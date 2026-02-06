קאנגווה בישראל, יעמוד לרשות ב"ש מול בית"ר

קינגס קנגוואה נחת בישראל. הכוכב הזמבי של הפועל באר שבע, שקיבל אישור אחרי הניצחון בליגה על מכבי בני ריינה לטוס לשהות לצד בת זוגתו שכרעה ללדת, חזר הבוקר לישראל.

הזמבי הבינלאומי יעמוד לרשות הקבוצה לקראת משחק העונה נגד בית"ר ירושלים. מאחר ושחקני הקבוצה קיבלו היום חופש, קנגוואה ייקח חלק באימון הקבוצה מחר.

בבאר שבע מגיעים לקרב נגד בית"ר ירושלים מהמקום הראשון, אבל מבינים שהמשימה נגד הצהובים שחורים תהיה קשה יותר. "היינו מעדיפים לקבל את בית"ר בסיטואציה אחרת, הם ירצו להחזיר ונצטרך לבוא מוכנים לזה", אמרו בקבוצה.