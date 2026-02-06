יום שישי, 06.02.2026 שעה 08:22
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3926-4321מכבי ת"א3
3825-3921הפועל ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

אנטמן יערוך בכורה בנתניה, קונאטה ינחת הבוקר

נתניה מוכנה לק"ש, שדה יחליף את אוואטרה. במועדון יצרפו גם שחקן כנף זר, סיפריין יחתום לעונה וחצי. וגם: מי המליץ לו להגיע והתקרית עם תומר צרפתי

|
רוני לוי (חגי מיכאלי)
רוני לוי (חגי מיכאלי)

יממה עמוסה עברה על מכבי נתניה אמש (חמישי) , שהחלה עם סיכומו של ווילאן סיפריין והמשיכה בהצטרפותו של באקארי קונאטה, שעל צירופו פורסם ב-ONE, כאשר השניים צפויים לנחות בישראל ב-48 השעות הקרובות.

הצרפתי אמור לחתום לעונה וחצי עם אופציה לעונה נוספת, כאשר לפני הגעתו, הוא התייעץ עם מגנה של הפועל תל אביב וחברו, מרכוס קוקו. סיפריין העדיף את היהלומים על פני הצעה מטורקיה לאחר ששוחח עם המאמן רוני לוי, שרואה בצירופו אפשרות להוסיף לקבוצה קצת ניסיון.

סיפריין היה כבר מועמד בעבר לפ.ס.ז’, לאחר שכבש מולה במדי ניס לפני שמונה עונות ואפילו היה אמור להיפגש עם האיש החזק במועדון, נאסר אל חלאיפי, אך אז נפצע וההזדמנות נגוזה. כעת, הוא ינסה להחיות את הקריירה שלו מחדש.

ווילאן סיפריין בליגה הסינית (IMAGO)ווילאן סיפריין בליגה הסינית (IMAGO)

היחסים בין צרפתי לנתניה הדרדרו, דיומנדה יושאל?

לגבי קונאטה, הבלם צפוי לנחות כבר הבוקר בישראל, לעבור בדיקות רפואיות ולחתום רשמית. במועדון רוצים עוד לצרף שחקן כנף זר נוסף כאשר מנהלים מגעים עם מספר מועמדים, כשיוחתם אחד מהם, במועדון יחליטו האם להישאר עם שבעה זרים, או להעביר בעסקת השאלה את ג'וניור דיומנדה שכרגע לא נמסרה לו כל הודעה בנושא.

מחר ב-19:30, נתניה תפגוש את עירוני קריית שמונה למפגש בו היהלומים יהיו חייבים לקחת שלוש נקודות כדי להגדיל את הסיכויים להשתחל לפלייאוף העליון. עומר ניראון, מקסים פלקושצ'נקו ו-ווילסון האריס לא ישותפו בשל פציעה, כאשר עזיז אוואטרה המוצהב ייעדר גם הוא.

שחקני מכבי נתניה מאושרים (חגי מיכאלי)שחקני מכבי נתניה מאושרים (חגי מיכאלי)

לוי מתכנן שני שינויים מההרכב שהפסיד להפועל תל אביב: ניב אנטמן, בהופעת הבכורה שלו במועדון, יפתח בין הקורות בעוד יובל שדה יהיה זה שימלא את מקומו של אוואטרה בחוליית הקישור. בינתיים, לאחר השיחה הקשה שפורסמה ב-ONE בין השוער תומר צרפתי לבין אנשי המועדון לאחר שלא שוחרר, אמש היחסים החמירו אף יותר, כאשר הוא הוצא מהאימון לאחר תחילתו.

הרכב משוער: ניב אנטמן, כארם ג'אבר, דניס קוליקוב, איתי בן שבת, רותם קלר, יובל שדה, ג'וניור דיומנדה, מאור לוי, עוז בילו, הריברטו טבארש ומתאוס דאבו.

