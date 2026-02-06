לפני סיום החלון: ארסנל ניסתה לרכוש את גורצקה

חלון ההעברות של ינואר הסתיים לא מזמן, וכעת עולים כל מיני סיפורים על מעברים שהיו יכולים לקרות, כאשר היום (שישי) ב’דיילי’ מייל’ חשפו שארסנל ביצעה ניסיון אחרון כדי לרכוש את קשר באיירן מינכן, לאון גורצקה, זאת רגע לפני סיום החלון.

כזכור, ביום שישי שעבר חשפו בגרמניה שגורצקה יעזוב את הבווארים בסוף העונה, כאשר חוזהו יפוג לאחר תקופה של שמונה שנים. על פי העיתון הגרמני ‘בילד’, השחקן קיבל החלטה לא לעזוב כעת את באיירן כי לא רצה למהר להחליט על עתידו לקראת גביע העולם המתקרב אלינו ובחר להישאר ולשקול את האפשרויות העומדות בפניו.

התותחנים מובילים את הליגה האנגלית ונמצאים בפרמייר ליג, כאשר הם מובילים ב-6 נקודות על פני היריבות האחרות, כשהם גם סיימו במקום הראשון בשלב הליגה של ליגת האלופות. ארסנל, ניסתה את מזלו בדקות הסיום של חלון ההעברות בינואר, אך גורצקה סירב להצעה והעדיף לסיים כאמור את העונה בבאיירן.

לאון גורצקה (רויטרס)

יחד עם זאת, הקשר צפוי להיות בין השחקנים המבוקשים ביותר בקיץ, כאשר קבוצות כמו מילאן, נאפולי, יובנטוס ואתלטיקו כבר הביעו עניין. גורצקה אגב רואה את עצמו מתאים לסגנון המשחק בפרמייר ליג, כאשר באנגליה מספרים שהוא אולי אף יחשוב על מעבר לטוטנהאם.

רגע לפני סיום הדד ליין של חלון ההעברות, גורצקה אמר: “אני מכבד את ההתעניינות ממועדונים גדולים, אך החלטתי להישאר בבאיירן עד לסיום העונה. במקביל, הסכמנו יחד שסיימנו תקופה מוצלחת במועדון והגיע הזמן לפתוח פרק חדש בקריירה ובחיים האישיים”.