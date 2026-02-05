יום שישי, 06.02.2026 שעה 00:35
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
5523-6022ברצלונה1
5418-4722ריאל מדריד2
4517-3822אתלטיקו מדריד3
4223-3921ויאריאל4
3528-3622בטיס5
3427-2622אספניול6
3323-2922סלטה ויגו7
2830-3022ריאל סוסיאדד8
2627-2622אוססונה9
2527-2022אלאבס10
2531-2122אתלטיק בילבאו11
2536-2122ג'ירונה12
2432-3022אלצ'ה13
2434-2822מיורקה14
2437-2922סביליה15
2327-1622חטאפה16
2335-2322ולנסיה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1834-2421לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

לוקמן כבש ובישל, אתלטיקו עלתה לחצי גמר הגביע

חלוץ הרכש הרשים בהופעת הבכורה כשמצא את הרשת ובישל לגריזמן, הקולצ'ונרוס חגגו 0:5 מוחץ על בטיס. האנצ'קו, ג'וליאנו סימאונה וטיאגו אלמאדה הוסיפו

|
אדמולה לוקמן חוגג (IMAGO)
אדמולה לוקמן חוגג (IMAGO)

אתלטיקו מדריד לא התקשתה הערב (חמישי) להשלים את המשימה ולהעפיל לחצי גמר גביע המלך, אחרי ניצחון 0:5 חד וחלק על בטיס ברבע הגמר. הקולצ’ונרוס הציגו עליונות ברורה לכל אורך המשחק, אבל את אור הזרקורים גנב חלוץ הרכש הטרי אדמולה לוקמן, שסיפק הופעת בכורה חלומית עם שער ובישול.

היתרון הראשון הגיע כבר בדקה ה-12. כדור קרן מדויק מצא את דויד האנצ’קו, שהתרומם מעל ההגנה ונגח מקרוב לרשת, 0:1 לאתלטיקו. הקבוצה של דייגו סימאונה המשיכה לשלוט בקצב, ובדקה ה-30 זה כבר הפך ל-0:2, כאשר ג’וליאנו סימאונה קיבל כדור בתוך הרחבה ובעט שטוח ומדויק למרכז השער.

בדקה ה-37 הגיע רגע השיא של לוקמן. חלוץ הרכש מאטאלנטה פרץ קדימה, קיבל כדור עומק מצוין מפבלו באריוס, נכנס לרחבה ובסיומת חדה לפינה הימנית התחתונה קבע 0:3. שער בכורה מרשים, שהמחיש מיד את האיכות, המהירות והחדות שהביא עמו הניגרי.

שחקני אתלטיקו מדריד חוגגים (IMAGO)שחקני אתלטיקו מדריד חוגגים (IMAGO)

סימאונה ב-4 האחרונות

המחצית השנייה המשיכה באותו קו, ואת החותמת הכמעט סופית שם לוקמן בדקה ה-62. הפעם הוא עבר לתפקיד המבשל, כששלח כדור עומק מושלם לאנטואן גריזמן. הצרפתי השתחרר מול השוער ובעט מוקדם מקצה הרחבה אל החיבורים, שער נהדר שסגר סופית את הסיפור עם 0:4.

עם יתרון כזה, אתלטיקו הורידה הילוך וניהלה את המשחק בבגרות, בדרך להעפלה קלה לחצי הגמר, כאשר טיאגו אלמאדה אף נעץ את המסמר האחרון מתוך הרחבה בדקה ה-83. עבור סימאונה, זה היה ערב מושלם, ועבור לוקמן, פתיחה אידאלית לפרק החדש בקריירה. שער, בישול והשפעה מיידית, בדיוק מה שציפו ממנו במטרופוליטנו, והרבה סיבות לאופטימיות בהמשך הדרך.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */