בכר: לא שכחנו שחטפנו מהפועל ירושלים 3:0

מאמן מכבי חיפה ברק בכר בירך את קבוצת הנוער של מכבי חיפה על ההישג הענק מול ברצלונה בליגת האלופות וגם דיבר לקראת המפגש שמצפה לחניכיו מול הפועל ירושלים בשבת ב-19:30 בטדי, כשהוא נזכר בהפסד בבירה לפני מספר שנים.

“כולנו צפינו אתמול במשחק ונהנינו, חבר'ה שרובם מתאמנים איתנו באופן קבוע, רואים את ההתפתחות היומית שלהם, עושים עבודה מעולה, זה מתחיל גם מלמטה. כיף גדול, רק שימשיכו ככה”, אמר בכר.

“אף פעם לא קל מול הפועל ירושלים וזה לא משנה מה המיקום שלנו. אחרי המשחק מול פאריס סן ז'רמן בליגת האלופות יצאנו לשם והפסדנו 3:0. זו קבוצה שתמיד קשה מולה וגם העונה הובלנו ובסוף לא ניצחנו. צריך לבוא דרוכים ולהמשיך במומנטום משני הניצחונות האחרונים. יודעים שיהיה קשה, אבל צריכים לנצח שם", הוסיף המאמן.

ברק בכר (עמרי שטיין)

ירמקוב: “גולנקוב מצוין”

השוער גאורגי ירמקוב אמר: "אני רוצה לברך את כל הקבוצה. את כל המאמנים והצוות שעובדים, כי זו לא עבודה של שנה אחת בלבד, זו עבודה של שנים רבות ושל כל המבנה של האקדמיה. ברכה מיוחדת לבחור אחד, השוער שלנו (מארק גולנקוב), שאני מכיר אותו אישית, הוא בחור מצוין. גם בשבילו זה רגע מיוחד מאוד. נגד קבוצה כמו ברצלונה וגם בתחרויות האלה, אז אני מאחל לו רק עוד הצלחה והישגים בקריירה שלו".

"פגשתי אותו באימונים ואחר כך התחלנו לדבר כי אנחנו מאותה העיר והתחלתי לדאוג לו קצת, כמו חבר מבוגר יותר לקבוצה, ואחרי המשחק אתמול דיברנו הרבה כי אני מבין איזה רגע זה בשבילו. הוא שיתף איתי את הרגשות שלו ושמחתי מאוד בשבילו".

מארק גולנקוב (באדיבות המדיה של מכבי חיפה)

"הפועל ירושלים היא לא יריבה קלה, כמו שראינו בסיבוב הראשון כששיחקנו בסמי עופר מולם. בליגה הזו אין קבוצות שאתה יכול להיות בטוח שתנצח, כל קבוצה מנסה לתת הכל מעצמה כדי להשיג נקודות אז בטוח שזה יהיה משחק אינטנסיבי", הוסיף השוער.