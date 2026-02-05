רמה"ש ספגה 0:7 וסירבה לעלות למחצית השנייה

המחזור ה-17 של ליגת העל לנשים יצא לדרך היום (חמישי), וסיפק במרכזו סקנדל כאשר הפועל קטמון ירושלים המוליכה ניצחה 0:7 את מ.כ רמת השרון, עם מחצית ראשונה שכללה שבעה שערים ומחצית שנייה שכללה אפס שערים ובעיקר מסירות לרוחב מצד הקבוצה מהבירה.

אז מה הסיפור מאחורי הבדיחה והפארסה בעמק הארזים? לאחר שקטמון הספיקה להזיז את הרשת שבע פעמים ב-45 הדקות הראשונות, יריבתה מהשרון סירבה לעלות לחצי השני. לבסוף רמה”ש עלתה, כאשר הירושלמיות שיחקו לרוחב בלבד ולא לחצו על הדוושה במטרה לכבוש שערים נוספים. במפגש עצמו, סמדר כהן סיימה עם שלושער (11’, 22’, 26’), כמו גם ז’איילי גומס דה סילבה (8’, 17’, 29’) ודוריס בואדואה כבשה שער אחד (27’). הקבוצה מהבירה שומרת על הפסגה.

יוגב צמח, מאמן רמה"ש, הודה: “במחצית השחקניות לא רצו לצאת מחדרי ההלבשה, כי לא רצו להיות מושפלות. הקבוצה הייתה מהדקה העשירית עם עשר שחקניות בלבד כי עלינו עם שלוש שחקניות פצועות. מדובר באותה קבוצה שמשחקת עם נערות שמשחקות כבר 35 משחקים כולל המשחקים של הנערות, הן גמורות. יש בעלים חדשים, אני מקווה שהדברים ישתנו. יש עדיין שאריות שצריך לנקות”. בקטמון אמרו ל-ONE: “אכן ריחמנו עליהן, רצינו לשמור על הכבוד שלהן. ביקשנו מהשחקניות להוריד הילוך כדי לא להשפיל ולא לרסק. גם לנו יש משחק קשה וחשוב ביום ראשון”.

יוגב צמח (שחר גרוס)

כזכור וכפי שנחשף בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE, אחרי שנגזר עליה ירידת ליגה בעקבות כל הבלגן שהיה במועדון כולל האשמה בעבירות תקנוניות חמורות - בהן זיוף חוזים, התחזות, הדחת קטינות ומרמה כלפי הרשות לבקרת תקציבים, קבוצת הנשים של רמה”ש הגיעה להסדר טיעון עם ההתאחדות לכדורגל והתובע עו”ד גלעד ברגמן, כאשר עונש ירידת הליגה הומר בהפחתה של 15 נקודות בפועל מהמאזן שלה, בנוסף לקנס של 40,000 ש”ח אחרי קיצוץ.

קריית גת שיחקה עם נערות כדי לא להשפיל

לא רק בקטמון נגד רמה”ש. הפערים העצומים בליגת הנשים מורגשים כמעט בכל מחזור, בטח כשמדובר באלופה שרמסה 0:9 את פנתרות אשדוד שמתחת לקו האדום. מעיין בן ישראל (4'), נועה סלימהוגיץ' (5'), סנדרה פרנצ'סקה פרירה (15'), אקומבו אוגובונה גלורי (37') ונטיאלי ברונה פלאסקיאביץ (54') כבשו כל אחת שער אחד. דניאלה הלאנה חגגה בגדול עם שלושער (13', 15', 26') ושחר חממי "עזרה" עם שער עצמי (35'). המארחת ממשיכה לרדוף אחרי קטמון ועדיין במקום השני.

גם כאן במהלך ההתמודדות, בה הקרייתיות הובילו 0:8 כבר בירידה להפסקה, נרשם אירוע הזוי – שתי זרות של אשדוד נפצעו בחימום ובקריית גת כדי לא לרמוס עוד יותר ממה שהיו יכולים, הכניסו ארבע שחקניות מהנערות כחילופים במחצית, כאשר הן חיפשו שלא להשפיל עוד יותר את הדרומיות.

מאמן קריית גת, אייל שדה, אמר בתגובה ל-ONE: “הכנסנו צעירות מתוך מחשבה שיש משחק מול רעננה ורצינו לתת מנוחה, זה השיקול היחיד. אני מתכונן לכל משחק כדי להכריע במצית הראשונה”. בתגובה לשאלה האם ללא כניסת הנערות התוצאה הייתה גבוהה יותר בדמות 0:15, ענה: “אני לא יודע”. עוד הוא הוסיף בעניין פערי הרמות: “כדאי שיהיו בעונה הבאה שבע זרות כדי שהרמה תעלה”.

דניאלה הלאנה (שחר גרוס)

שאר תוצאות המחזור

מכבי כישרונות חדרה – הפועל רעננה 0:2

חדרה ממשיכה להתבסס במקום השלישי בטבלה עם ניצחון שני ברציפות, ונראה שהתאוששה לגמרי מהתבוסה לקריית גת בסוף חודש ינואר. מאיה קבררה כבשה ראשונה בדקה ה-55, אלקסנדרה ינבה הכפילה בפנדל מדויק (82’) כדי לסגור סיפור. הפועל רעננה נותרה עם 17 נקודות אך עדיין רחוקה מהקבוצות שמתחת לקו האדום.

מכבי חולון – מכבי אס”א תל אביב 0:4

משחק נוסף שנגמר בניצחון נהדר לצד אחד, ותבוסה לצד השני. חולון העלתה את מאזנה ל-23 נקודות מול הצהובות, אותן היא גם עקפה בטבלה. זה אומנם לא היה קל מההתחלה, אך רביד כהן פרצה את הסכר בדקה ה-49 ואף השלימה צמד בדקה ה-60. מיד אחריה, רוני לוי הוסיפה את הגול השלישי לזכות המארחת (61’) וראיזה סנטוס דה סילבה חתמה בתוספת הזמן (91’).