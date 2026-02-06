יום שישי, 06.02.2026 שעה 09:04
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3926-4321מכבי ת"א3
3825-3921הפועל ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

"באים עם הרגליים על הקרקע, אך עם רצון להפתיע"

בהפועל י-ם דרוכים לקראת מכבי חיפה מחר ב-17:30: "הוכחנו שאפשר להוציא נקודות מולם". וגם: השחקנים שסומנו כמוציאי לפועל בירוק וטקס ייערך לדון

|
שחקני הפועל ירושלים (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל ירושלים (רדאד ג'בארה)

הפועל ירושלים תארח מחר (שבת, 17:30) את מכבי חיפה באצטדיון טדי, כשהיא נמצאת בתקופה מעודדת באופן יחסי למצבה בטבלה. החבורה של זיו אריה מגיעה למפגש אחרי נקודה יקרה בדוחא, שהשלימה רצף לא רע בכלל של 8 נקודות מתוך 12 אפשריות ובבירה יודעים: ניצחון מחר עשוי להקפיץ את הקבוצה מעל הקו האדום.

בירושלים מגיעים למשחק בגישה ריאלית אך מלאת ביטחון. אחרי התיקו מול סכנין, במועדון החמיאו לשחקנים על הכדורגל הישיר והאנרגטי. “הראינו שאנחנו יודעים לתפעל את השיטה ולהגיע למצבים גם במגרשים קשים”, אמרו במועדון. “עכשיו המטרה היא לשמר את האגרסיביות הזו מול אחת הקבוצות הכי התקפיות בליגה, ולשחק כמו קבוצת תחתית במובן המפוכח”.

מי שזוכים לשבחים הם שחקני הרכש החדשים. מרקו רקוניאץ' כבר הפך לבורג מרכזי, ורואל סוטיריו, שהפגין איכויות של משחק לעומק כמחליף בסכנין, צפוי לקבל קרדיט רחב יותר. עם זאת, זיו אריה יצטרך להסתדר עם סגל חסר: המגן אופק נדיר ייעדר בשל ההרחקה במחזור הקודם, וג'ון אוטומאו יחמיץ את המשחק בשל צבירת כרטיסים צהובים. במרכז השדה, הנוכחות של חיימוביץ' תהיה קריטית בניסיון לשבור את הלחץ של חיפה.

זיו אריה (רדאד גזיו אריה (רדאד ג'בארה)

בצד המקצועי, בצוות של זיו אריה לא נותנים למכת הפציעות של הירוקים להטעות אותם. למרות שהיריבה מהכרמל מגיעה לטדי בסגל חסר, בירושלים מסמנים בראש ובראשונה את המוציאים לפועל שנמצאים בכושר שיא. תשומת לב מיוחדת תינתן לגיא מלמד, שמאז דצמבר חורר רשתות 7 פעמים, ולקנג'י גורה שמציג מספרים מרשימים (4 שערים ו-4 בישולים ב-8 משחקים). הדגש הטקטי בווידאו ועל כר הדשא היה על נטרול המעברים המהירים וסגירה הרמטית של האגפים, במטרה למנוע מהירוקים להכתיב את הקצב ההתקפי המאפיין אותם מאז חזרתו של בכר.

סדריק דון חוזר לבירה

הסיפור הפיקנטי של המשחק הוא ללא ספק חזרתו של סדריק דון לטדי. רק השבוע הוא שיתף פעולה עם שחקן הרכש מנואל בנסון בדרך לשער בכורה בירוק בניצחון על כפר קאסם, וכבר מחר הוא ינסה להכניע את הקבוצה ממנה נפרד לפני ימים בודדים. לפני השריקה צפוי להיערך טקס לכבוד השחקן שגדל במחלקת הנוער של האדומים-שחורים.

בירושלים מרגישים שהם מסוגלים להסתכל לירוקים בעיניים. גורם בבירה אמר ל-ONE: “מכבי חיפה מועדון ענק, אבל המשחקים האחרונים בינינו הוכיחו שאפשר להוציא נקודות מולם. שלוש פעמים ברציפות סיימנו בתיקו, כולל משחק דרמטי בסיבוב הראשון. אנחנו באים עם רגליים על הקרקע אבל עם רצון להפתיע”.

סדריק דון, חוזר לבירה (עמרי שטיין)סדריק דון, חוזר לבירה (עמרי שטיין)

עומר אגבדיש אמר לקראת ההתמודדות: “אנחנו מאוד אוהבים משחקים בשעות מוקדמות בבית. מכבי חיפה זו תמיד משוכה מאתגרת, אבל אנחנו במומנטום ונעלה בטירוף כדי לתת לקהל שלנו סיבה לחגוג”.

אווירה נהדרת צפויה בטדי

ביציעים צפויה אווירה נהדרת. בקרב אוהדי מכבי חיפה נרשמת תנועה ערה מאוד של מכירת כרטיסים, והם צפויים למלא את היציע הדרומי בטדי. הנהלת הפועל ירושלים הודיעה כי לטובת האוהדים שלא רכשו כרטיס מראש, קופות האצטדיון יהיו פתוחות ביום המשחק למכירת כרטיסים לשני הקהלים. מחיר הכרטיס בקופת האצטדיון יעמוד על 65 ש"ח בלבד. אוהדים שומרי שבת משני הקהלים שירצו להיכנס לטדי מבלי לסרוק את הכרטיס, יוכלו להגיע עם כרטיס מודפס מראש.

