זלביה ניצחה את יוקוהמה, בישולים ללביא ודוד

עונה חדשה ומקוצרת בפורמט מעניין נפתחה היום (שישי) ביפן, במשחק שהפגיש את שני הנציגים הישראליים בליגה היפנית ראש בראש, כאשר יוקוהמה של דין דוד פגשה את מצ׳ידה זלביה של נטע לביא. בסיום, קבוצתו של הקשר ניצחה 2:3, כששני הישראלים בישלו.

נטע לביא פתח בהרכב של קבוצתו והשלים 77 דקות, כשגם כאמור בישל את השער הראשון במשחק לאריק בדקה השמינית. דאיה טונו איזן בפנדל שמונה דקות לאחר מכן, אך השוויון החזיק מעמד דקה בלבד. אריק השלים צמד ובתוספת הזמן של המחצית יוקי סומה הצטרף והעלה את האורחת ל-1:3.

דין דוד עלה מהספסל בדקה ה-64 וכעבור שתי דקות בלבד סייע לקבוצתו לחזור למשחק כשבישל לג׳ורדי קרואו. עד הסיום לא נכבשו שערים נוספים ומצ׳ידה זלביה ניצחה.

הליגה ביפן נפתחה בפורמט מיוחד, כשהיא מחולקת לשתיים, מזרח ומערב, ובסיום העונה כל קבוצה תפגוש את המקבילה שלה במיקום מהליגה השנייה.