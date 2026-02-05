יום חמישי, 05.02.2026 שעה 20:41
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3926-4321מכבי ת"א3
3825-3921הפועל ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

רכש שני ביממה: נתניה הודיעה על צירוף קונאטה

אחרי הסיכום עם סיפריין, היהלומים בישרו כי גם בלם קריבבאס, שעל מועמדותו נחשף לראשונה ב-ONE, נרכש וחתם על חוזה ל-3 עונות וחצי עם אופציה לעונה

|
באקארי קונאטה (IMAGO)
באקארי קונאטה (IMAGO)

מכבי נתניה לא עוצרת. אחרי שבלילה (חמישי) הודיעה הקבוצה על סיכום עם הקשר ווילאן סיפריין, כעת היהלומים בישרו גם על החתמתו של בלם קריבבאס, באקארי קונאטה, שעל שמו נחשף לראשונה ב-ONE.

הבלם ממאלי יצטרף כשהוא חתם על חוזה לשלוש עונות וחצי, עם אופציה לעונה נוספת, כשהקבוצה תשלם כ-700 אלף אירו. כאמור, קונאטה בן ה-22 עתיד לנחות בישראל ב-48 השעות הקרובות.

כזכור, מעבר להצטרפות של שני שחקני הרכש, הקבוצה הודיעה גם על עזיבתם של לוקאס פראיזו ומוחמד ג’טיי, שפינו שתי משבצות לשחקנים זרים, שנתפסו על ידם.

יכול לשחק גם כמגן ויש גם קשר ישראלי:

קונאטה, שהחל את דרכו בווילאוורדנסה מהליגה השלישית בפורטוגל, הושאל לסלגיירוש מהליגה הרביעית ואחרי עונת השאלה, שב לקבוצת האם שלו שהעפילה לליגת המשנה, שם תופקד בעיקר כמגן ימני.

בעקבות פארסה שהתרחשה והובילה בחזרה לליגה השלישית, הוא שוחרר ללא תמורה בסיום העונה, כשקריבבאס האוקראינית קפצה על ההזדמנות. לפני שחתם בנתניה, התאמן תחת פטריק ואן לוון ואורי דוד שמובילים את הקבוצה ממנה הגיע.

