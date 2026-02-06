פורטלנד עדכנה: אבדיה לא צפוי לשחק גם הלילה

ברביעי האחרון, פורטלנד ספגה הפסד שישי ברציפות ב-NBA, כשנכנעה 130:125 לפיניקס ללא דני אבדיה הפצוע. הישראלי שנבחר לאולסטאר נח עקב הכאבים מהם הוא סובל בגב, ובהיעדרו חבריו התקשו מול הסאנס וירדו למאזן 28:23 בליגה.

הבוקר בארצות הברית מדווחים כי אבדיה בספק עדיין גם למשחק הבא של הבלייזרס מול ממפיס גריזליס, שייערך הלילה בין שישי לשבת. על פי CBS, פורטלנד הוסיפה רשמית את הישראלי לדו"ח הפציעות של שחקנים “בספק”.

בתוך כך, עוד נכתב כי “קשה להתעלם מהעובדה שהקבוצה ציינה מוקדם יותר היום שהוא לא צפוי לשחק מול הגריזליס, לאחר האימון של יום חמישי. הבלייזרס אמורים לקבל יותר בהירות לגבי זמינותו של אבדיה קרוב יותר למועד הפתיחה של ההתמודדות”.

דני אבדיה (רויטרס)

הבחירה לאולסטאר

הגלים של ההיסטוריה בכחול לבן עדיין מהדהדים גם כאן בישראל וגם בארה”ב. כזכור, לאחר שלא נבחר לחמישיות של האולסטאר ואחרי שהמדינה חיכתה במתח שיא לראות האם אבדיה יקבל את ההזמנה למשחק הכוכבים כפי שמגיע לו, כראוי לכוכב שהוא, אכן הדבר הגיע ושחקנה של פורטלנד הוא בין השמות שיהיו על הספסלים.