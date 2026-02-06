הפשוט מנצח: מכבי ת״א התגעגעה לדור פרץ כ-8

מכבי תל אביב עלתה לחצי גמר גביע המדינה עם 0:5 על מכבי יפו באצטדיון בלומפילד והמשיכה את המומנטום של רוני דיילה בחמשת הימים הראשונים שלו כמאמן עם שני ניצחונות בתוצאות גבוהות.

רז אמיר, אורן קדוש ואבי נמני מסכמים את הניצחון הנוסף, כאשר מי שבלט משחק שני ברציפות הוא דור פרץ שחזר לעמדה של ה-8, וכמה מכבי ת״א התגעגעה לו בעמדה הזו ולא תחת המצאות של תפקידים שמכשילים אותו ולא מנצלים את האיכויות שלו.

הדרך של דיילה, האווירה, הבכורה של אמיר סהיטי, השימוש בבן לדרמן ואיתמר נוי, והחפיפות הבלתי פוסקות של המגנים שמשנות את כל המשחק של מכבי ת״א התקועה והמאוסה שראינו כל כך הרבה חודשים. האזנה נעימה.