יום שישי, 06.02.2026 שעה 08:21
ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3926-4321מכבי ת"א3
3825-3921הפועל ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

לאחר האסיפה הקשה: ברדה תרגל מהפכה בהרכב

שאהין, מרטינס, אבו רומי ומרדכי עשויים לרדת לספסל ק"ש מול נתניה. גם אקה יפנה את מקומו, כשנמניה ישוב ל-11: "נצטרך לקחת נקודות והסגנון לא חשוב״

|
שי ברדה (מרטין גוטדאמק)
שי ברדה (מרטין גוטדאמק)

מאמן עירוני קרייית שמונה שי ברדה, דיבר לאחר ההפסד הצורב האחרון למכבי ת"א ובאסיפה שקיים באימון לאחר המשחק עם שחקניו, על כך שלחלק מהשחקנים "הרימו את למעלה", כאשר לפחות לפי האימונים האחרונים, הוא מתכנן מהפכה גדולה לקראת המשחק מחר מול מכבי נתניה.

עדיין לא ברור אם ברדה אכן יעלה בהרכב שתרגל, אך לפי התרגול, מתוכננים לא פחות מחמישה שינויים מההרכב שפתח מול הצהובים להרכב שאמור לפתוח מחר מול רוני לוי וחניכיו. לראשונה מזה זמן רב, ברדה תרגל את כריסטיאן מרטינס ומוחמד אבו רומי מחוץ להרכב וכמו כן את בילאל שאהין ויאיר מרדכי.

איציק שולמייסטר, אביב אברהם, פרננדו פאצ'קו ומור סימנטוב תורגלו במקומם, כאשר גם נמניה ליוביסבלייביץ', שנעדר מהמשחק האחרון עקב צבירת כרטיסים צהובים יפתח ב-11 לצידו של שי בן דוד במרכז ההגנה.

שחקני עירוני קריית שמונה מתוסכלים (מרטין גוטדאמק)שחקני עירוני קריית שמונה מתוסכלים (מרטין גוטדאמק)

אופיר בנבנישתי, אמור לחזור לתפקידו המקורי כקשר אחורי, כאשר משמעות הדבר היא שיאו אקה, שאכזב במשחק האחרון וגרם לפנדל, עשוי להתחיל גם הוא את המשחק על ספסל המחליפים. ברדה, אמור ליהנות מסגל מלא, כאשר בקריה בעיקר רוצים להראות הרבה יותר מחוייבות מאשר במשחק האחרון.

"לא הצגנו משחק טוב נגד מכבי ת"א. זה היה משחק שחצני, יהיר ושלא מאפיין את הקבוצה. המשחק מול נתניה הוא משחק מאוד חשוב שנצטרך לדעת לקחת בו נקודות. הסגנון לא מעניין והשיטה לא מעניינת. צריך לדעת להנפיק נקודות וכמה שיותר מהר", אמר שי ברדה לקראת המשחק.

הרכב משוער: דניאל טננבאום, עובדיה דרוויש, נמניה ליוביסבלייביץ', שי בן דוד, איציק שולמייסטר (בילאל שאהין), אופיר בנבנישתי, אביב אברהם (כריסטיאן מרטינס), אריאל שרצקי, מור סימנטוב (מוחמד אבו רומי), פרננדו פאצ'קו (יאיר מרדכי) ואדריאן אוגריסה.

/* LAST / NEXT ROUNDs */