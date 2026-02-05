יום חמישי, 05.02.2026 שעה 22:50
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3926-4321מכבי ת"א3
3825-3921הפועל ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

באטום יושאל לפולין, קשר אחורי ניגרי יצטרף

שינויי זרים במ.ס אשדוד: החלוץ יעבור לקרקוביה, לה תהיה אופציה לרכוש אותו. אחרי שאג'יי עזב מוקדם יותר השבוע, אוצ'אי מספטמברי סופיה יחליף אותו

|
ז'אן פלורן באטום (שחר גרוס)
ז'אן פלורן באטום (שחר גרוס)

במ.ס. אשדוד פועלים במרץ כדי לשפץ את הקבוצה עד כמה שניתן כדי להשאיר אותה בליגה. באשדוד סגרו היום (חמישי) את השאלתו של החלוץ ז’אן פלורן באטום לקרקוביה הפולנית, שתחזיק באופציית רכישה. הקמרוני לא הגיע היום לאימון, והוא ימריא לפולין לצורך בדיקות וחתימה. בקבוצה לא הסתירו את האכזבה מההתנהלות שלו, במיוחד אחרי קיץ ארוך שבו ניסו להביאו.

במועדון מתכוונים להמשיך ולחפש חלוץ זר נוסף. במהלך השבוע שוחרר הקשר עמנואל אג’יי והושאל לדנדי יונייטד, מה שפינה מקום לצירוף שחקן זר נוסף בסגל. במקביל, אשדוד צפויה לצרף את הקשר האחורי הניגרי ויקטור אוצ’אי, ששייך לספטמברי סופיה. השחקן בן ה־24 אמור להגיע ביום ראשון, רגע לפני סיום חלון ההעברות. 

במועדון יסיימו מחר את ההכנות למשחק החוץ הקרוב נגד הפועל חיפה והאקס הטרי חיים סילבס, בתקווה להשיג ניצחון ראשון מזה סיבוב. החלוץ יוג’ין אנסה חזר להתאמן והוא צפוי להיכלל בסגל למשחק.

