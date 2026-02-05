יום שישי, 06.02.2026 שעה 00:34
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
72%1966-205225פנרבחצ'ה1
64%2098-222925אולימפיאקוס2
63%2345-245027ולנסיה3
62%2156-224926הפועל ת"א4
62%2223-227526הכוכב האדום5
62%2200-224426ברצלונה6
59%2255-230227פנאתינייקוס7
59%2258-236427ריאל מדריד8
58%2156-230826ז'לגיריס9
56%2319-244527מונאקו10
50%2239-223426אולימפיה מילאנו11
48%2378-236027דובאי12
46%2164-214026וירטוס בולוניה13
44%2232-215827באיירן מינכן14
42%2386-231226מכבי ת"א15
35%2369-226226באסקוניה16
33%2389-216927פרטיזן בלגרד17
32%2308-222725פאריס18
27%2264-207026ליון וילרבאן19
27%2225-208026אנדולו אפס20

"הליגה הזו קשה, ידענו שיהיו רגעים לא טובים"

מאמן הפועל תל אביב, דימיטריס איטודיס, אחרי ההפסד לוולנסיה: "אנחנו צריכים להישאר מאוחדים ולהילחם כדי לצאת מזה ביחד. הריבאונדים עלו לנו ביוקר"

|
דימיטריס איטודיס (חגי מיכאלי)
דימיטריס איטודיס (חגי מיכאלי)

המשבר של הפועל תל אביב מעמיק. אחרי שהיה נראה כי היא בדרכה לקטוע את רצף ההפסדים, הצליחה הקבוצה באדום לשמוט 16 נקודות הפרש בדרך להארכה נגד ולנסיה, שם נפלה המארחת מהרגליים והפסידה 104:99 כשהיא סופרת הפסד רביעי ברצף ביורוליג.

מאמן הקבוצה, דימיטריס איטודיס, התייחס להופעה של קבוצתו: “שלטנו במשחק, אבל ולנסיה עם הרבה איכות חזרה למשחק ברבע הרביעי, לא הצלחנו להגן באחד על אחד, הם הצליחו ליצור הרבה נקודות. הריבאונדים ההתקפיים עלו לנו ביוקר. לא הצלחנו לקלוע טוב בחצי השני ובתוספת הזמן נפלנו.

“הליגה הזו קשה, הפסדנו ארבעה משחקים, ידענו שיהיו לנו רגעים לא טובים. אנחנו צריכים להישאר מאוחדים ולהילחם כדי לצאת מזה ביחד. אני מודה לאוהדים על העידוד, זה עזר לשחקנים. לא הצלחנו לסגור אותם באחד על אחד ולשמור בריבאונדים. אני לא חושב שלעייפות יש קשר”.

המאמן המשיך: “שיחקנו כדורסל סולידי לאורך דקות רבות, אך זה לא היה מספיק. ברור שעשינו דברים לא נכונים, במיוחד בהגנה באחד על אחד. שיחקנו שלושה רבעים טוב מאוד, אבל בסוף הזריקות שלנו היו רעות ולא הצלחנו לשמור על ההבדל שבנינו. בהארכה קרה אותו הדבר, לא היינו שם בהגנה. אין לו זכות להתלונן עכשיו, אנחנו עוברים תקופה קשה שחייבים לעבור אותה ביחד. האוהדים כאן בשבילנו והמשיכו להאמין, המשחק יכול היה ללכת היום גם לצד השני. תודה רבה לקהל.

“אני לא יודע להצביע על מה גורם לנו לא לסגור משחקים, זו תקופה שאנחנו עוברים. אני אוהב את התגובה והאחדות בקבוצה למה שקורה, ואת השיח בחדר ההלבשה, אנחנו נמצא את הפתרונות בכדורסל בסופו של דבר. הרגעים האלה הם לשחקנים הגדולים ולמי שיכול להוכיח בשביל מה הוא כאן. הרבה קרדיט לוולנסיה, הם הגיעו אחרי תבוסה לאנדולו אפס, הם המשיכו להאמין. זו דוגמה שגם נתתי לשחקנים שלי.

על האחריות שלו: “אני לא יכול להתלונן על המאמץ שעשינו, אני אקח את כל האשמה זה לא משנה כי זו העמדה שלי בתור מאמן. אנחנו נעבוד ונגרום לאנשים להיות גאים, להאמין בנו שוב ולתמוך בנו שוב. אני מדבר על האנשים במועדון, הבעלים, הספונסרים וכמובן שאנחנו נעשה את זה בשביל הקהל”.

על מיציץ’ וים מדר: “יש להם שילוב טוב לשניים האלה, שיחקנו היום משחק קבוצתי”. בראיינט? הוא רצה לשחק, הוא לא היה במאה אחוז. הוא התאמן לבד ומתקדם מיום ליום, אני מאמין שמחר הוא יהיה טוב יותר והמטרה לדעתי היא להופיע מול ירושלים”.

על האם הוא חושב שהמשבר הוא דבר מנטלי: “ברור שבחלק אחד זו בעיה מנטלית, הזכרתי גם את הסיפור של ולנסיה שהגיעה אחרי תבוסה. אנחנו צריכים לעבור גם את החלק המנטלי, אבל בסוף הסיפור הוא כדורסל. הכל חוזר לכדורסל ולפרטים הקטנים שאתה צריך ליישם. זו אותה קבוצה של אותם שחקנים מהתקופה הטובה, זו השנה הראשונה שלנו ביורוליג ואנחנו צריכים לראות איך לבנות את היציבות הזאת. יש לנו מוטיבציה גבוה לעבוד אפילו יותר קשה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */