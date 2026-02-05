רכש שני ביממה: נתניה הודיעה על צירוף קונאטה

מכבי נתניה לא עוצרת. אחרי שבלילה (חמישי) הודיעה הקבוצה על סיכום עם הקשר ווילאן סיפריין, כעת היהלומים בישרו גם על החתמתו של בלם קריבבאס, באקארי קונאטה, שעל שמו נחשף לראשונה ב-ONE.

הבלם ממאלי יצטרף כשהוא חתם על חוזה לשלוש עונות וחצי, עם אופציה לעונה נוספת, כשהקבוצה תשלם כ-700 אלף אירו. כאמור, קונאטה בן ה-22 עתיד לנחות בישראל ב-48 השעות הקרובות.

כזכור, מעבר להצטרפות של שני שחקני הרכש, הקבוצה הודיעה גם על עזיבתם של לוקאס פראיזו ומוחמד ג’טיי, שפינו שתי משבצות לשחקנים זרים, שנתפסו על ידם.

יכול לשחק גם כמגן ויש גם קשר ישראלי:

קונאטה, שהחל את דרכו בווילאוורדנסה מהליגה השלישית בפורטוגל, הושאל לסלגיירוש מהליגה הרביעית ואחרי עונת השאלה, שב לקבוצת האם שלו שהעפילה לליגת המשנה, שם תופקד בעיקר כמגן ימני.

בעקבות פארסה שהתרחשה והובילה בחזרה לליגה השלישית, הוא שוחרר ללא תמורה בסיום העונה, כשקריבבאס האוקראינית קפצה על ההזדמנות. לפני שחתם בנתניה, התאמן תחת פטריק ואן לוון ואורי דוד שמובילים את הקבוצה ממנה הגיע.