכניסו לכר הדשא את הראל בן אבי, דור אדרי ושקד נבון. המטרה הייתה למצוא שוויון מהיר ומשם להתקדם. מנגד, נכנס בר שושן להגנת קריית גת וחי בוזגלו לקישור ההתקפי. יבנה ניסתה מימין ומשמאל, בעוד ההגנה של המקומיים וכך גם ראם גולן, ידעו לבטל את יבנה לגמרי.

אור זוזוט מנסה לעצור את ריף מסיקה (יונתן גינזבורג)אור זוזוט מנסה לעצור את ריף מסיקה (יונתן גינזבורג)

כארבע דקות לאחר כניסתו של יוסי טוואבה לכר הדשא, הבחור שאין שני לו בליגה א', ידע לתרגם מהלך נהדר של קבוצתו ל-0:2. יבנה הייתה בהלם, הרי שעד לדקה ה-63 שליטה כמעט אבסולוטית שלה. גם לאחר השער, יבנה המשיכה לנסות למצוא פרצות מימין ומשמאל, כשרק בדקה ה-96 הצליחה לעשות כן מערבובייה שהובילה את שקד נבון לקבוע את תוצאת המשחק, 1:2 למארחת.

בית”ר נורדיה ירושלים – הפועל ניר רמת השרון 2:2

תוצאת תיקו שמשאירה את שתי הקבוצות מתחת לקו האדום. בית"ר נורדיה ירושלים נראתה הרבה יותר טוב על כר הדשא, אך לא השכילה להשאיר את מלוא הנקודות בבית. למקומיים הבקיעו לירן אלמליח ועידו בנבניסטי, בעוד לרמת השרון הבקיע גלעד אביב (צמד). הקרב על הפלייאוף התחתון ממשיך להיות חי וקיים בעבור השתיים, שיעשו הכל על מנת לא לרדת ליגה השנה.

יוסף טוואבה וחבריו חוגגים ניצחון (יונתן גינזבורג)יוסף טוואבה וחבריו חוגגים ניצחון (יונתן גינזבורג)

בית”ר יבנה – הפועל מרמורק 2:0

כבר שבעה משחקים ברציפות שמרמורק לא מפסידה ואוגרת עוד ועוד נקודות, מה שאומר כי מתרחקת היא מהתחתית הבוערת, אבל הסיפור עוד לא גמור. הדרך להישרדות עוד ארוכה. בתוך 20 דקות סיימה מרמורק הסיפור באצטדיון ביבנה, משערים של ינאי דוד ואור וובו. תצטרך להתמודד ללא יואב אשכנזי והראל גולן בשבוע הבא, נוכח אדומים לעברם. בית"ר יבנה נשארת עם 27 נקודות בהפסד ליגה שמיני העונה.

יתר תוצאות משחקי המחזור:

שמשון תל אביב – מ.כ ירמיהו חולון 0:2 (הבקיע לתל אביב: רני נוף עם צמד).

מ.ס דימונה – מ.כ כפר סבא 1:0 (הבקיע לכפר סבא: איזי הנסן).

הפועל הרצליה – מ.כ ירושלים 5:1 (הבקיע להרצליה: ירין מוגרבי; הבקיעו לירושלים: מתן שורץ עם צמד, מידן כהן עם צמד וירין אברהם).

מכבי קריית מלאכי – הפועל אזור 0:1 (הבקיע לקרית מלאכי: סהר ברמי).

מכבי עירוני אשדוד – מ.כ צעירי טירה 3:0 (הבקיעו לטירה: אור אשכולי, הייפורד אדג'י וגל קתבי).

