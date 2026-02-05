יום חמישי, 05.02.2026 שעה 19:18
כדורגל ישראלי

לדרמן, סהיטי ואבו פרחי בהרכב מכבי ת"א ליפו

הצהובים רוצים להבטיח חצי גמר גביע הערב ב-20:30: משפתי בשער, גם שחר ואנדרדה יפתחו אצל דיילה. בית יעקב ויצחק יתחילו מנגד. ה-11 המלאים בפנים

|
בן לדרמן (רדאד ג'בארה)
בן לדרמן (רדאד ג'בארה)

חתיכת הפאזל האחרונה של מעמד חצי גמר גביע המדינה תושלם הערב (חמישי) ב-20:30 כאשר מכבי תל אביב תגיע כאורחת להתמודדות מול מכבי יפו מהליגה הלאומית. בשלב הבא, מחכות לצהובים כבר מכבי חיפה, הפועל באר שבע ובני יהודה שהפתיעה בגדול את בית”ר ירושלים.

הרכב מכבי יפו: רוי ברנס, ניב פליטר, שביט אלגבי, אבי תורג'מן, רועי לוי, סאלי גנון, רונן פרץ, מתן בית יעקב, מנסור באדג’י, איתי זדה, גיל יצחק.

הרכב מכבי ת”א: רועי משפתי, נועם בן הרוש, טייריס אסאנטה, הייטור, רוי רביבו, בן לדרמן, עידו שחר, דור פרץ, אמיר סהיטי, קרווין אנדרדה וסייד אבו פרחי.

אמיר סהיטי (רדאד גאמיר סהיטי (רדאד ג'בארה)

מצבן של שתי הקבוצות

החבורה של איציק ברוך אומנם מגיעה להתמודדות מהמקום ה-14 בליגה הלאומית, אך עברה בשני השלבים הקודמים שתי קבוצות מליגת העל, תחילה עם 0:2 על בני סכנין בסיבוב ח’, ואז בתוצאה דומה מול מכבי נתניה בשמינית הגמר. היום, המארחת חולמת לחולל סנסציה מול האלופה.

מהצד השני, הצהובים רשמו זעזוע גדול עם פיטורי ז’רקו לאזטיץ’ לאחר ההפסדים למכבי חיפה ובדרבי. עכשיו, עם רוני דיילה על הקווים, מכבי ת”א הציגה כדורגל הרבה יותר חיובי וניצחה בבכורה שלו 1:4 את עירוני קריית שמונה. המאמן החדש ירצה להתקדם במפעל הגביע כדי לסיים את העונה עם תואר עבור המועדון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */