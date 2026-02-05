באטום יושאל לפולין, קשר אחורי ניגרי יצטרף

במ.ס. אשדוד פועלים במרץ כדי לשפץ את הקבוצה עד כמה שניתן כדי להשאיר אותה בליגה. באשדוד סגרו היום (חמישי) את השאלתו של החלוץ ז’אן פלורן באטום לקרקוביה הפולנית, שתחזיק באופציית רכישה. הקמרוני לא הגיע היום לאימון, והוא ימריא לפולין לצורך בדיקות וחתימה. בקבוצה לא הסתירו את האכזבה מההתנהלות שלו, במיוחד אחרי קיץ ארוך שבו ניסו להביאו.

במועדון מתכוונים להמשיך ולחפש חלוץ זר נוסף. במהלך השבוע שוחרר הקשר עמנואל אג’יי והושאל לדנדי יונייטד, מה שפינה מקום לצירוף שחקן זר נוסף בסגל. במקביל, אשדוד צפויה לצרף את הקשר האחורי הניגרי ויקטור אוצ’אי, ששייך לספטמברי סופיה. השחקן בן ה־24 אמור להגיע ביום ראשון, רגע לפני סיום חלון ההעברות.

במועדון יסיימו מחר את ההכנות למשחק החוץ הקרוב נגד הפועל חיפה והאקס הטרי חיים סילבס, בתקווה להשיג ניצחון ראשון מזה סיבוב. החלוץ יוג’ין אנסה חזר להתאמן והוא צפוי להיכלל בסגל למשחק.