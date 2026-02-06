״מבחן חשוב״: במכבי ת״א נערכים לכוכב האדום

מכבי תל אביב תתארח הערב (שישי, 21:00) אצל הכוכב האדום בלגרד ב"בלגרד ארינה", במסגרת המחזור ה-27 של היורוליג. המשחק ינעל עבור הצהובים שבוע משחקים כפול, שבחלקו הראשון (ביום שלישי האחרון) הם רשמו ניצחון חשוב על פרטיזן בלגרד, שהעלה אותם למאזן של 11 ניצחונות מול 15 הפסדים. במועדון מגדירים את המפגש מול קבוצתו של סשה אובראדוביץ' כ"מבחן גדול מאוד".

בסביבת הקבוצה רואים במשחק הערב אינדיקציה ליכולת של הצהובים לסיים שבוע כפול עם שני ניצחונות, משימה בה עמדו רק פעם אחת העונה, כשפגשו את דובאי ואת ולנסיה. הפעם האתגר מורכב בהרבה: היריבה מגיעה בסגל מלא ונהנית מעוצמה בנקודות התורפה של מכבי, בטח לאחר פציעתו של טי ג'יי ליף. "יש להם קו קדמי טוב מאוד", אמרו במועדון, "נצטרך לעצור אותו, לאסוף ריבאונדים ולהיות הרבה יותר אגרסיביים".

עמדה מספר 5 של הכוכב האדום כוללת את דונאטאס מוטיונאס, אבוקה איזונדו וג'ואל בולומבוי, כשבנוסף אליהם מחזיקים הסרבים את צ'ימה מונקה – ריבאונדר מצוין שעלול לייצר בעיות קשות לצהובים. "אנחנו שוב נצטרך משחק כמעט מושלם כדי להיות בתמונה ולקוות לטוב", מודים בסביבת הקבוצה, שמגיעה למשחק כאנדרדוגית אבסולוטית. זאק הנקינס וג'ון דיברתולומאו אמנם חזרו לסגל, אך כושר המשחק שלהם אינו אידיאלי, ובנוסף הקבוצה חסרה עדיין את לוני ווקר וכאמור את ליף.

עודד קטש (רועי כפיר)

המפגש הקודם בין הצדדים הסתיים בניצחון של הכוכב האדום, שמגיעה מהמקום החמישי בטבלה (15 ניצחונות מול 11 הפסדים) ורוצה לבסס את מעמדה בקרב על הפלייאוף. "ביורוליג כל משחק חשוב, ואם שוב נחטוף 50 נקודות במחצית יהיה מאוד קשה", סיכמו בצהוב. "אנחנו חייבים לייצר מחצית ראשונה טובה יותר כי לאחרונה הן פשוט לא טובות. אנחנו צריכים להיות מאוד מרוכזים".

זאק הנקינס, לקראת המשחק: "לא הולך להיות קל, הכוכב קבוצה טובה מאוד. הקבוצה שלנו מראה יכולת טובה ונמצאת בכושר טוב, וזה זמן מצוין עבורנו לנצח משחקים. לא כיף לא לשחק, אבל נהניתי להסתכל מהצד, ללמוד את השיטה ולהכיר את החברים לסגל. עכשיו אני מקווה להשתלב טוב יותר במשחקים. לכולם יש חולשות, אנחנו צריכים להיות אגרסיביים, לקחת ריבאונדים ולהרחיק את הגבוהים שלהם מהצבע. אני עדיין צריך לחזור לכושר, לשחק משחק זה הרבה יותר קשה מאשר להתאמן בצד, אבל אני מתחיל להיכנס לעניינים".