חוגי בדרך להפועל חיפה. גומז יחסר, סבג יחזור

החלוץ צפוי לחזור לקדנציה שנייה בכרמל, המגן ייעדר עקב צהובים. סילבס יפגוש מחר את האקסית אשדוד: "סיפור איסט יורד מסדר היום עד לאחר המשחק"

דור חוגי (חגי מיכאלי)
דור חוגי (חגי מיכאלי)

כאשר היא נקודה מעל הקו האדום, הפועל חיפה תארח מחר (שבת) בסמי עופר את מ.ס.אשדוד למשחק סופר חשוב לו יהיו השלכות לגבי תחתית ליגת העל. חיים סילבס יפגוש את האקסית שבועיים בלבד אחרי שפוטר ממנה, וינסה לזכות בניצחון ראשון אחרי התיקו המחמיא מול בית"ר ירושלים במחזור האחרון.

בנושא אחר, אתמול סוכם כי ירין אבגי ישמש כעוזרו של סילבס על הקווים. אבגי שימש כעוזר מאמן בהפועל עכו וכן שימש קודם לכן כעוזר מאמן קבוצת הנוער ומאמן נערים א'.

מי שיחסר מחר בגלל צהובים מחר יהיה סאנא גומז שאת מקומו כמגן שמאלי ימלא אורן ביטון. לעמת זאת יחזור לקישור נאור סבג שלא שיחק בטדי בגלל צהובים. רותם חטואל יפתח בחוד ההתקפה כאשר ההתלבטות העיקרית היא בין אניס פורת עיאש או איתי בוגנים, שאחד מהם יצטרף לרועי זיקרי בחוד ההתקפה.

סאנא גומז (עמרי שטיין)סאנא גומז (עמרי שטיין)

“סיפור איסט יורד מסדר היום עד לאחר המשחק, חשוב שנהיה מפוקסים”

סילבס התייחס למשחק מחר: "מצפה לנו משימה מאד חשובה. הכי חשוב לי שנדע לבוא מפוקסים למשחק. כל הקשקושים והעסקאות צריכים לזוז הצידה עד לאחר המשחק בו נצטרך שכל שחקן ייתן 100 אחוז.

אני קורא לאוהדים שלנו שהם היתרון שלנו מבין קבוצות התחתית לבוא ולדחוף את הקבוצה ולהזיז הצידה את כל התסכולים והכעסים, כדי לעמוד במשימה בשביל שנחזיר את הקבוצה למקום הראוי לה. רק מי שיהיה מחויב יהיה בסגל הקבוצה. סיפור ג'בון איסט יורד מסדר היום עד לאחר המשחק".

חיים סילבס (אורן בן חקון)חיים סילבס (אורן בן חקון)

איסט אמור בשבוע הבא לעבור ולשחק בהפועל באר שבע כאשר דור חוגי צפוי לחזור לקדנציה שנייה ברציפות. כפי שפורסם לראשונה ב-ONE הפועל חיפה תקבל החלטה לגבי החתמתו של ג'ורג'יה יובאנוביץ' שנמצא על הכוונת גם של אשדוד.

