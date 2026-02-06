יום שישי, 06.02.2026 שעה 12:02
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
5317-4624ארסנל1
4723-4924מנצ'סטר סיטי2
4626-3524אסטון וילה3
4136-4424מנצ'סטר יונייטד4
4027-4224צ'לסי5
3933-3924ליברפול6
3632-3624ברנטפורד7
3626-2724סנדרלנד8
3435-3424פולהאם9
3427-2624אברטון10
3333-3324ניוקאסל11
3343-4024בורנמות'12
3132-3424ברייטון13
2933-3524טוטנהאם14
2929-2524קריסטל פאלאס15
2642-3124לידס16
2635-2424נוטינגהאם פורסט17
2048-2924ווסטהאם18
1547-2524ברנלי19
845-1524וולבס20

לפני סיום החלון: ארסנל ניסתה לרכוש את גורצקה

באנגליה חשפו: רגע לפני תום המועד החוקי של ההעברות, התותחנים הגישו הצעה לקשר, שמסיים חוזה בסוף העונה, אך זה סירב ובחר להישאר אצל הבווארים

|
לאון גורצקה והארי קיין (רויטרס)
לאון גורצקה והארי קיין (רויטרס)

חלון ההעברות של ינואר הסתיים לא מזמן, וכעת עולים כל מיני סיפורים על מעברים שהיו יכולים לקרות, כאשר היום (שישי) ב’דיילי’ מייל’ חשפו שארסנל ביצעה ניסיון אחרון כדי לרכוש את קשר באיירן מינכן, לאון גורצקה, זאת רגע לפני סיום החלון.

כזכור, ביום שישי שעבר חשפו בגרמניה שגורצקה יעזוב את הבווארים בסוף העונה, כאשר חוזהו יפוג לאחר תקופה של שמונה שנים. על פי העיתון הגרמני ‘בילד’, השחקן קיבל החלטה לא לעזוב כעת את באיירן כי לא רצה למהר להחליט על עתידו לקראת גביע העולם המתקרב אלינו ובחר להישאר ולשקול את האפשרויות העומדות בפניו.

התותחנים מובילים את הליגה האנגלית ונמצאים בפרמייר ליג, כאשר הם מובילים ב-6 נקודות על פני היריבות האחרות, כשהם גם סיימו במקום הראשון בשלב הליגה של ליגת האלופות. ארסנל, ניסתה את מזלו בדקות הסיום של חלון ההעברות בינואר, אך גורצקה סירב להצעה והעדיף לסיים כאמור את העונה בבאיירן.

לאון גורצקה (רויטרס)לאון גורצקה (רויטרס)

יחד עם זאת, הקשר צפוי להיות בין השחקנים המבוקשים ביותר בקיץ, כאשר קבוצות כמו מילאן, נאפולי, יובנטוס ואתלטיקו כבר הביעו עניין. גורצקה אגב רואה את עצמו מתאים לסגנון המשחק בפרמייר ליג, כאשר באנגליה מספרים שהוא אולי אף יחשוב על מעבר לטוטנהאם.

רגע לפני סיום הדד ליין של חלון ההעברות, גורצקה אמר: “אני מכבד את ההתעניינות ממועדונים גדולים, אך החלטתי להישאר בבאיירן עד לסיום העונה. במקביל, הסכמנו יחד שסיימנו תקופה מוצלחת במועדון והגיע הזמן לפתוח פרק חדש בקריירה ובחיים האישיים”.

