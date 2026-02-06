הלייקרס עצרו את פילדלפיה, לוקה דונצ'יץ' נפצע

עוד לילה (בין חמישי לשישי) גדוש במשחקי NBA מסקרנים. במוקד – לוס אנג’לס לייקרס ניצחה את פילדלפיה וגולדן סטייט את פיניקס סאנס. בנוסף, דטרויט פיסטונס נכנעה לוושינגטון וויזארדס, שארלוט הורנטס השיגה ניצחון על יוסטון רוקטס, סן אנטוניו ספרס גברה על דאלאס מאבריקס ואטלנטה הוקס ניצחה את יוטה ג’אז בזמן ששיקגו בולס הפסידה לטורונטו ראפטורס.

לוס אנג’לס לייקרס – פילדלפיה 115:119

אוסטין ריבס התפוצץ עם 35 נקודות ב-25 דקות בלבד והוביל את לוס אנג’לס לייקרס לניצחון על הסיקסרס, למרות פציעה ברגל שמאל של לוקה דונצ’יץ’, שנטש במחצית ולא חזר. לברון ג’יימס תרם 17 נקודות ו-10 אסיסטים ללייקרס, בעוד ג’ואל אמביד קלע 35 וטייריס מקסי הוסיף 26 נקודות ו-13 אסיסטים עבור פילדלפיה. איבודי כדור של לברון ג'יימס (17 נקודות ו-10 אסיסטים לצד 8 איבודים) איפשרו לאורחת לצמצם ל-3 בלבד בדקה האחרונה. ג'ואל אמביד בלט אצל המפסידה עם 35 נקודות משלו, אך דאנק של רוי האצ'ימורה בשניות הסיום הבטיח שהניצחון יהיה של הלייקרס. פילדלפיה איבדה יתרון דו-ספרתי ונעצרה אחרי חמישה ניצחונות רצופים.

פיניקס סאנס – גולדן סטייט ווריורס 101:97

פט ספנסר קבע שיא קריירה עם 20 נקודות וגי סנטוס הוסיף 18 כשגולדן סטייט, בהרכב חסר, מחקו פיגור של 14 נקודות ברבע האחרון בדרך לניצחון על פיניקס סאנס. דילון ברוקס הוביל את הסאנס עם 24 נקודות וגרייסון אלן תרם 21, אך פיניקס קלעה רק 15 נקודות ברבע הרביעי ונאלצה להסתדר ללא דווין בוקר וג’יילן גרין, בעוד הווריורס שיחקו ללא סטף קרי.

פט ספנסר (רויטרס)

דטרויט פיסטונס – וושינגטון וויזארדס 126:117

וויל ריילי קלע 20 נקודות וקופר הוסיף 18 כשהוויזארדס הפתיעו את דטרויט מוליכת המזרח, אף שהלבישו עשרה שחקנים בלבד יממה אחרי טרייד עם דאלאס. ג’סטין שמפניי וטריסטן ווקצ’ביץ’ תרמו 14 נקודות כל אחד והקבוצה קיבלה 69 נקודות מהמחליפים בדרך לשיפור למאזן 14:36 ולניצחון רביעי בשישה משחקים מאז רצף של תשעה הפסדים. קייד קנינגהאם בלט אצל הפיסטונס עם 30 נקודות, המארחת איבדה את ג’יילן דורן אחרי 13 דקות בגלל כאבי ברך.

יוסטון רוקטס – שארלוט הורנטס 109:99

הרוקי קון קנופל קלע 24 נקודות ולאמלו בול הוסיף 20 כדי להוביל את שארלוט הורנטס לניצחון על הרוקטס ולהאריך את רצף הניצחונות לשמונה, הארוך ביותר של המועדון מאז עונת 1998/99. מיילס ברידג'ס תרם 18 נקודות וברנדון מילר 11, בעוד קווין דוראנט הוביל את יוסטון עם 31 נקודות וג'בארי סמית' ג'וניור הוסיף 17 בערב חלש של אלפרן שנגון, שקלע שבע נקודות בלבד.

דאלאס מאבריקס – סן אנטוניו ספרס 135:123

ויקטור וומבניאמה הצטיין עם 29 נקודות ו-11 ריבאונדים והוביל את סן אנטוניו ספרס לניצחון על המאבריקס, למרות משחק רביעי ברציפות של הרוקי קופר פלאג עם לפחות 30 נקודות, הפעם 32. האריסון בארנס תרם 19 נקודות, דיארון פוקס הוסיף 17 עם שתי שלשות חשובות ברבע האחרון, בעוד בצד של דאלאס נאז’י מרשל קלע גם הוא 32 נקודות ודניאל גאפורד סיים עם 16 נקודות ו-10 ריבאונדים במשחק הראשון מאז הטרייד על אנתוני דייויס.

ויקטור וומבניאמה (רויטרס)

אטלנטה הוקס – יוטה ג’אז 119:121

ניקייל אלכסנדר-ווקר קלע סל מכריע 1.3 שניות לסיום וסיים עם 23 נקודות בניצחון של ההוקס על יוטה ג’אז, כשג’וק לנדייל, שהצטרף לקבוצה יום קודם לכן, הצטיין עם שיא עונתי של 29 נקודות וחמש שלשות. ג’יילן ג’ונסון רשם טריפל-דאבל שלישי ברציפות עם 22 נקודות, 16 ריבאונדים ו-15 אסיסטים, בעוד בצד של יוטה בלטו אייזיאה קולייר עם 25 נקודות ו-11 אסיסטים, קייל פיליפובסקי עם 15 נקודות ו-17 ריבאונדים ולורי מרקאנן וברייס סנסבו עם 18 נקודות כל אחד.

טורונטו ראפטורס – שיקגו בולס 107:123

ברנדון אינגרם הוביל את הראפטורס עם 33 נקודות ואימנואל קוויקלי הוסיף 24 בניצחון על שיקגו בולס, כשקולין מארי-בוילס וסנדרו מאמוקלשווילי תרמו 17 נקודות כל אחד וסקוטי בארנס סיים עם 13. אצל הבולס, שהופיעו בסגל מחודש אחרי שבעה טריידים, אנפרני סימונס קלע 22 נקודות במשחק הבכורה שלו, מאטאס בוזליס הוסיף 18 וגרשון יאבוסלה תרם 15 נקודות ו-11 ריבאונדים.