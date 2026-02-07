סופרבול 60: היורש של בריידי מול הטוען לכתר

הזמן הזה בשנה שבו אמריקה עוצרת את נשימתה לכמה שעות, סוף סוף הגיע. סופרבול 60 כבר כאן, ובסן פרנסיסקו, המארחת של המשחק הגדול, המתח בשיאו. על פניו, מדובר בגמר מפתיע במיוחד: ניו אינגלנד הייתה אחת הקבוצות הגרועות בליגה בעונה שעברה, וסיאטל החלה תהליך בנייה מחדש שאמור היה להיכנס לשנתו השנייה בלבד. אולם מנגד, מדובר בשניים מהמועדונים המצליחים ביותר במילניום הנוכחי, כאלו שמצאו דרך חדשה לאחר קדנציות ארוכות עם קווטרבקים אגדיים ומאמנים ותיקים.

את הצמד המיתולוגי של ניו אינגלנד כולם מכירים: טום בריידי וביל בליצ'יק, שהפכו לגדולים אי פעם עם שש זכיות בסופרבול ודומיננטיות היסטורית. גם ראסל ווילסון והבוס שלו, פיט קארול, היו אחראים לשנים מוצלחות מאוד בסיאטל שכללו זכייה אחת, אך הם ייזכרו בעיקר בגלל החלטה אחת גורלית שנלקחה בסופרבול 49, ממש לפני 11 שנה, מול אותה יריבה, החלטה שזכתה כמעט מיד לכינוי "ההחלטה הגרועה אי פעם".

כזכור, בפיגור 28:24, כשעל השעון 20 שניות ובמרחק יארד אחד בלבד מטאצ'דאון מנצח, קארול היה צריך להחליט: האם לתת את הכדור לרץ האדיר שלו, מרשון לינץ', או לנסות להפתיע עם מסירה של ווילסון. הוא בחר באופציה השנייה, והשאר, כולל החטיפה של מלקולם באטלר, הוא היסטוריה. ניו אינגלנד המשיכה מאז לעוד שתי זכיות, והשתוותה לפיטסבורג כקבוצה המעוטרת ביותר עם שש טבעות.

הפטריוטס חוגגים (רויטרס)

הצד האפל של מקדונלד

קארול המשיך עם סיאטל עד לפני שנתיים, בעוד שווילסון נפרד מהקבוצה קצת לפני כן ולא הצליח להרים מחדש את הקריירה. סיאטל, עם קהל האוהדים שנחשב לטוב בליגה, נכנסה לתקופת בנייה תחת הנהגתו של מייק מקדונלד. מי ששימש כמתאם ההגנה של בולטימור, קיבל את המושכות בגיל 36 בלבד והפך את העניינים במהירות. הוא בנה קבוצה בצלמו, עם הגנה תזזיתית ומגוונת שלא מאפשרת ליריבותיה לנשום. תשאלו את סן פרנסיסקו, שלא הצליחה להשיג טאצ'דאון בשני משחקים מולם העונה.

בסיאטל זוכרים את "לגיון הבוום" של 2014, והחבורה הנוכחית – המכונה "הצד האפל", לא פחות מחייבת. ג'ארן ריד הוותיק יודע: "זה שהגענו לכאן זה סוג של סגירת מעגל". ההגנה הזו מתפרסמת בלחץ הבלתי פוסק שהיא מפעילה על הקווטרבק ובדומיננטיות המוחלטת שלה מול משחק הריצה.

מייק מקדונלד (רויטרס)

האנדרדוג שקיבל הזדמנות

בפן ההתקפי, סיאטל ויתרה על תופסים ותיקים כמו די.קיי מטקאף וטיילר לוקט כדי לתת במה לג'קסון סמית'-נג'יגבה (JSN), שהפך לרסיבר הטוב בליגה. על המקהלה מנצח הקווטרבק סם דרנולד, שהגיע אחרי עונה טובה במינסוטה והפך לחלק החסר בפאזל. דרנולד, שנבחר במקום השלישי בדראפט 2018 ע"י הג'טס ולא תמיד קיבל הזדמנות אמיתית בקריירה, נכנס ללב האוהדים. הוא מגיע בכושר שיא, כשהוא חד ומדויק יותר מאי פעם. בגמר ה-NFC מול הראמס הוא זרק ל-300 יארד ו-3 טאצ'דאונים ללא איבודים. כדי לנצח בסופרבול, סיאטל תצטרך ממנו ערב מושלם.

היורש כבר מקיים

בניו אינגלנד מבינים שרוחו של בריידי עדיין מרחפת בסביבה. לאחר שנים של חיפוש עצמי, הפתרון הגיע בדמותו של המאמן מייק ורייבל – שחקן העבר שזכה ב-3 אליפויות לצד בריידי ובליצ'יק. תחתיו, הקבוצה שהפסידה 13 פעמים אשתקד, ניצחה 14 פעמים השנה. ורייבל החזיר לתפקיד המתאם ההתקפי את ג'וש מקדניאלס, "הלוחש לקווטרבקים", והתוצאות היו מיידיות: ההתקפה הגרועה בליגה זינקה למקום השני עם 28.8 נקודות למשחק.

בניגוד לבריידי שהתגלה מאוחר, דרייק מיי סומן מגיל צעיר ונבחר שלישי בדראפט 2024. הילד משארלוט הפתיע את כולם בעונתו השנייה עם 4,394 יארד ו-31 טאצ'דאונים, כשהוא מציג קור רוח שמזכיר לרבים את בריידי עצמו. לצידו מככב סטפון דיגס, הרסיבר המוביל של הקבוצה והראשון שחצה את רף 1,000 היארדים מאז ג'וליאן אדלמן. עבור חובבי הרכילות, דיגס (בן זוגה של קארדי בי) הבטיח להציע נישואין לכוכבת אם יזכה בטבעת.

דרייק מיי (רויטרס)

הימורים, שואו ופרסומות

בווגאס מעריכים כי היקף ההימורים סביב המשחק יעמוד על 1.8 מיליארד דולר. לצד ההימורים על המנצחת וה-MVP, ישנם גם הימורים הזויים: ממשך ההמנון ועד לשאלה לאיזה מכון ליווי ילך הבעלים רוברט קראפט בעיר החטאים. נכון לעכשיו, הסיהוקס הם הפייבוריטים (-4.5), מעמד דומה לזה שהיו בו לפני 11 שנה.

בצד האמנותי, צ'ארלי פות' ישיר את ההמנון וגרין דיי תופיע בטקס הפתיחה. באד באני ירעיד את האצטדיון בהופעת המחצית, אירוע שכבר עורר ביקורת מצד דונלד טראמפ. בגזרת הפרסומות, מחיר "ספוט" של 30 שניות זינק ל-8 עד 10 מיליון דולר, מה שהוביל חברות רבות להשתמש ב-AI כדי לחסוך בעלויות הפקה. בין הכוכבים שיפציעו בהפסקות: קנדל ג'נר, אמה סטון, מתיו מקונהיי ובראדלי קופר. מילה טובה מגיעה לרוברט קראפט, שהמשיך במסורת עם תשדיר חזק הנלחם בעלייה באנטישמיות בארה"ב.

הבמה מוכנה, השחקנים בכושר שיא, ואמריקה מחכה לראות: האם זהו תורו של היורש מיי, או שסיאטל תסגור את החשבון הפתוח מהעבר?