יום שישי, 06.02.2026 שעה 08:22
כדורסל ישראלי

פורטלנד עדכנה: אבדיה לא צפוי לשחק גם הלילה

עשוי להישאר בחוץ: הכוכב הישראלי עדיין בספק למשחק הקרוב מול הגריזליס, וככל הנראה יחסר לבלייזרס שספגו רק לאחרונה הפסד שישי ברציפות בלעדיו

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

ברביעי האחרון, פורטלנד ספגה הפסד שישי ברציפות ב-NBA, כשנכנעה 130:125 לפיניקס ללא דני אבדיה הפצוע. הישראלי שנבחר לאולסטאר נח עקב הכאבים מהם הוא סובל בגב, ובהיעדרו חבריו התקשו מול הסאנס וירדו למאזן 28:23 בליגה.

הבוקר בארצות הברית מדווחים כי אבדיה בספק עדיין גם למשחק הבא של הבלייזרס מול ממפיס גריזליס, שייערך הלילה בין שישי לשבת. על פי CBS, פורטלנד הוסיפה רשמית את הישראלי לדו"ח הפציעות של שחקנים “בספק”. 

בתוך כך, עוד נכתב כי “קשה להתעלם מהעובדה שהקבוצה ציינה מוקדם יותר היום שהוא לא צפוי לשחק מול הגריזליס, לאחר האימון של יום חמישי. הבלייזרס אמורים לקבל יותר בהירות לגבי זמינותו של אבדיה קרוב יותר למועד הפתיחה של ההתמודדות”.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

הבחירה לאולסטאר

הגלים של ההיסטוריה בכחול לבן עדיין מהדהדים גם כאן בישראל וגם בארה”ב. כזכור, לאחר שלא נבחר לחמישיות של האולסטאר ואחרי שהמדינה חיכתה במתח שיא לראות האם אבדיה יקבל את ההזמנה למשחק הכוכבים כפי שמגיע לו, כראוי לכוכב שהוא, אכן הדבר הגיע ושחקנה של פורטלנד הוא בין השמות שיהיו על הספסלים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */