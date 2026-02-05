יום חמישי, 05.02.2026 שעה 19:19
ספורט אחר  >> ספורט אמריקני

פרסומת נגד אנטישמיות תוצג בשידורי הסופרבול

רוברט קראפט, הבעלים היהודי אמריקאי של ניו אינגלנד שתשחק בגמר, עם מהלך שעלה מיליוני דולרים ויגיע למעל 120 מיליון צופים. איך תיראה הפרסומת?

|
קנזס חוגגת זכייה בסופרבול (רויטרס)
קנזס חוגגת זכייה בסופרבול (רויטרס)

פרסומת חדשה נגד אנטישמיות תעמוד במרכז שידורי הסופרבול הקרוב בארצות הברית. מאחורי היוזמה עומד בעלי ניו אינגלנד פטריוטס שתשחק על התואר מול סיאטל סיהוקס, רוברט קראפט, איש עסקים יהודי אמריקאי שהונו מוערך בכ-13.8 מיליארד דולר, ומוביל קמפיין רחב היקף בנושא. מדובר במהלך פרסומי בעלות של כ-15 מיליון דולר שישודר לעיני מיליוני צופים.

הפרסומת, שנקראת “Sticky Note”, הופקה על ידי הארגון Blue Square Alliance Against Hate. היא מציגה סיפור על תלמיד צעיר שנתקל במסר אנטישמי המודבק על תיקו בבית הספר. המסר המרכזי שלה הוא עמידה משותפת מול שנאה וגילויי גזענות.

במהלך הפרסומת נראה תלמיד אחר שמדביק מעל המסר הפוגעני ריבוע כחול כסימן לתמיכה. הריבוע הכחול הפך בשנים האחרונות לסמל בינלאומי למאבק באנטישמיות. דרך הסיפור הפשוט מבקשת המודעה להעביר מסר של סולידריות ואומץ אזרחי.

רוברט קראפט (רויטרס)רוברט קראפט (רויטרס)

הפרסומת תגיע ליותר מ-120 מיליון צופים

זוהי השנה השלישית ברציפות שבה קראפט והארגון שלו משיקים פרסומת בסופרבול. לדבריו, האירוע הספורטיבי הענק מהווה פלטפורמה אידיאלית להעברת מסרים חברתיים. הוא מאמין שהחשיפה האדירה יכולה לעודד שינוי אמיתי בציבור האמריקאי.

קראפט הדגיש כי מטרת הקמפיין היא לגרום לאנשים לא לשתוק מול אנטישמיות. הפרסומת מיועדת להגיע ליותר מ-120 מיליון צופים במהלך המשחק הגדול. באמצעותה הוא מקווה לעורר מודעות ולהוביל למאבק רחב יותר נגד שנאה מכל סוג.

