סקאמקה מול ברמר (IMAGO) סקאמקה מול ברמר (IMAGO)

שבע קבוצות נותרו במרדף אחרי הגביע האיטלקי כשאתמול (רביעי), אינטר הייתה הראשונה להבטיח את מקומה בחצי הגמר כשגברה 1:2 על טורינו. בשעה זו, אטאלנטה ויובנטוס נפגשות בברגמו במשחק השני של רבע הגמר, במטרה להבטיח את הכרטיס השני לארבע האחרונות.

אחרי שהצליחה להביס 0:4 את גנואה בסיבוב הקודם, הקבוצה המתאוששת מברגמו הצליחה לרשום מאז שמונה ניצחונות ב-12 המשחקים האחרונים שלה, כשתחת מאמנה החדש רפאלה פלאדינו, גם הניו בלאנס ארנה החל להפוך למבצר עם שבעה ניצחונות מאז מינויו והחלומות על גביע ראשון מאז 1962/63 יכולים להפוך ליותר ריאליים אם ינצחו.

מנגד, הביאנקונרי, שחוו הצלחה במפעל יותר מכל קבוצה אחרת עם 15 הנפות לאורך ההיסטוריה, גברו 0:2 על אודינזה בקרב שחור-לבן בשמינית הגמר. גם יובנטוס, כמו היריבה, החליפה מאמן ומאז קמה לתחייה עם 13 ניצחונות ורק 2 הפסדים ב-20 המשחקים הראשונים של לוצ’יאנו ספאלטי על הקווים.