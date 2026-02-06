מעמדו של איטודיס בהפועל ת"א התערער מאוד

משבר, קריסה, מפולת, כדור שלג, התרסקות, כל מה שתבחרו יהיה נכון כדי לתאר את המצב של הפועל תל אביב בכדורסל. האדומים רשמו הפסד רביעי ברציפות ביורוליג, כאשר אחרי שהם נכנעו לפרטיזן בלגרד, הכוכב האדום בלגרד ובאיירן מינכן, אתמול (חמישי) זה נגמר עם 104:99 נגד ולנסיה בהארכה, זאת גם שבתווך הייתה הדחה נגד הפועל ירושלים בגביע המדינה.

מול הכוכב הפועל תל אביב שיחקה טוב בחצי הראשון, נגד פרטיזן היא איבדה 27 הפרש, נגד ולנסיה 16 הפרש ובכל משחק שעובר יש תחושה שמעבר ליכולת הרעה יש גם ללא ספק צד מנטלי. אם עד לפני כחודש המקום הראשון הייתה מטרה ריאלית, כיום נראה שלא רק שמקום בפלייאוף זה היעד, אלא שגם זה יעד שיהיה קשה מאוד להשיג.

במועדון מדברים על התערערות גדולה במעמדו של דימיטריס איטודיס, כאשר חלק מהקולות בהנהלה סבורים שיש לסיים את ההתקשרות עם היווני, חלק טוענים שיש לתת לו את המושכות וחלק חושבים שאין מה לזעזע רק בגלל היעדר מחליף ראוי שפנוי בשוק. בכל מקרה, כן נראה שהמשחק הקרוב נגד ירושלים בליגה יהיה הצ’אנס האחרון של איטודיס, והפסד שם כבר יהיה אירוע שקשה להעביר על סדר היום.

איטודיס: אנחנו במצב קשה, אסור לנו להישבר

בהפועל תל אביב יצאו שבורים מתמיד מהמפגש: “זה הרבה מעבר לכדור שלג, זה הרבה מעבר למשבר. יש כאן קריסה מוחלטת, התחתית של התחתית. הפכנו מהקבוצה הטובה באירופה לאחת הקבוצות הגרועות. יש תחושה שגם ניצחון אחד לא יוציא לדרך חדשה, צריך כאן הרבה יותר. דם חדש, רכש, שינוי גדול, כל דבר, המצב הוא אסון”.

המשחק הבא של הפועל תל אביב הוא כאמור נגד הפועל ירושלים, קבוצה שרק לא מזמן נגדה הודחה מהגביע ובאופן כללי היא עם חמישה הפסדים ברציפות נגד יונתן אלון וחניכיו. לאחר מכן יש מפגש ביורוליג נגד ז’לגיריס ואז פגרה לא קצרה למועדון בעקבות אי ההעפלה לחצי גמר הגביע ושבוע חופשי במסגרת היורוליג.

טימור: “למה אני אופטימי? מפה אפשר רק לעלות”

בר טימור שיתף בסיום ל-ONE: “הלם. זה אולי קרוב מידי למשחק עכשיו, אבל מרגיש שאנחנו באותו תסריט בחודש האחרון. בונים פער, משחקים טוב ופשוט מתרסקים בסוף. צריכים להבין מה קורה איתנו, אי אפשר להמשיך ככה. אני לא יודע לשים את האצבע, מן הסתם גם אלייז’ה בראיינט חסר ועוד פצועים, אבל יש גם לקבוצות אחרות פציעות אז זה לא תירוץ, אבל זה כן משהו שאנחנו עוברים. אנחנו ב-3-4 שבועות רעים, אין מה להגיד. ביורוליג המשחקים באים אחד אחר השני ואין זמן, צריכים לעשות סוויץ’ עכשיו, ממש עכשיו”.

דימיטריס איטודיס (חגי מיכאלי)

על הסיבות לאופטימיות: “מפה אפשר רק לעלות אני מניח, אני בסך הכל חושב שאנחנו משחקים כדורסל טוב ולייצר יתרון בכל משחק, בבית, בחוץ, נגד איכותיות יותר ואיכותיות פחות, משחקים טוב, רק צריכים להתפקס על האירוע שאנחנו מפסיקים לשחק בפלוס 7 או 8 או 10. צריכים להתעורר ולעשות את השינוי הזה. החלק של השחקנים? כולנו פה ביחד, אין אחד שאפשר להאשים אותו. אנחנו קבוצת כדורסל וספורט, מן הסתם יש את האירוע הזה, אבל כולנו ביחד, אי אפשר להאשים רק את איטודיס או רק אותנו, זה הכל ביחד”.

איטודיס: “אסור לנו להישבר”

איטודיס סיכם גם הוא: “כאן וגם במשחק הקודם הראינו תגובה, שיחקנו כדורסל סולידי רוב הדקות, אבל זה לא הספיק. עשינו כמה דברים לא טוב, במיוחד בהגנת האחד על אחד על השחקנים המובילים, ובריבאונד ההתקפה. שיחקנו שלושה רבעים טוב מאוד, לא הצלחנו לשמור על היתרון שבנינו. בהארכה הדברים חזרו על עצמם, לא היינו שם הגנתית, אבל אין לנו את הזכות להישבר. אנחנו ברגע בעייתי, לא לכל העונה, אבל אנחנו צריכים לעבור את זה ונישאר ביחד. אנחנו רוצים להודות לאוהדים שדחפו אותנו, המשחק יכול היה ללכת לכל כיוון, לא הצלחנו לסגור את המשחק”.

שחקני הפועל תל אביב מאוכזבים (חגי מיכאלי)

עוד מהיווני: “לא שכחנו לשחק כדורסל, זה תקופה שאנחנו עוברים, אני אוהב את התגובה של הקבוצה, את האחדות, את מה שהם אומרים בחדר ההלבשה. נמצא את הפיתרון במגרש. הרגעים האלה הם לילדים הגדולים, לספורטאים המקצוענים, נהיה ביחד. ולנסיה באה לפה אחרי שקיבלו 20 הפרש מאפס, והיום במצב הזה הם לא נשברו. דיברנו על הדברים שהם עשו, אבל זה כדורסל. שיחקנו היום כדורסל”.

המאמן המשיך: “אנחנו צריכים לקחת יותר אחריות בהגנת האחד על אחד, צריך להילחם בסיטואציות שנוצרות. היה לנו מאמץ כאן, אין לי טענות על מאמץ, אנחנו לא שיחקנו לבד. ולנסיה קבוצה טובה מאוד. בסיבוב הראשון עשינו כל כך הרבה דברים טובים, אנחנו עוברים תקופה של ספקות מבחוץ, אנחנו פה כדי לחטוף את היריות. אנחנו נגרום לאנשים להיות גאים”.

לסיכום דיבר על בראיינט: “שיחקנו כדורסל קבוצתי. החלק הטוב שלנו היה זה שוויתרנו על הזריקה הטובה בשביל הזריקה הטובה יותר. נצטרך לבנות את הביטחון. אין לי את התשובה האמיתית לגבי אלייז'ה. הוא רוצה לחזור לשחק, אבל הוא לא 100 אחוז, הוא התאמן עם הקבוצה לפני הכוכב האדום, הוא נותן הרבה מאמץ. אני מאמין שמחר הוא יהיה טוב יותר. אני מקווה שהוא ישחק נגד ירושלים, ונראה איך זה יהיה בלי שיפגע בקבוצה. הוא עדיין מתמודד עם הפציעה שלו. הוא מתאמן, ורוצה לחזור".