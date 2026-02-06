יום שישי, 06.02.2026 שעה 08:22
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
74%5517-586950דטרויט פיסטונס
67%5506-594651בוסטון סלטיקס
65%5616-589451ניו יורק ניקס
58%6028-617252קליבלנד קאבלירס
57%6112-616754טורונטו ראפטורס
56%5962-602252פילדלפיה 76'
52%5561-553748אורלנדו מג'יק
49%6282-622653אטלנטה הוקס
49%6334-621653שיקגו בולס
47%6007-616053שארלוט הורנטס
45%6283-628553מיאמי היט
43%5660-546949מילווקי באקס
29%5944-550449וושינגטון וויזארדס
28%5744-539650ברוקלין נטס
27%6113-569051אינדיאנה פייסרס
 מערב 
75%5627-614752אוקלהומה ת'אנדר
69%5475-575649סן אנטוניו ספרס
66%5538-582250יוסטון רוקטס
64%6122-630653דנבר נאגטס
61%5648-582251פיניקס סאנס
58%6136-632653מינסוטה טימברוולבס
57%6010-616953גולדן סטייט ווריורס
55%5904-582451לוס אנג'לס לייקרס
47%5453-543949לוס אנג'לס קליפרס
43%6041-591151פורטלנד בלייזרס
41%5867-580251דאלאס מאבריקס
36%5918-576350ממפיס גריזליס
31%6592-620852יוטה ג'אז
25%6178-584951ניו אורלינס פליקנס
25%6251-576752סקרמנטו קינגס

13 נק' לוולף ו-4 לשרף בהפסד ברוקלין לאורלנדו

הראשון הוסיף גם 6 ריבאונדים ו-2 אסיסטים ב-22 דקות על הפרקט, השני שיחק 16 דקות ותרם גם ריבאונד אחד ו-4 אסיסטים. הנטס ספגו 118:98 מהמג'יק

|
דני וולף (רויטרס)
דני וולף (רויטרס)

ברוקלין נטס יחד עם דני וולף ובן שרף רשמה הפסד הלילה (בין חמישי לשישי), הפעם בדמות 118:98 לאורלנדו מג’יק. שני הנציגים בכחול לבן לא פתחו בחמישייה. וולף היה 22 דקות על הפרקט, קלע 13 נקודות והוסיף 6 ריאבונדים ו-2 אסיסטים אצל ברוקלין, כאשר בן שרף שיחק 16 דקות וקלע 4 נקודות, אליהן הוסיף ריבאונד אחד ו-4 אסיסטים.

בשאר המשחק, ג’יילן סאגס רשם טריפל-דאבל ראשון בקריירה עם 15 נקודות, 11 ריבאונדים ו-11 אסיסטים והוביל את אורלנדו מג’יק לניצחון. דזמונד ביין תרם 23 נקודות ופאולו באנקרו הוסיף 22 בדרך לערב מוצלח של המארחת.

סאגס שיחק 29 דקות בלבד במשחקו השביעי מאז שחזר מפציעה בברך ימין שגרמה לו להיעדר שמונה משחקים. הוא הוסיף גם ארבע חסימות ושלוש חטיפות והציג משחק מגוון ומשפיע בשני צדי המגרש.

בן שרף (רויטרס)בן שרף (רויטרס)

הפסד מספר 15 ב-17 משחקים לנטס

בצד של הנטס בלט איגור דמין עם שיא קריירה של 26 נקודות ו-6 מ-10 לשלוש, בעוד הרוקי נולאן טראורה השווה שיא אישי עם 21 נקודות ושבעה אסיסטים. מייקל פורטר ג’וניור הסתפק בתשעה נקודות בלבד אחרי ערב קליעה חלש.

אנתוני בלאק תרם 18 נקודות וחמישה אסיסטים עבור אורלנדו ומו וגנר עלה מהספסל עם 14 נקודות וחמישה ריבאונדים ב-12 דקות. הנטס, שהגיעו כקבוצה עם ההתקפה החלשה בליגה, סבלו מ-19 איבודי כדור והמשיכו בתקופה קשה עם הפסד 15 ב-17 משחקים.

