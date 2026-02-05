יום חמישי, 05.02.2026 שעה 22:53
"מרוצה מגישת השחקנים, הרוח במועדון טובה"

רוני דיילה אחרי ה-0:5 של מכבי ת"א על יפו בדרך לחצי גמר הגביע: "מאוד שמח על המחויבות, הייתה אווירה מדהימה". וגם: חלון ינואר והיריבות בשלב הבא

|
רוני דיילה (רדאד ג'בארה)
רוני דיילה (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב היא הקבוצה האחרונה בחצי גמר גביע המדינה, שם חיכו לה כבר מכבי חיפה, הפועל באר שבע ובני יהודה שהפתיעה את בית”ר ירושלים. הצהובים הביסו הערב (חמישי) 0:5 את מכבי יפו מהליגה הלאומית והשלימו את המשימה ללא בעיות.

המאמן החדש של האלופה, רוני דיילה, דיבר בסיום: “השגנו את הגול הראשון שהיה חשוב, אני מאוד מרוצה מהגישה ומהמחויבות של השחקנים. הגענו גם להרבה מצבים. זו הופעה טובה. מרגיש שכבר עשיתי שינוי? המורל היה נמוך, לשחקנים יש רוח טובה במועדון ואני חושב שאנחנו עכשיו טובים יותר, אנחנו לוחצים טוב יותר ויוצרים מצבים, זה מה שאנחנו רוצים להראות לאוהדים שלנו”.

על האווירה הביתית: “זה האצטדיון שלנו, הייתה אווירה מדהימה”, על היכולת ההתקפית: “הכל בפרטים הקטנים, עברנו שני משחקים שיצרנו בהן תמונה טובה לקראת המשחקים הבאים”. על חלון ההעברות: “נראה, הכל יכול להיות ואולי גם לא”. על ההגרלה הצפויה בחצי: “אני מכיר קצת את הקבוצות, נכיר אותן יותר עכשיו. אם אתה רוצה לזכות בגביע אתה צריך להתרכז בעצמך ולנצח כל קבוצה”.

אמיר סהיטי ואיתמר נוי בטירוף (רדאד גאמיר סהיטי ואיתמר נוי בטירוף (רדאד ג'בארה)

על אמיר סהיטי והתחרות עם אושר דוידה: “אנחנו צריכים את שניהם, דוידה משחק טוב מאוד גם ויש תחרות טובה. אנחנו צריכים עומק בקבוצה, כולם רוצים לשחק”. על החגיגה שלו עם הקהל בסוף המשחקים: “איך אחגוג אם נזכה בגביע? בוא נראה, משחק אחרי משחק”.

ברוך: “הפערים היו ידועים, לא חושב שזה יכול היה להיראות אחרת”

המאמן המפסיד, איציק ברוך: “הפערים היו ידועים גם לפני המשחק, ניסינו לעשות את ההכי טוב שלנו. לא חושב שזה יכול היה להיראות אחרת, בשביל לעבור את מכבי ת”א צריך לתפוס יום גדול שלנו ויום חלש שלה. צריך להתרכז בליגה, לא יודע אם זה היה לטובה כי זה כבר רבע גמר. אך מודעים למציאות, איכזבנו את עצמנו כי רצינו להיראות יותר טוב. המשחק היום הוא כבר היסטוריה ואנחנו מסתכלים למשחק הבא, נעלה 11 שחקנים רעבים שרוצים לנצח את המוליכה ונעשה הכל בשביל זה”.

איציק ברוך (רדאד גאיציק ברוך (רדאד ג'בארה)

גיל יצחק הוסיף על מאמנו: “חדר ההלבשה מאוכזב, ידענו שמכבי זו מכבי, עוצמות שאין לאף קבוצה בארץ. הגולים היו קלים מדי. זה לא עבד, ניצחנו את סכנין ונתניה ומולן עבד יותר, היום עבד פחות. ההתרכזות שלנו היא בליגה כרגע. גם בתקופות פחות טובות עשינו קאט וידענו שהגביע זה מפעל נפרד, נבוא לליגה לקרבות מאוד קשים ואני מקווה שנעמוד בזה. המשחק הבא מול מכבי פתח תקווה? נקום ונתאמן חזק, על איך באים לנצח עם לב ונשמה. מקווה שנעמוד במשימה”.

/* LAST / NEXT ROUNDs */