יום שישי, 06.02.2026 שעה 13:46
ספורט אחר  >> גביע דייוויס

עמית ולס נכנע 7:6, 6:0 לבוטבילס בגביע דייויס

ישראל חזרה לארח בדיוויס, אך ספגה הפסד במשחק הראשון נגד ליטא. אחרי מערכה ראשונה צמודה במיוחד, הישראלי התקשה בשנייה והפסיד בלי לנצח משחקון

|
עמית ולס (עמרי שטיין)
עמית ולס (עמרי שטיין)

אחרי המתנה ארוכה ביותר, נבחרת הדייויס של ישראל חוזרת לארח כאן בארץ כאשר בשעה זו באולם בנתניה, היא מתמודדת מול המקבילה מליטא, שעדיפה, לפחות על הנייר, כשעמית ולס נגד אדס בוטבילס במשחק הראשון.

זהו מפגש ראשון אי פעם בין שתי הנבחרות. נבחרת ישראל מגיעה לאחר הפסד לקנדה בחודש ספטמבר האחרון, בעוד שליטא מגיעה עם רוח גבית לאחר ניצחון על בנין. ולס מדורג 876 בעולם, בעוד בוטבילס מדורג במקום ה-248 בעולם.

מדובר במפגש קריטי במיוחד לנבחרת, שיקבע איזו נבחרת תשרוד בבית 1 העולמי, והוא גם מסמן חזרה מרגשת של משחקי גביע דייויס לישראל אחרי כשנתיים וחצי.

מערכה ראשונה: 7:6 לבוטבילס

גביע הדייויס בארץ (עמרי שטיין)גביע הדייויס בארץ (עמרי שטיין)

המשחקון הראשון נפתח בהגשות של בוטבילס, שניצח בקלילות על האפס ועלה ל-0:1. במשחקון השני ולס עוד הצליח להיות שם, אך נשבר וזה כבר 0:2 לליטאי. גם במשחקון שלאחר מכן, בוטבילס שמר על ההגשות וניצח עם אייס גדול בסיום המשחקון בדרך ל-0:3 מהיר, פחות מעשר דקות. ולס הפעם הצליח לשמור על ההגשות וניצח בתום משחקון טוב בדרך ל-3:1. ולס נכנס לקצב והצליח להגיע לשתי נקודות שבירה.

אדס בוטבילס (עמרי שטיין)אדס בוטבילס (עמרי שטיין)
עמית ולס (עמרי שטיין)עמית ולס (עמרי שטיין)

את הראשונה הוא פספס, אך את השנייה לקח בגדול והצליח לצמק ל-3:2. אחרי משחקון צמוד שהגיע לשוויון 40:40, הישראלי לקח שתי נקודות רצופות והשלים את הקאמבק בדרך ל-3:3 נהדר. השניים שמרו על ההגשות בשני המשחקונים שהגיעו לאחר מכן והתוצאה הראתה 4:4. המגמה המשיכה כך עד ל-6:6 ששלח את השניים לשובר שוויון, בסיומו ניצח הליטאי 3:7 ועלה ל-0:1 במערכות.

עמית ולס (עמרי שטיין)עמית ולס (עמרי שטיין)

מערכה שנייה:

