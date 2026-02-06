יום שישי, 06.02.2026 שעה 15:13
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3926-4321מכבי ת"א3
3825-3921הפועל ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

פיבן, ליידנר וטוריאל יחזרו לסגל של הפועל ת״א

במועדון רוצים להיצמד לצמרת הגבוהה ולהמשיך במומנטום נגד טבריה: "אם נבוא בגישה הנכונה, אין סיבה שלא ננצח את המשחק״. הפצועים יחזרו לסגל של ברדה

|
שחקני הפועל תל אביב מאושרים (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל תל אביב מאושרים (ראובן שוורץ)

אחרי שלושה ניצחונות רצופים, הפועל תל אביב רוצה להמשיך במומנטום כשתתארח מחר (שבת, 15:00) אצל עירוני טבריה, שנמצאת בתקופה לא פשוטה בתחתית הטבלה. "אם נבוא בגישה הנכונה, אין סיבה שלא ננצח את המשחק. מכבדים מאוד את טבריה אבל הדברים תלויים בנו", אמרו בקבוצה.

שחר פיבן, סתיו טוריאל ודורון ליידנר חזרו מפציעות ונכללו בסגל של אליניב ברדה. המאמן זימן 21 שחקנים, כשאחד מהם ינופה לפני המשחק. באסיפת הקבוצה הזכיר ברדה לשחקנים את המשחק הקשה שהיה בין הקבוצות בבלומפילד בסיבוב הקודם, והדגיש שהמפגש מחר צפוי להיות אגרסיבי מצד טבריה.

גם הקהל האדום ממשיך לדחוף חזק. כ-3,800 אוהדים רכשו את כל הכרטיסים שהוקצו להם וילוו את הקבוצה לאצטדיון בראל, עם יציאה בשיירה אדומה כבר משעה 10:00 בבוקר.

קהל אוהדי הפועל תל אביב צבע את בלומפילד (ראובן שוורץ)קהל אוהדי הפועל תל אביב צבע את בלומפילד (ראובן שוורץ)

בהרכב עצמו, טל ארצ’ל צפוי להמשיך בהגנה לצד צ׳יקו אלבס, מרקוס קוקו וזיו מורגן, כשעיקר ההתלבטות של ברדה נוגעת לחוליית הקישור הקדמי וההתקפה בו מתלבט בין עמית למקין לרועי אלקוקין, כששאנדה סילבה בספק בגלל רגישות בשריר. הרכש החדש עמנואל בואטנג כשיר לדקות ספורות ועשוי לקבל הזדמנות לקראת סיום המשחק.

