סילבה התנצל: זו הייתה תגובה טיפשית מצידי

מעבר להפסד של בית”ר ירושלים אמש (רביעי) ברבע גמר גביע המדינה נגד בני יהודה, הקבוצה מהבירה חוותה מכה נוספת, הפעם לקראת המשחק הקריטי בליגה נגד הפועל באר שבע, כששוער הקבוצה מיגל סילבה הורחק בכרטיס אדום ישיר אחרי עבירה על אלעד שחף.

בפוסט באינסטגרם, שיתף סילבה: “אני מרגיש שאני צריך לשתף את זה עבור האנשים הטובים של בית״ר, שתמיד הראו לי כבוד. אני מאוד מצטער על החלק שלי במשחק של אתמול. אני יודע שכולכם כועסים, אבל אני יכול להגיד לכם שאני מרגיש הרבה יותר גרוע.

“מעולם לא הייתה לי כוונה לגעת בו. ראיתי אותו מחזיר את הכדור לאחור והייתי מתוסכל מבזבוז הזמן, וזו הייתה תגובה אינסטינקטיבית להגיד לו משהו כמו ‘תלך מפה’. לא חשבתי שבאמת אגע בו. זו הייתה תגובה מאוד טיפשית מצידי, תגובה שלא הייתי צריך לעשות. התפקיד שלי הוא גם לשמור על קור רוח, ובזה נכשלתי. אני באמת מצטער”.