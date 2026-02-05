יום חמישי, 05.02.2026 שעה 19:19
כדורסל ישראלי

קנס של 15,000 ש"ח למכבי ראשל"צ על השלטים

אחרי שבמפגש נגד בני הרצליה הונפו שלטים בגנות שופטי המשחק ושם בין היתר נכתב "עיוורים למכות חדים על הכסף", בית הדין המשמעתי העניש את הכתומים

|
שחקני מכבי ראשון לציון (רועי כפיר)
שחקני מכבי ראשון לציון (רועי כפיר)

מכבי ראשון לציון תתארח מחר (שישי, 13:00) אצל עירוני נס ציונה, אך בינתיים היא ספגה קנס בסך 15,000 שקלים מבית הדין המשמעתי על אירועי המשחק הקודם שלה בו נכנעה לבני הרצליה.

במהלך ההתמודדות מול היריבה מהשרון הונפו מספר שלטים על ידי אוהדי מכבי ראשון לציון בגנות שופטי המשחק – "מה ראיתם במוניטור?", "מצטייני המשחק: אסתרון, פאר, אבו זיבי", "עיוורים למכות חדים על הכסף", כך על פי הדו”ח.

תזכורת לבקשת התובע

לאור כך ביקש התובע: “באשר לשלט "מה ראיתם במוניטור?", אני סבור כי הוא אינו מהווה, כשלעצמו, עבירה משמעתית. בכל הנוגע לשתי השלטים האחרים אני מחליט להעמיד לדין את מכבי ראשון לציון.

ההעמדה לדין היא בגין עבירה לכאורה על סעיף 22(יד) לתקנון המשמעת (התנהגות בלתי ספורטיבית של אוהדים) ו/או סעיף 22(לז) לתקנון המשמעת (קריאות גזעניות) (בגין האמירה "אבו זיבי"). אני מבקש מבית הדין לגזור על הקבוצה קנס כספי כבד בפועל”.

Hוספת תגובה




