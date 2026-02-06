13 נק' לוולף ו-4 לשרף בהפסד ברוקלין לאורלנדו

ברוקלין נטס יחד עם דני וולף ובן שרף רשמה הפסד הלילה (בין חמישי לשישי), הפעם בדמות 118:98 לאורלנדו מג’יק. שני הנציגים בכחול לבן לא פתחו בחמישייה. וולף היה 22 דקות על הפרקט, קלע 13 נקודות והוסיף 6 ריאבונדים ו-2 אסיסטים אצל ברוקלין, כאשר בן שרף שיחק 16 דקות וקלע 4 נקודות, אליהן הוסיף ריבאונד אחד ו-4 אסיסטים.

בשאר המשחק, ג’יילן סאגס רשם טריפל-דאבל ראשון בקריירה עם 15 נקודות, 11 ריבאונדים ו-11 אסיסטים והוביל את אורלנדו מג’יק לניצחון. דזמונד ביין תרם 23 נקודות ופאולו באנקרו הוסיף 22 בדרך לערב מוצלח של המארחת.

סאגס שיחק 29 דקות בלבד במשחקו השביעי מאז שחזר מפציעה בברך ימין שגרמה לו להיעדר שמונה משחקים. הוא הוסיף גם ארבע חסימות ושלוש חטיפות והציג משחק מגוון ומשפיע בשני צדי המגרש.

בן שרף (רויטרס)

הפסד מספר 15 ב-17 משחקים לנטס

בצד של הנטס בלט איגור דמין עם שיא קריירה של 26 נקודות ו-6 מ-10 לשלוש, בעוד הרוקי נולאן טראורה השווה שיא אישי עם 21 נקודות ושבעה אסיסטים. מייקל פורטר ג’וניור הסתפק בתשעה נקודות בלבד אחרי ערב קליעה חלש.

אנתוני בלאק תרם 18 נקודות וחמישה אסיסטים עבור אורלנדו ומו וגנר עלה מהספסל עם 14 נקודות וחמישה ריבאונדים ב-12 דקות. הנטס, שהגיעו כקבוצה עם ההתקפה החלשה בליגה, סבלו מ-19 איבודי כדור והמשיכו בתקופה קשה עם הפסד 15 ב-17 משחקים.