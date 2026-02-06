יום שישי, 06.02.2026 שעה 15:55
כדורגל עולמי

ברצלונה נגד אתלטיקו בחצי גמר הגביע הספרדי

הדרך של הקטלונים אל התואר תצטרך לעבור דרך החבורה של סימאונה, הגומלין יתקיים בקאמפ נואו. דרבי באסקי בין בילבאו לסוסיאדד בחצי הגמר המקביל

|
לאמין ימאל מול אתלטיקו (רויטרס)
לאמין ימאל מול אתלטיקו (רויטרס)

הגרלת שלב חצי גמר הגביע הספרדי נערכה היום (שישי), ובה נקבע כי ברצלונה תפגוש את אתלטיקו מדריד. החבורה של האנזי פליק תצטרך לגבור על זו של דייגו סימאונה בשביל להתקרב לתואר, כאשר כזכור ריאל מדריד כבר לא במפעל.

בסיבוב הראשון שלהם הקטלונים עברו את גוודלחרה עם 0:2 בלי סיכונים מיותרים, בעוד בהמשך הבלאוגרנה ניצחו בתוצאה זהה את ראסינג סאנטנדר בשביל לעבור שלב נוסף. ברבע הגמר, נתקלו באלבסטה שהדהימה את הבלאנקוס עם 3:2 מטורף בתוספת הזמן, והצליחו לעמוד גם במשימה הזו עם 1:2 שהספיק.

למעשה, אתלטיקו תהיה היריבה הראשונה מהליגה הבכירה בספרד שבארסה תפגוש במסגרת הגביע, שלא כמו הקולצ’ונרוס. בדרך למשחק מול ברצלונה, סימאונה וחניכיו עברו את בלארס עם 2:3, את דפורטיבו לה קורוניה עם 0:1 ואת בטיס עם 0:5 משכנע במיוחד.

חצי הגמר השני ותאריכי המפגשים

אז מה קורה בחצי הגמר השני? שם מצפה לנו דרבי באסקי לוהט כשאתלטיק בילבאו תתמודד מול ריאל סוסיאדד. השיטה היא שני משחקים, מפגש ראשון ומפגש גומלין. מבחינת בארסה, היא תתארח ראשונה אצל אתלטי ולאחר מכן תארח אותה בקאמפ נואו.

מבחינת מועדי המשחקים, המשחק ראשון ייערך ב-11 בפברואר ומשחקי הגומלין יערכו ב-4 במרץ. הגמר יתקיים ב-18 או ב-19 באפריל.

