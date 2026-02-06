משחק העונה ודון נגד האקסית: ההרכבים למחזור

המחזור ה-22 בליגת העל ייפתח, כאשר בסיומו נקבל את משחק העונה בין הפועל באר שבע לבית”ר ירושלים, שתי המועמדות הבולטות לזכייה באליפות, שתיפגשנה ראש בראש בטרנר ביום שני ב-20:30. מכבי חיפה תתמודד במוקש מול הפועל ירושלים, מכבי תל אביב של רוני דיילה תקווה להמשיך במומנטום מול בני ריינה והפועל תל אביב תתארח אצל עירוני טבריה.

ריכזנו עבורכם את ההרכבים המשוערים של כל הקבוצות, על מנת שתוכלו לדעת האם השחקנים שבחרתם בהם בכלל בתוכניות ל-11 בקבוצתם או לא. נציין שמדובר בהרכבים המסתמנים בלבד ושיכולים עדיין להיות שינויים, אך כאן תוכלו להבין גם מי ייעדרו עקב פציעות או השעיה ולכן עדיף לא לבחור בו. ההרכבים המשוערים של הקבוצות מתעדכנים גם באתר והאפליקציה של הפנטזי.

עירוני טבריה - הפועל תל אביב (שבת, 15:00)

ההרכב המשוער של עירוני טבריה: עידו שרון, רון אונגר, אונדרז' באצ'ו, סמביניה, אלי בלילתי, מחמד אוסמן (פיראס אבו עקל), דוד קלטינס, ניב גוטליב, ווהיב חביבאללה, דניאל גולאני וסטניסלב בילנקי.

ייעדר: יונתן טפר (מורחק).

ההרכב המשוער של הפועל ת”א: אסף צור, מרקוס קוקו, טל ארצ’ל, שיקו, זיו מורגן, לוקאס פלקאו, אנדריאן קרייב, רועי אלקוקין, לויזוס לויזו, רוי קורין ( סתיו טוריאל), דניאל דאפה (שאנדרה סילבה).



ייעדרו: מור בוסקילה, דור בנימיני, פרננד מאיימבו (פציעות).

רוי קורין ולויזוס לויזו חוגגים (ראובן שוורץ)

הפועל ירושלים - מכבי חיפה (שבת, 17:30)

ההרכב המשוער של הפועל ירושלים: נדב זמיר, עומר אגבדיש, יונתן ליש, דויד דומג'וני, תמיר חיימוביץ’, אווקה אשטה, ינאי דיסטלפלד, מתן חוזז, איליי מדמון, אנדרו אידוקו ומרקו ראקוניאץ.

ייעדרו: ג’ון אוטומאו ואופק נדיר (מורחקים), אוראל באייה (פציעה).

ההרכב המשוער של מכבי חיפה: גאורגי ירמקוב, יילה בטאי, עבדולאי סק, ליסב עיסאת, ינון פיינגזיכט, סדריק דון, פיטר אגבה, מיכאל אוחנה, קנג'י גורה, סילבה קאני וגיא מלמד.

ייעדרו: קני סייף, דולב חזיזה, איתן אזולאי, עלי מוחמד ופדראו (פצועים), פייר קורנו (מורחק).

פוגש את האקסית. סדריק דון (עמרי שטיין)

בני סכנין - הפועל פתח תקווה (שבת, 18:30)

ההרכב המשוער של בני סכנין: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, מארון גאנטוס, חסן חילו, קרלו ברוציץ', עומר אבוהב, עדן שמיר, בסיל חורי, אחמד סלמן, קדג’ו אנים וארתור מריניאן.

ייעדר: יוהאן נאזי (פצוע).

ההרכב המשוער של הפועל פ”ת: עומר כץ, נועם כהן, אוראל דגני, איתי רוטמן, דרור ניר (שחר רוזן), בוני אמיין, תומר אלטמן (נדב נידם), רועי דוד, צ'אפיוקה סונגה, קליי ומארק קוסטה (שביט מזל).

ייעדר: עידן כהן (פציעה).

בספק: שחר רוזן (פציעה).

רועי דוד חוגג (חג'אג' רחאל)

הפועל חיפה - מ.ס אשדוד (שבת, 18:30)

ההרכב המשוער של הפועל חיפה: יואב ג'ראפי, אורן ביטון, איוואן קריצ'אק, ג'ורג' דיבה, דור מלול, סנדרו אלטונשווילי, נאור סבג, אופק ביטון, רותם חטואל, רועי זיקרי ואניס פורת (איתי בוגנים).

ייעדרו: בנג’מין מצינ'י ורג’יס אנדרו (פצועים), סאנה גומז (צהובים). ג’בון איסט ישוחרר.

ההרכב המשוער של מ.ס אשדוד: קרול נימצ'יצ'קי, אבישי כהן, איברהים דיאקיטה, טימותי אוואני, חמודי עאמר, רועי גורדנה, הייפורד בוהאן, איליי טמם, נועם מוצ'ה, עילאי חג'ג' ויוג’ין אנסה (סתיו נחמני/נהוראי דבוש)

ייעדרו: טום בן זקן, אדיר לוי, אורי עזו (פציעות).

יוג'ין אנסה (שחר גרוס)

מכבי נתניה - עירוני קריית שמונה (שבת, 19:30)

ההרכב המשוער של מכבי נתניה: ניב אנטמן, כארם ג׳אבר, איתי בן שבת, דניס קוליקוב, רותם קלר, יובל שדה, ג׳וניור דיומנדה, מאור לוי, עוז בילו, הריברטו טבארש ומתיאוס דאבו.

ייעדרו: עומר ניראון, מקסים פלקושצ׳נקו ו-ווילסון האריס (פציעות), עזיז אוואטרה (צהובים) ותומר צרפתי (מושעה).

ההרכב המשוער של ק”ש: דניאל טננבאום, עובדיה דרוויש, נמניה ליוביסבלייביץ׳, שי בן דוד, איציק שולמייסטר (בילאל שאהין), אופיר בנבנישתי, אביב אברהם (כריסטיאן מרטינס), אריאל שרצקי, פרננדו פאצ׳קו (יאיר מרדכי), מור סימנטוב (מוחמד אבו רומי) ואדריאן אוגריסה.

מאור לוי בועט (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב - בני ריינה (שני, 20:00)

ההרכב המשוער של מכבי ת”א: אופק מליקה, נועם בן הרוש, טייריס אסאנטה, רז שלמה, רוי רביבו, איתמר נוי, דור פרץ, קרווין אנדרדה, אושר דוידה (אמיר סהיטי), הליו וארלה וסייד אבו פרחי.

ייעדרו: הייטור (צהובים), מוחמד עלי קמארה (פצוע).

בספק: איסוף סיסוקו.

ההרכב המשוער של בני ריינה: ליאור גליקליך, איאד חוטבא, מור ברמי, עאיד חבשי, עבדאללה ג'אבר, עמנואל בנדה, אווסו קוואבנה, עילי אלמקייס, מוחמד שכר, איאד חלאילי ו-ויטלי דמשקאן.

קרוין אנדרדה וסייד אבו פרחי חוגגים (רדאד ג'בארה)

הפועל באר שבע - בית"ר ירושלים (שני, 20:30)

ההרכב המשוער של הפועל ב”ש: ניב אליאסי (אופיר מרציאנו), גיא מזרחי, אור בלוריאן, מיגל ויטור (ג’יבריל דיופ), הלדר לופס, לוקאס ונטורה, קינגס קאנגווה, אליאל פרץ, דן ביטון, אמיר גנאח, ואיגור זלאטנוביץ'.

ייעדרו: סמיר פרהוד ויוני סטויאנוב (פציעה).

בספק: ג’יבריל דיופ.

ההרכב המשוער של בית”ר ירושלים: יונתן עוזר, גרגורי מורוזוב, בריאן קראבלי, לוקה גדראני, ירדן כהן, בוריס אינו, ירין לוי (עדי יונה/זיו בן שימול), דור מיכה, ירדן שועה, טימוטי מוזי, חסונד גונזאלס (ג’ונבוסקו קאלו).

ייעדר: מיגל סילבה (מורחק).

אליאל פרץ (מרטין גוטדאמק)

בספק: עומר אצילי.