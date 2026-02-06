התכוון לאוסקר גלוך? "החידה" של מאמן אייאקס

אייאקס רחוקה מאוד מהאפשרות לזכות באליפות העונה, אך היא ממשיכה לנסות לייצב את עצמה ולצבור עוד ועוד נקודות כדי לסיים במקום הגבוה ביותר. במשחק האחרון, ללא אוסקר גלוך החולה שנעדר, הקבוצה מאמסטרדם מעדה שוב לאור 2:2 עם אקסלסיור.

ביום ראשון היא תתארח אצל אלקמאר, יריבה ישירה לקרבות הצמרת, כאשר המאמן פרד גרים התייחס לכך ששחקנים חדשים שהגיעו לסגל שלו לא זמינים עדיין בשל עניינים בירוקרטיים, ובראשם המגן אולכסנדר זינצ'נקו שאמנם קיבל את הוויזה שלו אך לא צפוי לפתוח.

כמו כן, מאמן אייאקס נשאל מה מצבם של לוקאס רוזה, אוון וינדל וגלוך, אשר שלושתם חסרו לו מול אקסלסיור. מסתבר שחוץ מהישראלי, גם השניים האחרים היו חולים וגרים סיפק תשובה, או יותר נכון “חידה”, שאולי שמה את המצב של אקס מכבי תל אביב בסימן שאלה לגבי שיתופו נגד אלקמאר: “שניים מהם ירדו לא מעט במשקל. אני לא אגיד מי הם, אבל הם באמת צריכים את הימים האלה כדי לחזור למשקלם הרגיל”.

אוסקר גלוך (IMAGO)

הנתונים של גלוך

ב-20 משחקים העונה בליגה ההולנדית, אוסקר כבש חמישה שערים וסיפק עוד ארבעה בישולים. בליגת האלופות הוא הספיק להזיז את הרשת שלוש פעמים בשמונה משחקים. אייאקס כזכור סיימה מחוץ לטופ 24 ולא המשיכה בצ’מפיונס.

הקבוצה מאמסטרדם אספה עד כה ב-2025/26 כ-38 נקודות ב-21 מחזורים. נכון לכתיבת שורות אלה, היא ממוקמת במקום הרביעי בהולנד עם מאזן של עשרה ניצחונות, שמונה תוצאות תיקו ושלושה הפסדים.