יום חמישי, 05.02.2026 שעה 19:26
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
5317-4624ארסנל1
4723-4924מנצ'סטר סיטי2
4626-3524אסטון וילה3
4136-4424מנצ'סטר יונייטד4
4027-4224צ'לסי5
3933-3924ליברפול6
3632-3624ברנטפורד7
3626-2724סנדרלנד8
3435-3424פולהאם9
3427-2624אברטון10
3333-3324ניוקאסל11
3343-4024בורנמות'12
3132-3424ברייטון13
2933-3524טוטנהאם14
2929-2524קריסטל פאלאס15
2642-3124לידס16
2635-2424נוטינגהאם פורסט17
2048-2924ווסטהאם18
1547-2524ברנלי19
845-1524וולבס20

ליאם רוסניור התפרץ: ארסנל לא כיבדה אותנו

יומיים אחרי שקבוצתו נוצחה באמירויות והודחה בחצי גמר גביע הליגה, הסביר מאמן צ'לסי, מדוע התפרץ כלפי אנשי היריבה בחימום. וגם: הביקורת על ההרכב

|
ליאם רוסניור (IMAGO)
ליאם רוסניור (IMAGO)

ארסנל מתכוננת למשחק גמר גביע הליגה נגד מנצ’סטר סיטי (22 במרץ, וומבלי), בעוד צ’לסי סיימה מתוסכלת את משחק הגומלין באמירויות (שלישי), בו הקשתה מאוד על ארסנל אבל ירדה מנוצחת 1:0 משער (קאי האברץ) בתוספת הזמן (2:4 לארסנל בסיכום).

לצד הניתוחים של המשחק והמערך המפתיע של צ’לסי (שלושה בלמים) התקשורת האנגלית עסקה בהתפרצות ובכעס של המאמן ליאם רוסניור, כלפי אנשי ארסנל. המנג’ר של הבלוז נראה כשהוא צועק בזעם לעבר אנשי התותחנים, בדרישה שיישארו בחצי המגרש שלהם ולא יפלשו לאזור של קבוצתו, בזמן שהקבוצות התכוננו למשחק. “ארסנל לא כיבדה אותנו”, הוא אמר.

יומיים אחרי המשחק. הסביר מנג'ר צ'לסי את התנהגותו, וטען שארסנל הפגינה חוסר כבוד כלפי קבוצתו במהלך החימום. "זה לא היה קשור לשחקנים", אמר רוסניור. "כשמתחממים, יש לך את החצי שלך ולקבוצה השנייה יש את החצי שלה".

מיקל ארטטה (IMAGO)מיקל ארטטה (IMAGO)

רוסניור המשיך ותיאר בכעס את מה שהקפיץ אותו: "מעולם לא ביקשתי מהקבוצה או מהמאמנים שלי לפלוש לטריטוריה של היריבה. באותו רגע, לא חשבתי שזה נכון איך שהם פעלו, הם הפריעו לחימום שלנו".

"ביקשתי מהם, אולי לא בנימוס, לוודא שהם נשארים בחצי שלהם. אני לא כאן כדי לשחק משחקים פסיכולוגיים, זה פשוט מה שאני מחשיב כנכון ומכבד. אני מקווה שאנחנו נכבד את זה ושקבוצות אחרות יעשו זאת גם כן. יש כללי התנהגות מסוימים בכדורגל".

קוקורייה מול טימבר באמירויות (IMAGO)קוקורייה מול טימבר באמירויות (IMAGO)

עוד אמר רוסניור: "אין לי בעיה עם אף אחד במועדון הכדורגל ארסנל. מיקל (ארטטה) הוא מישהו שיש לי המון כבוד אליו. פשוט באותו רגע, לא הרגשתי שהכבוד הזה הופגן כלפי הקבוצה שלי".

“הרעש מסביב לא מפתיע אותי” 

רוסניור ניצח שישה משמונת משחקיו מאז שהחליף את אנצו מארסקה בצ'לסי בינואר, כאשר שני המשחקים בהם הפסיד היו המפגשים בחצי גמר גביע הליגה מול ארסנל.

ומה לגבי מערך שלושת בו פתח באמירויות? בשיחה לקראת המשחק מול וולבס בשבת, רוסניור הגן על הטקטיקה שלו: "הרעש מסביב לא מפתיע אותי בכלל. מה שאנשים אומרים מחוץ למועדון לא משפיע על קבלת ההחלטות שלי. בדיעבד, לא עלינו שלב אז תמיד יש דברים שאפשר לעשות אחרת, אבל זו הייתה הופעה מאוד יציבה נגד קבוצה שטובה מאוד בבית שלה".

