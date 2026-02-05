"הליגה הזו קשה, ידענו שיהיו רגעים לא טובים"

המשבר של הפועל תל אביב מעמיק. אחרי שהיה נראה כי היא בדרכה לקטוע את רצף ההפסדים, הצליחה הקבוצה באדום לשמוט 16 נקודות הפרש בדרך להארכה נגד ולנסיה, שם נפלה המארחת מהרגליים והפסידה 104:99 כשהיא סופרת הפסד רביעי ברצף ביורוליג.

מאמן הקבוצה, דימיטריס איטודיס, התייחס להופעה של קבוצתו: “שלטנו במשחק, אבל ולנסיה עם הרבה איכות חזרה למשחק ברבע הרביעי, לא הצלחנו להגן באחד על אחד, הם הצליחו ליצור הרבה נקודות. הריבאונדים ההתקפיים עלו לנו ביוקר. לא הצלחנו לקלוע טוב בחצי השני ובתוספת הזמן נפלנו.

“הליגה הזו קשה, הפסדנו ארבעה משחקים, ידענו שיהיו לנו רגעים לא טובים. אנחנו צריכים להישאר מאוחדים ולהילחם כדי לצאת מזה ביחד. אני מודה לאוהדים על העידוד, זה עזר לשחקנים. לא הצלחנו לסגור אותם באחד על אחד ולשמור בריבאונדים. אני לא חושב שלעייפות יש קשר”.

המאמן המשיך: “שיחקנו כדורסל סולידי לאורך דקות רבות, אך זה לא היה מספיק. ברור שעשינו דברים לא נכונים, במיוחד בהגנה באחד על אחד. שיחקנו שלושה רבעים טוב מאוד, אבל בסוף הזריקות שלנו היו רעות ולא הצלחנו לשמור על ההבדל שבנינו. בהארכה קרה אותו הדבר, לא היינו שם בהגנה. אין לו זכות להתלונן עכשיו, אנחנו עוברים תקופה קשה שחייבים לעבור אותה ביחד. האוהדים כאן בשבילנו והמשיכו להאמין, המשחק יכול היה ללכת היום גם לצד השני. תודה רבה לקהל.

“אני לא יודע להצביע על מה גורם לנו לא לסגור משחקים, זו תקופה שאנחנו עוברים. אני אוהב את התגובה והאחדות בקבוצה למה שקורה, ואת השיח בחדר ההלבשה, אנחנו נמצא את הפתרונות בכדורסל בסופו של דבר. הרגעים האלה הם לשחקנים הגדולים ולמי שיכול להוכיח בשביל מה הוא כאן. הרבה קרדיט לוולנסיה, הם הגיעו אחרי תבוסה לאנדולו אפס, הם המשיכו להאמין. זו דוגמה שגם נתתי לשחקנים שלי.

על האחריות שלו: “אני לא יכול להתלונן על המאמץ שעשינו, אני אקח את כל האשמה זה לא משנה כי זו העמדה שלי בתור מאמן. אנחנו נעבוד ונגרום לאנשים להיות גאים, להאמין בנו שוב ולתמוך בנו שוב. אני מדבר על האנשים במועדון, הבעלים, הספונסרים וכמובן שאנחנו נעשה את זה בשביל הקהל”.

על מיציץ’ וים מדר: “יש להם שילוב טוב לשניים האלה, שיחקנו היום משחק קבוצתי”. בראיינט? הוא רצה לשחק, הוא לא היה במאה אחוז. הוא התאמן לבד ומתקדם מיום ליום, אני מאמין שמחר הוא יהיה טוב יותר והמטרה לדעתי היא להופיע מול ירושלים”.

על האם הוא חושב שהמשבר הוא דבר מנטלי: “ברור שבחלק אחד זו בעיה מנטלית, הזכרתי גם את הסיפור של ולנסיה שהגיעה אחרי תבוסה. אנחנו צריכים לעבור גם את החלק המנטלי, אבל בסוף הסיפור הוא כדורסל. הכל חוזר לכדורסל ולפרטים הקטנים שאתה צריך ליישם. זו אותה קבוצה של אותם שחקנים מהתקופה הטובה, זו השנה הראשונה שלנו ביורוליג ואנחנו צריכים לראות איך לבנות את היציבות הזאת. יש לנו מוטיבציה גבוה לעבוד אפילו יותר קשה”.