פיבן, ליידנר וטוריאל יחזרו לסגל של הפועל ת״א

אחרי שלושה ניצחונות רצופים, הפועל תל אביב רוצה להמשיך במומנטום כשתתארח מחר (שבת, 15:00) אצל עירוני טבריה, שנמצאת בתקופה לא פשוטה בתחתית הטבלה. "אם נבוא בגישה הנכונה, אין סיבה שלא ננצח את המשחק. מכבדים מאוד את טבריה אבל הדברים תלויים בנו", אמרו בקבוצה.

שחר פיבן, סתיו טוריאל ודורון ליידנר חזרו מפציעות ונכללו בסגל של אליניב ברדה. המאמן זימן 21 שחקנים, כשאחד מהם ינופה לפני המשחק. באסיפת הקבוצה הזכיר ברדה לשחקנים את המשחק הקשה שהיה בין הקבוצות בבלומפילד בסיבוב הקודם, והדגיש שהמפגש מחר צפוי להיות אגרסיבי מצד טבריה.

גם הקהל האדום ממשיך לדחוף חזק. כ-3,800 אוהדים רכשו את כל הכרטיסים שהוקצו להם וילוו את הקבוצה לאצטדיון בראל, עם יציאה בשיירה אדומה כבר משעה 10:00 בבוקר.

קהל אוהדי הפועל תל אביב צבע את בלומפילד (ראובן שוורץ)

בהרכב עצמו, טל ארצ’ל צפוי להמשיך בהגנה לצד צ׳יקו אלבס, מרקוס קוקו וזיו מורגן, כשעיקר ההתלבטות של ברדה נוגעת לחוליית הקישור הקדמי וההתקפה בו מתלבט בין עמית למקין לרועי אלקוקין, כששאנדה סילבה בספק בגלל רגישות בשריר. הרכש החדש עמנואל בואטנג כשיר לדקות ספורות ועשוי לקבל הזדמנות לקראת סיום המשחק.