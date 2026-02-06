גל רביב: הסילון מקדימה-צורן שכובש את אמריקה

בנוף כדורסל הנשים הישראלי, צצים מדי פעם כישרונות שגורמים למאמנים ולאוהדים לעצור את נשימתם. אבל המקרה של גל רביב הוא אחר. זו לא רק היכולת לקלוע סל מחצי מגרש או המהירות המתפרצת, זו התחושה שעל הפרקט עומדת שחקנית עם בגרות של כוכבת ותיקה, חוכמת משחק של רכזת אירופית קלאסית וחוסן מנטלי של לוחמת. היום, כשהיא מככבת במדי אוניברסיטת מיאמי באחד הקונפרנסים הקשוחים בעולם, ברור לכולם: גל רביב היא כבר לא רק "הבטחה" היא המציאות החדשה של הכדורסל הישראלי.

מהתעמלות קרקע אל הטבעת

גל רביב נולדה בדצמבר 2005 וגדלה בקדימה צורן. הכדורסל, כך נראה, היה רשום לה בדנ"א. אביה, אילן רביב, שיחק כדורסל מכללות באוניברסיטת פלורידה, ואימה, טל, הייתה שחקנית מובילה במכבי רמת חן. למרות המורשת המשפחתית, צעדיה הראשונים בעולם הספורט היו בכלל על המזרן, כמתעמלת קרקע. השנים שבילתה בהתעמלות העניקו לה את האתלטיות, הגמישות והשליטה בגוף שהפכו מאוחר יותר לנשק קטלני על הפרקט.

כשעברה לכדורסל, הנסיקה הייתה מטאורית. היא החלה במחלקת הקט-סל של מכבי תל מונד, ומהר מאוד עברה לאקדמיה של וינגייט, שם החלה לבלוט כאחת השחקניות המוכשרות ביותר בדור שלה. כבר בגיל 14.5 היא נכללה בחמישיית העונה של ליגת הנערות ושיחקה בליגה הלאומית לנשים, כשהיא מתמודדת מול שחקניות מבוגרות ומנוסות ממנה בהרבה מבלי להוריד את המבט.

גל רביב: העתיד של כדורסל הנשים

הזינוק לארה"ב והפריצה בקוויניפיאק

רבים מהכישרונות הישראלים בוחרים לצאת לארצות הברית אחרי הצבא או בגיל 18, אך רביב בחרה במסלול הנועז יותר. היא יצאה לתיכון "בלה ויסטה" באריזונה כבר בגיל צעיר, שם ליטשה את משחקה מול שחקניות אמריקאיות מהירות וחזקות. הבחירה השתלמה: בעונתה הראשונה במכללות (2024-25), במדי אוניברסיטת קוויניפיאק, היא הדהימה את הליגה.

רביב סיימה עונה היסטורית שבה נבחרה גם לשחקנית העונה וגם לרוקי העונה של קונפרנס ה-MAAC. עם ממוצעים של 17.9 נקודות, 5.5 ריבאונדים ו-4.3 אסיסטים למשחק, היא הפכה לשחקנית השנה הראשונה הראשונה בהיסטוריה של הליגה (גברים או נשים) שקוטפת את שני התארים במקביל. היא שברה את שיא הליגה כשנבחרה 11 פעמים ל"רוקי השבוע", והוכיחה שהיא מסוגלת להוביל קבוצה שלמה על הגב.

גל רביב עם הכדור (קרדיט: פיב"א)

הקיץ ששינה הכל: מלכת העולם

למרות ההצלחה במכללות, המותג "גל רביב" התפוצץ באמת בקיץ 2025 במדי נבחרות ישראל. רביב הובילה את נבחרת הנערות (עד גיל 19) להישג חסר תקדים בגביע העולם. בטורניר שבו משתתפות השחקניות הטובות בעולם לגילה, רביב סיימה כמלכת הסלים של האליפות עם ממוצע בלתי נתפס של 26.3 נקודות למשחק, הנתון הגבוה ביותר שנרשם אי פעם בתולדות המפעל.

השיא הגיע בניצחון הסנסציוני על אלופת אירופה, צרפת, בו קלעה רביב 32 נקודות והוכיחה שהיא שייכת לטופ העולמי. היא נבחרה לחמישיית הטורניר השנייה של גביע העולם, וזמן קצר לאחר מכן הצטיינה גם באליפות אירופה עד גיל 20, שם הובילה את ישראל למקום השישי וזכתה למקום בחמישיית הטורניר.

התחנה הבאה: מיאמי וה-ACC

ההצגות בקיץ ובעונה בקוויניפיאק הפכו את רביב לאחת השחקניות המבוקשות ביותר ב"פורטל ההעברות". בסופו של דבר, היא בחרה לעשות את הקפיצה הגדולה ביותר שאפשר: מעבר לאוניברסיטת מיאמי המשחקת בקונפרנס ה-ACC אחד הקונפרנסים היוקרתיים ביותר בכדורסל המכללות.

מהשחקניות הכי מבוקשות. גל רביב עם הכדור (פיב"א)

נכון לעונת 2025/26, רביב היא המנוע של מיאמי. כגארדית בגובה 1.78 מ', היא משמשת כ"בעלת הבית" על המגרש. הסטטיסטיקה שלה מספרת את הסיפור: היא קולעת בממוצע 13.4 נקודות למשחק, מחלקת 3.6 אסיסטים ולוקחת 2.2 ריבאונדים. היא שומרת על יציבות מרשימה עם משחקי שיא של 29 נקודות מול ג'ורג' וושינגטון ו-22 נקודות מול דוידסון. המאמנת שלה במיאמי תיארה אותה כ"שחקנית שמשפרת את כל מי שסביבה", דגש על ראיית המשחק הפנומנלית שלה ויכולת קבלת ההחלטות תחת לחץ.

המבט קדימה: WNBA?

השאלה היא כבר לא האם גל רביב תגיע ל-WNBA, אלא באיזה מקום היא תיבחר בדראפט. תחזיות בארצות הברית כבר מסמנות אותה כבחירת טופ-5 פוטנציאלית לדראפט 2028. היא משלבת קליעה אבסולוטית מכל הטווחים, יכולת חדירה חכמה לסל והבנה טקטית שנדיר למצוא בגילה.

בדרך ל-WNBA? רביב (פיב"א)

מעבר למספרים, רביב הפכה לסמל של גאווה ישראלית בתקופה מורכבת. בכל ראיון היא מדגישה את החשיבות של ייצוג המדינה ונושאת את סמל הנבחרת בגאווה. "ללבוש את מדי הנבחרת זה רגע של אחריות גדולה שאני לוקחת איתי קדימה", היא נוהגת לומר.

עם מוסר עבודה בלתי מתפשר ותקרה שעדיין רחוקה מלהיראות, גל רביב נמצאת במסלול המהיר להפוך לאחת הכדורסלנית הישראלית הגדולה בכל הזמנים. מיאמי היא רק עוד תחנה בדרך לכיבוש הפסגות הגבוהות ביותר של הכדורסל העולמי. המאזינים ברדיו, הצופים במגרשים והילדות שחולמות על כדורסל בישראל – כולם יודעים: העתיד כבר כאן, והוא לובש את הגופייה מספר 14.

