רן בן שמעון ערך ביקור אצל מאמן נבחרת פורטוגל

מאמן הנבחרת רן בן שמעון ועוזרו גל כהן סיימו אמש (חמישי) ביקור מקצועי בהתאחדות הפורטוגלית, שכלל מפגשים עם הצוותים המקצועיים השונים ובראשם מאמן נבחרת פורטוגל רוברטו מרטינס.

בן שמעון אמר: “החברות של יו״ר ההתאחדות שינו זוארץ עם מקבילו הפורטוגלי סייעה לנו לתאם מפגש מקצועי חשוב, שהפך להשראה. נפגשנו בבוקר עם המנהלים הטכניים של הנבחרות הצעירות, שהציגו בפנינו את המבנה הארגוני והמתודולוגיה המקצועית”.

המאמן הלאומי הוסיף: “המשכנו לארוחת צהריים עם מרטינס והצוות שלו ולאחריה דיון מקצועי מעמיק, שכלל הצגה ודיון על פילוסופיית האימון ותהליכי העבודה של הצוות והמאמן הראשי. האישיות, הידע והפתיחות של מרטינס נדירים, מעוררי השראה ומקור לימוד עצום עבורנו לקראת ליגת האומות ומוקדמות יורו 2028”.

רן בן שמעון ורוברטו מרטינס (ההתאחדות לכדורגל)

בן שמעון, יחד עם יו”ר ההתאחדות שינו זוארץ, ישתתפו ביום חמישי הקרוב בהגרלת ליגת האומות בבריסל שבבלגיה. נבחרת ישראל נמצאת בקטגוריית הדירוג השנייה.