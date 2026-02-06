רבע ראשון: עירוני נס ציונה - מכבי ראשל"צ 0:0

דרבי הכתומות מהשפלה נערך בשעה זו, כאשר עירוני נס ציונה ומכבי ראשון לציון נפגשות, כששתי הקבוצות אוחזות במאזן זהה של 10:5 שלילי וכעת מנסות להתאושש זו על חשבון זו בחזרה מפגרת הגביע. המשחק ביניהן בסיבוב הראשון הסתיים בניצחון בית של העולה החדשה, 73:92, זאת בהופעת הבכורה של גיא קפלן על הקווים, אחרי ערב שבו רשם די.ג'יי ברנס את שיאו העונתי – 28 נקודות.

במשחקם האחרון, נכנעו חניכיו של מאיר טפירו לאליצור נתניה, 95:91 בחוץ, ובכך פספסו הזדמנות לחבר רצף ניצחונות שני העונה – וראשון מאז אמצע נובמבר. בשבעה משמונת המחזורים האחרונים הם ספגו 92 נקודות בממוצע עם 88 לפחות בכל משחק, והיריבה היחידה שהצליחו לעצור על פחות מכך הייתה הפועל גליל עליון – בעלת ההתקפה החלשה בליגה.

העולה החדשה, שבסיבוב הראשון קטעה מול יריבתם הקרובה רצף של חמישה הפסדים, תגיע במומנטום שלילי גם למפגש ה"גומלין" לאחר שנוצחה בכל שלושת משחקיה הקודמים – האחרון שבהם מול בני הרצליה באולם היובל, שם נכנעה 89:83 למרות ערב גדול של 28 נקודות מצד קאליל אמאד.

רבע ראשון:

חמישיית נס ציונה:

חמישיית מכבי ראשל”צ: