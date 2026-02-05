יום חמישי, 05.02.2026 שעה 20:41
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3926-4321מכבי ת"א3
3825-3921הפועל ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

בכר: לא שכחנו שחטפנו מהפועל ירושלים 3:0

מאמן מכבי חיפה בירך את הנוער על ההישג מול ברצלונה ונזכר לפני הפועל ירושלים: "הגענו לשם אחרי משחק מול פ.ס.ז'". וגם: המחמאה של ירמקוב לגולנקוב

מאמן מכבי חיפה ברק בכר בירך את קבוצת הנוער של מכבי חיפה על ההישג הענק מול ברצלונה בליגת האלופות וגם דיבר לקראת המפגש שמצפה לחניכיו מול הפועל ירושלים בשבת ב-19:30 בטדי, כשהוא נזכר בהפסד בבירה לפני מספר שנים.

“כולנו צפינו אתמול במשחק ונהנינו, חבר'ה שרובם מתאמנים איתנו באופן קבוע, רואים את ההתפתחות היומית שלהם, עושים עבודה מעולה, זה מתחיל גם מלמטה. כיף גדול, רק שימשיכו ככה”, אמר בכר.

“אף פעם לא קל מול הפועל ירושלים וזה לא משנה מה המיקום שלנו. אחרי המשחק מול פאריס סן ז'רמן בליגת האלופות יצאנו לשם והפסדנו 3:0. זו קבוצה שתמיד קשה מולה וגם העונה הובלנו ובסוף לא ניצחנו. צריך לבוא דרוכים ולהמשיך במומנטום משני הניצחונות האחרונים. יודעים שיהיה קשה, אבל צריכים לנצח שם", הוסיף המאמן.

ירמקוב: “גולנקוב מצוין”

השוער גאורגי ירמקוב אמר: "אני רוצה לברך את כל הקבוצה. את כל המאמנים והצוות שעובדים, כי זו לא עבודה של שנה אחת בלבד, זו עבודה של שנים רבות ושל כל המבנה של האקדמיה. ברכה מיוחדת לבחור אחד, השוער שלנו (מארק גולנקוב), שאני מכיר אותו אישית, הוא בחור מצוין. גם בשבילו זה רגע מיוחד מאוד. נגד קבוצה כמו ברצלונה וגם בתחרויות האלה, אז אני מאחל לו רק עוד הצלחה והישגים בקריירה שלו".

"פגשתי אותו באימונים ואחר כך התחלנו לדבר כי אנחנו מאותה העיר והתחלתי לדאוג לו קצת, כמו חבר מבוגר יותר לקבוצה, ואחרי המשחק אתמול דיברנו הרבה כי אני מבין איזה רגע זה בשבילו. הוא שיתף איתי את הרגשות שלו ושמחתי מאוד בשבילו".

"הפועל ירושלים היא לא יריבה קלה, כמו שראינו בסיבוב הראשון כששיחקנו בסמי עופר מולם. בליגה הזו אין קבוצות שאתה יכול להיות בטוח שתנצח, כל קבוצה מנסה לתת הכל מעצמה כדי להשיג נקודות אז בטוח שזה יהיה משחק אינטנסיבי", הוסיף השוער.

