זה הזמן שלו: לביא צריך לנצל את החלל שנוצר

הזדמנויות יכולות להגיע משלל סיבות, טובות יותר או פחות וכשהן מגיעות צריך לדעת לקחת אותן בשתי ידיים ולנצלן עד כמה שאפשר ועד תום. מבחינתה של מכבי תל אביב, שהחתימה בתחילת העונה את מי שהוכתר לשחקן העונה הישראלי של 2025 וכשחקן המשתפר של אותה העונה. הפורוורד של עודד קטש, שעד כה די מחפש את מקומו ברוטציה, עומד בפני חלון בו הוא יכול למצב את מקומו בתור שובר שוויון בליגת העל וגם את מקומו ברוטציה של היורוליג.

סט היכולות של לביא, כמו גם ההתפוצצות בשנה שעברה, הפכו אותו בקיץ האחרון לסחורה מבוקשת ובצדק. בכל זאת, פורוורד שיודע לרוץ את המגרש נהדר, לשחק בפוסט, להגיע לטבעת ולקלוע מבחוץ הוא לא דבר של מה בכך. עד כה ביורוליג לביא לקח חלק רק בתשעה משחקים מתוך ה-26 של קבוצתו בהם שיחק קצת פחות מעשר דקות לערב והתרומה שלו עמדה על 3.1 נקודות לצד 1.6 ריבאונדים. בזירה המקומית הקרדיט מן הסתם גדול יותר וכך גם המספרים.

חשוב לציין כבר עכשיו כי ברור שישנה תקופת התאקלמות גם לקבוצה בסדר גודל שונה וגם לתפקיד שהוא שונה ולפעמים בעמדה שהיא שונה מזו שהיית רגיל לשחק בה אז ברור שהדברים לא ילכו חלק. אך כאמור הסטטוס קוו השתנה. ברור שכלל הנוגעים בדבר היו רוצים שהנסיבות היו שונות והנסיבות הן פציעתו של טי ג'יי ליף, אך השורה התחתונה היא שלגור לביא יש כעת הזדמנות וזה הזמן שלו לקחת אותה.

רומן סורקין וגור לביא. יצטרך להרוויח את לחמו גם מול הכוכב (רועי כפיר)

יצטרך להיכנס לנעליו של ליף

ליף הפך לשחקן חשוב במיוחד ברוטציה של הצהובים, עם סט יכולות מרשים במיוחד ומדובר במכה רצינית. לביא מבחינתו מקבל צ'אנס ועוד בעמדה שלו, בה עשה לעצמו שם בשנה שעברה. לצד ההזדמנות, ברור שהוא יצטרך להרוויח את לחמו כי עדיין עמדה ארבע של מכבי תל אביב מלאה באופציות: מג'יילן הורד, דרך אושיי בריסט ומרסיו סאנטוס ועד רומן סורקין, אך את ממוצע הדקות של ליף שעמד על 18.12 דקות בהן קלע 9.1 נקודות והוריד 4.5 ריבאונדים מישהו צריך למלא.

בזירה המקומית חשיבותו של לביא עולה שבעתיים כעת ולביא שנראה כנשק שובר שוויון בעונה שעברה בהחלט יכול להיות כזה גם בצהוב. לגבי המשחק הערב (שישי, 21:00) בבלגרד ארנה, מכבי תל אביב תצטרך את לביא גם כי במידה וזאק הנקינס יראה דקות ראשונות עדיין המשקל הסגולי של חסרונו של ליף כבד יותר. הנקינס צריך להיכנס לקצב מחדש, כך שלא מן הנמנע שמה שקרה בעמדה חמש בשבועות האחרונים מבחינת נפח דקות ותפקיד, כלומר שחקנים שלרוב משחקים בארבע יגבו גם בחמש, מה שכאמור ייתן הזדמנות ללביא, הזדמנות אותה הוא צריך לקחת בשתי ידיים.